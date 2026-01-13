ഓരോ റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്കും 3000 രൂപ കൈയ്യിലെത്തും, മാഹിക്കാര്ക്ക് നേട്ടം, പ്രഖ്യാപനവുമായി പുതുച്ചേരി സര്ക്കാര്
Published : January 13, 2026 at 8:42 PM IST
കണ്ണൂര്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള് പുതുച്ചേരി സര്ക്കാറിൻ്റെ സമ്മാന പെരുമഴ. എന്. ആര്. കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് എന്. രംഗസ്വാമി നേതൃത്വം നല്കുന്ന എന്.ഡി. എ.സര്ക്കാറിൻ്റേതാണ് പൊങ്കല് സമ്മാനമായി പുതുച്ചേരിയിലെ ഓരോ റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്കും 3000 രൂപ വീതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ മാഹിയിലെ കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില് കണ്ട് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാറും സമ്മാനമായ പൊങ്കല് ആനുകൂല്യം റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്ക് നല്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് പൊങ്കലിൻ്റെ പേരില് കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്കായി ധനസഹായം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവില് പുതുച്ചേരി ലഫ്. ഗവര്ണര് കൈലാസ് നാഥ് ഒപ്പു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എന്. രംഗസ്വാമി സര്ക്കാര് മുന്നോടിയായി ആനുകൂല്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും തൊട്ടുമുമ്പുളള ആഘോഷാവസരങ്ങള് മുതലെടുത്താണ് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടത്തുന്നത്. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് പ്രഷര്കുക്കര്, മിക്സി എന്നിവ മാഹി ഉള്പ്പെടെയുളള പുതുച്ചേരിയില് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. മാഹിയില് റേഷന് വിതരണം കൃത്യമായി നടക്കാതായിട്ട് കാലമേറെയായി. ആദ്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഖേനെ കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്ക് മാസാമാസം റേഷനുള്ള തുക നല്കുകയായിരുന്നു. ബി.പി. എല്. വിഭാഗത്തിന് പ്രതിമാസം 600 രൂപയും എ.പി. എല്. വിഭാഗത്തിന് 300 രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത്.
എന്നാല് ഈ തുക പോലും കൃത്യമായി നല്കുന്നതില് സര്ക്കാര് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പാണ് കുടിശ്ശിക ഉള്പ്പെടെ തുക നല്കിയത്. തുടര്ന്ന് റേഷന് നല്കാന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് മാസം ഭാഗികമായി റേഷന് മുടങ്ങിയിരുന്നു. 45000 ത്തോളം ജനസംഖ്യ വരുന്ന മാഹിയില് 8000 ലേറെ റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകള് ഉണ്ട്. പൊതു വിതരണ സംവിധാനം കുത്തഴിഞ്ഞ മാഹിയില് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കുന്നതല്ലെന്ന ആക്ഷേപം ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്ട്.
