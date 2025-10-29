'ആർഎസ്എസിനെ കൊള്ളസംഘടനയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു'; ഷെയ്ൻ നിഗം ചിത്രം ഹാലിനെതിരെ കക്ഷി ചേർന്ന് മുഖ്യശിക്ഷക്
ആര്എസ്എസ് ചേരാനല്ലൂര് പ്രൗഡ ശാഖയിലെ മുഖ്യശിക്ഷക് എം പി അനിലാണ് കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകിയത്
Published : October 29, 2025 at 4:56 PM IST
എറണാകുളം: നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനാകുന്ന 'ഹാൽ' (Haal) സിനിമയുടെ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച കേസ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ ഹർജിയെ എതിർത്ത് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകി.
'ഹാൽ' സിനിമ ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മത - സാമൂഹിക ഐക്യം തകര്ക്കുന്നതാണ്. ആർഎസ്എസിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആരോപണങ്ങള്.
ഹാൽ സിനിമയ്ക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ ഹർജിയെ എതിർത്താണ് ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ. ആര്എസ്എസ് ചേരാനല്ലൂര് പ്രൗഡ ശാഖയിലെ മുഖ്യശിക്ഷക് എം പി അനിലാണ് കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകിയത്.
ഹാൽ സിനിമയ്ക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ആര്എസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകിയത്. കലാപവും കവര്ച്ചയും കൊള്ളയും നടത്തുന്ന സംഘടനയായി ആർ.എസ്.എസിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും ആര്എസ്എസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ വികാരത്തെ ആഴത്തില് തകര്ക്കുന്നതാണ് സിനിമയെന്നും കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷയിൽ വാദമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആര്എസ്എസിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പ്രദര്ശനം തടയേണ്ടത് സിബിഎഫ്സിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും സിനിമയെന്ന കലാരൂപത്തെ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ് ഹാലിലൂടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നതെന്നും കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.
ബീഫ് ബിരിയാണി രംഗവും ധ്വജപ്രണാമം, സംഘം കാവലുണ്ട്, രാഖി തുടങ്ങിയ പരാമര്ശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സിബിഎഫ്സിയുടെ ആവശ്യം. ആകെ 15 സീനുകളിലാണ് സിബിഎഫ്സി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സീനുകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രം കാണാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് എ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം നൽകാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ മറുപടി.
അതേസമയം സിനിമയില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണി അല്ലെന്നും, മട്ടന് ബിരിയാണി ആണെന്നും ഹാല് ടീം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തങ്ങള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ബീഫ് ബിരിയാണി കിട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും പക്ഷേ ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കാമെന്ന് സിനിമയില് പറയുന്നുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. സിനിമയിലൂടെ തങ്ങള് നല്ലൊരു സന്ദേശം നല്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഈ സെൻസർ ബോർഡ് നടപടി ചോദ്യം ചെയ്താണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നേരത്തെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസും ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഹാൽ സിനിമ മത സൗഹാർദത്തിനെതിരാണെന്നായിരുന്നു കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാദം.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഹാൽ സിനിമ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി കണ്ടിരുന്നു. സിനിമ കാണാൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും സിനിമയിൽ ഇല്ലെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ചിത്രത്തിന് പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി സന്തോഷ് ടി കുരുവിള രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രമേൽ വികസിച്ചിട്ടും ദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാത്ത സെൻസറിങിൻ്റെ പ്രസക്തി മനസിലാവുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. താന് അടക്കമുള്ള നിർമാതാക്കൾ വളരെയധികം ആശങ്കയിലാണെന്നും ഷൂട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം കോടികൾ മുടക്കി എടുത്ത ഒരു ചിത്രത്തിന് മേൽ കട്ടിങും ഷേവിങും നടത്താൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായെത്തുന്ന റൊമാന്റിക് ചിത്രമാണ് 'ഹാൽ'. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കളർഫുൾ എന്റർടെയിനറാണ് വീര സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം. സാക്ഷി വൈദ്യയാണ് ചിത്രത്തില് ഷെയിനിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ ജോണി ആന്റണി, നിഷാന്ത് സാഗര്, ജോയ് മാത്യു, മധുപാല് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നുണ്ട്.
90 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു 'ഹാലി'ന്റേത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി ഒരേ സമയം ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് നിഷാദ് കോയയാണ് സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. രവി ചന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണവും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വഹിച്ചു.
Also Read: എസ്ഐആർ: പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പ് തള്ളി, സംസ്ഥാനത്ത് ഫെബ്രുവരി 7ന് അന്തിമ പട്ടിക