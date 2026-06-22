വിവാദമായി വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം; വില്പ്പന എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്ന് മാറ്റിവച്ചത്, പിന്നില് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി
പൊതുവേ വില വളരെ കുറവുള്ള ഈ മദ്യത്തില് നിന്ന് സര്ക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി വരുമാനം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, ലാഭം നേടുന്നതു നിര്മാതാക്കളായിരിക്കും
Published : June 22, 2026 at 7:07 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: പൂച്ചപെറ്റു കിടക്കുന്ന കേരള ഖജനാവിനെ പണം കൊണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ബജറ്റില് കൊണ്ടു വന്ന വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യ വില്പ്പന പദ്ധതി രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാര് ഉപേക്ഷിച്ചത് എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്ന്. ഖജനാവിന് നേട്ടമുണ്ടാകില്ലെന്നും മദ്യ ഉപഭോഗം വിദ്യാര്ഥികളിലേക്കും സ്ത്രീകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും തീരുമാനം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനു പ്രേരണയായി.
ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മുന്തിയ ഇനം മദ്യ ഉത്പാദകരായ ആഗോള കമ്പനി 2022 ല് ഇടതു സര്ക്കാരിനെ സമീപിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യ വില്പ്പനയ്ക്ക് അനുമതി തേടി. വീര്യം കൂടിയ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അതില് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യ ഉപഭോഗത്തിലേക്കു മാറ്റമാമെന്നും സര്ക്കാര് ഖജനാവിലേക്ക് വരുമാനം വര്ധിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള വാദമാണ് കമ്പനി പ്രതിനിധികള് പ്രധാനമായും സര്ക്കാരിനു മുന്നില് വച്ചത്. അന്നത്തെ എക്സൈസ് മന്ത്രി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സര്ക്കാര് പ്രതിനിധികള് ഒടുവില് കമ്പനിയുടെ ഈ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ന്യായമാണെന്നു കണ്ട് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യ വില്പ്പനയ്ക്ക് സമ്മതിക്കുകയും 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ എക്സൈസ് നയത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.
അന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ പല കോണുകളില് നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ നയത്തിനെതിരെ എതിര്പ്പുയര്ന്നു. പിന്നാലെ സര്ക്കാര് അന്നത്തെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണര് എസ് ആനന്തകൃഷ്ണന്, ബിവറേജസ് കോര്പ്പറേഷന് എംഡി യോഗേഷ് ഗുപ്ത എന്നിവരോട് ഇതു സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞു. എന്നാല് വീര്യം കൂടിയ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതില് നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം, അതിൻ്റെ കുപ്പിയോ പാക്കറ്റോ പൊട്ടിച്ചു ശീതള പാനീയങ്ങള് കുടിക്കുന്ന പോലെ നേരിട്ടു കുടിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതായതിനാല് സ്കൂള്, കോളജ് വിദ്യാര്ഥികള് ഇതിലേക്ക് അതിവേഗം ആകര്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇരുവരും സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. അതിനാല് അതിവേഗം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ വിദ്യാര്ഥികളിലേക്ക് പടരുമെന്നും അവര് അതിന് അടിപ്പെടുമെന്നതിനാല് അനുവദിക്കരുതെന്നും സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല, കമ്പനികള് വാദിക്കുന്നതു പോലെ വീര്യം കൂടിയ മദ്യ ഉപഭോക്താക്കള് അതുപേക്ഷിച്ച് വീര്യം കൂടിയ മദ്യത്തിലേക്കു പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും ഇരുവരും സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.
പൊതുവേ വില വളരെ കുറവുള്ള ഈ മദ്യത്തില് നിന്ന് സര്ക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി വരുമാനം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, ലാഭം നേടുന്നതു നിര്മാതാക്കളായിരിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാല് ഈ മദ്യ വില്പ്പനയ്ക്ക് അനുമതി നല്കരുതെന്നായിരുന്നു ഇരുവരും സര്ക്കാരിനു നല്കിയ ശുപാര്ശ. അന്നത്തെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെയും ബെവ്കോ എംഡിയുടെയും ഈ അഭിപ്രായവും വിവിധ തലങ്ങളില് നിന്നുയര്ന്ന എതിര്പ്പും കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിനുള്ള നികുതി ഘടന നിശ്ചയിക്കാതെ സര്ക്കാര് ഈ നിര്ദ്ദേശം നടപ്പാക്കാതെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
അന്ന് ഇടതു സര്ക്കാരിനെ സമീപിച്ച അതേ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയ സര്ക്കാരിനെ സമീപിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഈ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ച ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്നത്തെ സര്ക്കാര് മാറ്റി വച്ച വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം( ലോ ആള്ക്കഹോളിക് ബിവറേജ്) വില്പ്പനയ്ക്ക് നികുതി നിശ്ചയിച്ച് ബജറ്റില് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്.
കേരളത്തില് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് അടിസ്ഥാന വിലയുടെ 350 ശതമാനമാണ് നിലവിലെ നികുതി. എന്നാല് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില് 0.5 ശതമാനം മുതല് 10 ശതമാനം വരെ ആല്ക്കഹോള് അടങ്ങിയ ലോ ആള്ക്കഹോളിക് ബിവറേജിന് വെറും 120 ശതമാനം നികുതിയും 10 ശതമാനം മുതല് 20 ശതമാനം വരെ വീര്യമുള്ള മദ്യത്തിന് 175 ശതമാനം നികുതിയുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീര്യമുള്ള മദ്യത്തിന് 350 ശമതാനം നികുതി ഈടാക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില് അതിൻ്റെ പകുതി പോലും നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാല് ഈ മദ്യ വില്പ്പനയ്ക്ക് അനുമതി നല്കുന്നതിലൂടെ ഖജനാവിന് വലിയ വരുമാന നേട്ടമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വിദ്യാര്ഥികളിലേക്കും യുവജങ്ങളിലേക്കും സ്ത്രീകളിലേക്കും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഉയരുന്ന വിമര്ശനം.
സംസ്ഥാനത്തു വില്ക്കുന്ന വീര്യം കൂടിയ മദ്യത്തിലെ ആള്ക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് 42.86 ശതമാനമാണ്. ബിയറില് ഇത് 6 ശതമാനവും വൈനില് 18 ശതമാനം വരെയുമാണ്. ഇന്ത്യയില് കേരളവും തമിഴ്നാടുമൊഴികെയുള്ള മിക്കവാറും സംസ്ഥാനങ്ങളില് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യ വില്പ്പനയുണ്ടെന്നാണ് സര്ക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം.
അതിനിടെ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി ഇളവ് നല്കാനുള്ള ബജറ്റ് നിര്ദേശം ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില് വെള്ളം ചേര്ക്കലാണെന്ന വാദവുമായി മലങ്കര സഭയും രംഗത്തെത്തി. നേരത്തെ സിറോ മബാര് സഭയും ഇതേ അഭിപ്രായവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലഹരിക്ക് വീര്യം കുറഞ്ഞത്, കൂടിയത് എന്ന വിശേഷണം തന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മലങ്കര സഭ പത്രക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ ലഹരിയും വിഷമാണ്. ചെറിയ ലഹരി മിഠായികളില് നിന്നാണ് നമ്മുടെ പല കുട്ടികളും മാരക മയക്കുമരുന്നുകളുടെ പിടിയിലാകുന്നത്. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം സുലഭമാക്കിയാല് യുവസമൂഹം മാരക ലഹരി തേടി പോകില്ല എന്ന വാദം യുക്തി രഹിതമാണ്. ജനം മൃഗീയഭൂരിപക്ഷം നല്കി ഒരു സര്ക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങള്ക്ക് നന്മ ചെയ്യാനാണ്. ജനത്തെ ലഹരിയുടെ അടിമയാക്കാനല്ല. ഏത് സര്ക്കാര് വന്നാലും സഭയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തില് ഒരു നിലപാട് മാത്രമാണുള്ളത്. ആ നിലപാട് ലഹരിക്കെതിരാണ്. സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര, വയോജന വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാതൃകാപരമായ തീരുമാനങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ച സര്ക്കാരില് നിന്ന് തുടര്ന്നും ജനക്ഷേമകരമായ നയങ്ങളാണ് സഭയും സമൂഹവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സര്ക്കാര് തെറ്റ് തിരുത്തുമെന്ന് കരുതാം. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് വി എം സുധീരനടക്കം സര്ക്കാരിന് മുന്നില് തിരുത്തല് ശക്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിലെ നല്ല ലക്ഷണമാണെന്നും മലങ്കര സഭ പത്രക്കുറിപ്പില് വ്യക്കമാക്കി. സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറിയും ആലപ്പുഴ എംപിയുമായ കെ സി വേണുഗോപാലും സര്ക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന സര്ക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ കാര്യങ്ങളില് പാര്ട്ടിക്കകത്ത് ചര്ച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ചര്ച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട രീതിയില് അത്തരം കാര്യങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്നും വേണുഗോപാല് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പുതിയ സര്ക്കാരാണ്. സര്ക്കാരിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നല്ല രീതിയില് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ജനം കാത്തിരുന്ന നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങള് ബജറ്റിലുണ്ടായി. അധികാരമേറ്റ് ചുരുങ്ങിയ ആഴ്ചകള് കൊണ്ട് നിരവധി നല്ല കാര്യങ്ങള് സര്ക്കാര് ചെയ്തു. ചില കാര്യങ്ങളില് ചില ഭാഗത്ത് ആശങ്കയുണ്ടാകാം. സര്ക്കാരിൻ്റെ നടപടികളില് ആര്ക്കെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കില് അത് പാര്ട്ടിതലത്തില് ചര്ച്ച ചെയ്യും. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം, ധാതുമണല് ഖനനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് ചില ആശങ്കകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ആശങ്കകള് ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സര്ക്കാരിനുണ്ടെന്നും കെ സി വേണുഗോപാല് വ്യക്തമാക്കി.
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