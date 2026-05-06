ആർഎസ്പിക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്; മത്സരിച്ച അഞ്ചിൽ നാലിലും ഉജ്വല വിജയം
Published : May 6, 2026 at 9:13 AM IST
കൊല്ലം: സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആർഎസ്പിക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിയമസഭയിൽ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് പാർട്ടി. മത്സരിച്ച അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ നാലിലും ആർഎസ്പി ഉജ്വല വിജയം നേടി. പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളും ലഭിച്ചത്. തുടർച്ചയായ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ സമ്പൂർണ പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്.
രാഷ്ട്രീയ അവഗണനകൾ
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് പാർട്ടി കടന്നുപോയത്. 2016ലെയും 2021ലെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒരു സീറ്റിൽപോലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പാർട്ടി നേതൃത്വം നേരിട്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വേദികളിലും ആർഎസ്പി കടുത്ത അവഗണന നേരിട്ടു. പാർട്ടി ജനപ്രതിനിധികളെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽനിന്നും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി.
മേഖലയിലെ എംപിയെപ്പോലും സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേക നിർദേശമുണ്ടായി. ആശുപത്രി ഉപദേശക സമിതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും സർക്കാർ തള്ളി. അതേസമയം ബിജെപിക്ക് പല വേദികളിലും പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയതും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഭരണമുന്നണിയിൽനിന്നും കടുത്ത വിവേചനമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ ആർഎസ്പി നേരിട്ടത്. അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചു.
മുന്നണി മാറ്റവും വിമർശനങ്ങളും
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫ് വിട്ട് യുഡിഎഫിൽ ചേർന്നതുമുതൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് പാർട്ടി നേരിട്ടത്. ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റിനുവേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം.
യുഡിഎഫിൽ എത്തിയതോടെ ആർഎസ്പിയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ തകർന്നെന്ന പ്രചാരണവും എതിരാളികൾ ശക്തമാക്കി. എന്നാൽ മുന്നണി മാറ്റം ഏതെങ്കിലും നേതാവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. അതു പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി എടുത്ത കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടായിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ നയങ്ങളിൽ വന്ന വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് അന്ന് മുന്നണി വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ശക്തമായ ഇടതുകക്ഷിയായി യുഡിഎഫിൽ തുടരുകയെന്ന നിലപാടാണ് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ഈ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചരിത്ര വിജയം.
ഗംഭീര വിജയം
എതിരാളികളുടെ നിരന്തരമുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ജനങ്ങൾ നൽകിയത്. പാർട്ടിയുടെ ഈറ്റില്ലമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറ, കുന്നത്തൂർ, ഇരവിപുരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടി. ഇതിനുപുറമെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പയ്യന്നൂരിലും ആർഎസ്പി അട്ടിമറി വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. മത്സരിച്ച അഞ്ചിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടി പരാജയപ്പെട്ടത്. കൊല്ലത്ത് പാർട്ടിയുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾ പൂർണമായും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി മാറി.
സ്വന്തം കോട്ടയായ ചവറയിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉജ്വല വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇരവിപുരത്ത് വിഷ്ണു മോഹനും കുന്നത്തൂരിൽ ഉല്ലാസ് കോവൂരും എതിരാളികളെ അടിയറവ് പറയിച്ചു. ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായ ശക്തമായ വിധിയെഴുത്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത്. തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽനിന്ന ആർഎസ്പിക്ക് ഈ വിജയം പുതിയ ഊർജം നൽകും. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ യുഡിഎഫും പാർട്ടിയും പൂർണമായും വിജയിച്ചു.
കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർഎസ്പി. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നേരിട്ട തിരിച്ചടികളിൽനിന്നെല്ലാം പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നേതൃത്വം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിലൂടെയും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാധീനം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു.
വികസന മുരടിപ്പും സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകളും കൃത്യമായി തുറന്നുകാട്ടാൻ പ്രചാരണവേളയിൽ നേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടിയെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന യാത്രയ്ക്കാണ് ഇതോടെ തുടക്കമായതെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. ആർഎസ്പിയുടെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പുനർജന്മത്തിൻ്റെ തുടക്കമായാണ് ഈ ചരിത്ര വിജയത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത്.
