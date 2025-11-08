'കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ബിജെപിക്കും വകതിരിവെന്നത് പണ്ടേ ഇല്ല'; ഗണഗീതം വിവാദത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം
വന്ദേഭാരത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് ഗണഗീതം പാടിച്ച സംഭവം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം. വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത് റെയിൽവേ.
വന്ദേഭാരത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് ഗണഗീതം പാടിച്ച സംഭവത്തിൽ വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു. എറണാകുളം സൗത്ത് ബെംഗളുരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് ഗണഗീതം പാടിപ്പിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തു.
ജോണ് ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ പോസ്റ്റ്
''ഇന്ത്യയുടെ പൊതുസ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതം പാടിയ നടപടി. വന്ദേഭാരത് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളെയും അടിമുടി രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
മുമ്പ് എറണാകുളം-ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിൽ താത്കാലിക രൂപത്തിലാണെങ്കിലും സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏകപക്ഷീയമായി നിർത്തലാക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ഞാനുൾപ്പടെയുള്ള കേരള എംപിമാർ പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ വിളിച്ചു ചേർത്ത എംപിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ തന്നെ പരിഗണിക്കാമെന്ന നിർദേശം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു മറുപടി...
എന്നാൽ പൊടുന്നനെ തന്നെ ഒരു ദിവസം റെയിൽവെ മന്ത്രി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുമായി ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു, വന്ദേഭാരത് സർവീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇത്രയും തരം താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഗണഗീതാലാപനവും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടികളും പുതിയ സർവീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരങ്ങേറിയത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിക്കും "വകതിരിവെന്നത് "പണ്ടേ ഇല്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മാറ്റ് എത്രത്തോളം വർധിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അവർ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്''- ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് പറയുന്നു
ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
''എറണാകുളത്ത് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഗണഗീതം ആലപിച്ചത് റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ച നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. രാജ്യമാകെ വർഗ്ഗീയ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വിഷവിത്തുകൾ പാകുന്ന ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഗണഗീതം ഒരു പൊതുസംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ട്രെയിൻ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ആലപിച്ച് അത് റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപാടിന് വിരുദ്ധവും, ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മത സാമുദായിക പക്ഷപാതിത്വത്തോടു കൂടി പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരായ ഭരണഘടന നിർദേശങ്ങളുടെ ലംഘനവും ആണ് റെയിൽവേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ ആർഎസ്എസ് വത്കരിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാറിൻ്റെ നടപടിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഗണഗീതം പൊതുപരിപാടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷതയെയും ഭരണഘടനയെയും അംഗീകരിക്കാത്ത ആർഎസ്എസിനെ ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളപൂശാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കപ്പടണം.
ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതത്തിന് പൊതുമുഖം നൽകാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു'' - എന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. വിഷയത്തിൽ എംവി ജയരാജ്, ബിനീഷ് കോടിയേരി എന്നിവരും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തുണ്ട്.
