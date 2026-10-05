ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന വന്ദേമാതരം സെമിനാറിൽ ആർ.എസ്.എസ്. ബന്ധമെന്ന് ആക്ഷേപം; കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകള്
പരിപാടിയുടെ സ്വഭാവം, ലക്ഷ്യം, സഹസംഘടനകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്നിവയിൽ സർവകലാശാലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് എസ്.എഫ്.ഐ., എൻ.എസ്.യു.ഐ., എം.എസ്.എഫ്. സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം
Published : October 5, 2026 at 1:02 PM IST
കാസർകോട്: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ സെമിനാറിൽ ആർ.എസ്.എസ്. ആശയബന്ധമുള്ള സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത്. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗവർണർ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ആർ.എസ്.എസ്. ആശയബന്ധമുള്ള സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.
പരിപാടിയുടെ സ്വഭാവം, ലക്ഷ്യം, സഹസംഘടനകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്നിവയിൽ സർവകലാശാലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് എസ്.എഫ്.ഐ., എൻ.എസ്.യു.ഐ., എം.എസ്.എഫ്. സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് സർവകലാശാലയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ ആറിനും ഏഴിനുമായി കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ ലൈബ്രറി സെമിനാർ ഹാളിലാണ് ദ്വിദിന ദേശീയ സെമിനാർ നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ സാഹിത്യ അക്കാദമി, അഖില ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്ത്, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിവരമനുസരിച്ച് പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹിൻ്റെ ദേശീയ കൺവീനർ ജെ. നന്ദകുമാറാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ.
ജെ. നന്ദകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷകനാകുന്നതും അഖില ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പരിപാടിയുടെ സഹസംഘാടകരിലൊന്നാകുന്നതുമാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് എം.എസ്.എഫ്. നേതൃത്വം പറഞ്ഞു.
പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹിനെയും അഖില ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്തിനെയും ആർ.എസ്.എസ്. ആശയബന്ധമുള്ള സംഘടനകളായാണ് എം.എസ്.എഫ്. വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
പ്രത്യേക ആശയധാരകളുമായി ബന്ധമുള്ള സംഘടനകളും വ്യക്തികളും കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് പരിപാടിയുടെ സ്ഥാപനപരമായ നിഷ്പക്ഷതയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതായും സംഘടന ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. വന്ദേമാതരം അനുസ്മരണത്തോട് എതിർപ്പില്ലെന്നും, എന്നാൽ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം, സർവകലാശാലയുടെ പങ്ക്, പുറംസംഘടനകളെയും പ്രഭാഷകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്നിവ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും എം.എസ്.എഫ്. ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയെ കാവിവൽക്കരിക്കാനുള്ള അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് പരിപാടിയെന്ന് എൻ.എസ്.യു.ഐ. ആരോപിച്ചു. ജെ. നന്ദകുമാറിൻ്റെ പങ്കാളിത്തവും അഖില ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്തുമായുള്ള സഹകരണവുമാണ് ഇതിന് കാരണമായി എൻ.എസ്.യു.ഐ. ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
പരിപാടിക്കെതിരെ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും എൻ എസ് യു ഐ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം അനുസ്മരിക്കുന്നതിനോ ദേശീയഗാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ചരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിപാടി നടത്തുന്നതിനോ എതിർപ്പില്ലെന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഗാനത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മതപരമായ പ്രതീകങ്ങളോ പ്രത്യേക ആശയധാരയോ സർവകലാശാലാ സമൂഹത്തിനുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് 1937ൽ തീരുമാനമുണ്ടായതിൻ്റെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലം കൂടി പരിപാടിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നും എസ്.എഫ്.ഐ. ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വ്യത്യസ്ത മത, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന സർവകലാശാലയിൽ ഭരണഘടനാപരമായ മതനിരപേക്ഷതയും ബഹുസ്വരതയും സമത്വവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ. അറിയിച്ചു. പരിപാടിയുടെ മറവിൽ ക്യാമ്പസിനെ കാവിവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായാൽ വിദ്യാർഥികളെ അണിനിരത്തി ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും എസ്.എഫ്.ഐ. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേസമയം, വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ചുള്ള ദ്വിദിന ദേശീയ സെമിനാർ എന്ന നിലയിലാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരും പണ്ഡിതരും പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹിത്യ ചർച്ചകൾ സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. പരിപാടിയില് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരും പണ്ഡിതരും പങ്കെടുക്കും.
ഉദ്ഘാടന, സമാപന സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വന്ദേമാതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സെഷനുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. വേദിയിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തകപ്രദർശനവും വിലക്കുറവോടെയുള്ള പുസ്തക വിൽപ്പനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിപാടിയെച്ചൊല്ലി വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളിൽ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം എന്തായിരിക്കുമെന്നതിലാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ മുഖ്യാതിഥിയാകും.
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