കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത നിർമാണത്തിന് ഇതുവരെ ചെലവിട്ടത് 12,528 കോടിരൂപ; 2028 ൽ പണി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീർ
സംസ്ഥാനത്തെ എംസി റോഡിനെ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പിഎം ഗതി ശക്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : November 17, 2026 at 1:01 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാത 66ലെ നാല് ആറുവരിപ്പാത നിർമാണത്തിനായി നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് 12528.48 കോടിരൂപ. 3717.61 കോടി രൂപ നിർമാണത്തിനും 8810.87 കോടി രൂപ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനുമാണ് ചെലവിട്ടത്. നിർമാണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ രൂപയാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ചെലവഴിച്ചത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിൻ്റെ 25 ശതമാനം തുക സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് നൽകിയത്.
പാത നിർമാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ റീട്ടെയിനിങ്ങ് വാളിൽ 351 സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ പാകപ്പിഴ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ചു. വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഘടന പഠിക്കാതെ റിട്ടെയിനിങ് വാൾ നിർമിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്നും ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ പൊതുവായ മാനദണ്ഡത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ അറിയിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്.
നിർമാണച്ചെലവും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവും
ദേശീയപാത 66ലെ രാമനാട്ടുകാര- വളാഞ്ചേരി സെക്ഷൻ്റെ നിർമാണത്തിനായി ഇതുവരെ ചെലവായത് 1177.17 കോടി രൂപയും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവ് 2322.44 കോടി രൂപയുമാണ്. വളാഞ്ചേരി- കാപ്പിരിക്കാട് സെക്ഷൻ്റെ നിർമാണച്ചെലവ് 1081.93 കോടി രൂപയും, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവ് 1273.72 കോടി രൂപയുമായി. കാപ്പിരിക്കാട്- താളിക്കുളം സെക്ഷൻ്റെ നിർമാണത്തിനായി ഇതുവരെ 689.68 കോടി രൂപയും, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവ് 2656.57 കോടി രൂപയുമായി. താളിക്കുളം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെക്ഷൻ്റെ നിർമാണച്ചെലവ് 768.83 കോടി രൂപയും, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചെലവ് 2558.14 കോടി രൂപയുമാണ്.
2028 ൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മന്ത്രി
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ പണി നടക്കുന്ന ദേശീയപാതകൾ 2028 ൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഉത്തരേന്ത്യൻ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തി റീട്ടെയിനിങ് വാൾ നിർമിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ഘടന വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിന് അനുസരിച്ച് പരിശോധനയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എംസി റോഡിനെ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പിഎം ഗതി ശക്തി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പി. കെ. ബഷീർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ടോൾ പിരിവും ഏജൻസികളും
മലപ്പുറം രാമനാട്ടുകാര- കാപ്പിരിക്കാട് സെക്ഷനിലെ വെട്ടിച്ചിറ ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഹുലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ടോൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ആകെ 82.95 കോടി രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ടോൾ ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2026 ജനുവരി 30നാണ് ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിച്ചത്. തൃശൂർ കാപ്പിരിക്കാട്- കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെക്ഷനിലെ നാട്ടിക ടോൾ പ്ലാസയുടെ ചുമതല സ്കൈലാർക്ക് ഇൻഫ്രാ എൻജിനീയറിങ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനാണ്. ഇതുവരെ 5.34 കോടി രൂപയാണ് ഇവിടെ സമാഹരിച്ചത്. 2026 ഒക്ടോബർ 1നാണ് ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിച്ചത്.
നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ടോൾ പിരിക്കുന്നത് 11 ഇടങ്ങളിൽ
എറണാകുളം കുമ്പളത്താണ് ആദ്യ ടോൾ പ്ലാസ നിലവിൽ വന്നത്. 2011 ജൂലൈ 17നാണ് കുമ്പളത്ത് ടോൾ പിരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പാലക്കാട് പന്ന്യങ്കര (2012 മാർച്ച്), തൃശൂർ പാലിയേക്കര (2012 ഫെബ്രുവരി) എന്നിവിടങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ടോൾ പിരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പാലക്കാട് പമ്പപള്ളം, എറണാകുളം പൊന്നാരിമംഗലം, കണ്ണൂർ തിരുവങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലം, ഇടുക്കി ദേവികുളം, കോഴിക്കോട്ഒളവണ്ണ, മലപ്പുറം വെട്ടിച്ചിറ, തൃശൂർ നാട്ടിക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റ് ടോൾ പ്ലാസകളുള്ളത്. നിർമാണം പൂർത്തിയാകാതെയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളേർപ്പെടുത്താതെയും ടോൾ പിരിക്കുന്നതിനെതിരെ പലയിടത്തും വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. 80 ശതമാനം നിർമാണം പൂർത്തിയായ ഇടങ്ങളിൽ ടോൾ പിരിക്കാനാണ് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി തീരുമാനം.
കൊല്ലം ബൈപ്പാസ്- കടമ്പാട്ടുകോണം റീച്ചിലെ പാരിപ്പള്ളിയിലും തുറവൂരിലെ 12.5 കിലോമീറ്റർ മേൽപ്പാലത്തിലും ഉടൻ ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങും. തൃശ്ശൂർ നാട്ടികയിൽ ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് പിരിവ് തുടങ്ങിയത്. സർക്കാർ ഇടപെട്ട് നിർത്തിയെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾക്കകം പുനരാരംഭിച്ചു. ജില്ലയിലെ 63 കിലോമീറ്ററിൽ 10 കിലോമീറ്ററിൽ പണി ബാക്കിയാണ്. അരൂർ- ഇടപ്പള്ളി 16.5 കിലോമീറ്ററിൽ ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങിയിട്ട് 12 വർഷമായി. എന്നാൽ, 40 ശതമാനം അനുബന്ധസൗകര്യം ഇനിയും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പണി തീരാതെയാണ് പിരിവ് തുടങ്ങിയത്.