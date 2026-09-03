കാന്തപുരം തൊടുത്തുവിട്ട വിവാദം; പ്രസ്താവനകളിൽ നിറഞ്ഞ് കേരളം; യുവതികളാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തിയെന്ന് സഭയും

കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, വി ഡി സതീശന്, പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ (Special Arrangement)
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ശാക്തീകരണത്തിലും ഒന്നാം നിരയിലാണ് കേരളം. ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിലെ സ്ത്രീകൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് മാനവിക വികസന സൂചികകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിൽ കേരളം മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ മുകളിലുമാണ്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള സാക്ഷരതാ വ്യത്യാസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനവും കേരളമാണ്.
കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും പെൺകുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുള്ള അപൂർവം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. കുടുംബകാര്യങ്ങളിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കേരളത്തിൽ 94.1% ആണ്, ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ്. പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 50% സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. 45 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകൾ അംഗങ്ങളായ 'കുടുംബശ്രീ' ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയും ശാക്തീകരണ മാതൃകയുമാണ്.
ഇങ്ങനെ മുന്നേറുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു താക്കീത് എന്ന പോലെയാണ് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന വന്നത്. സ്ത്രീകളെ പൊതുരംഗത്തിറക്കിയാൽ വലിയ നാശമുണ്ടാകുമെന്നും അവർ വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയേണ്ടവരാണെന്നുമാണ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത്. ഒരു തവണ പ്രസ്താവനയായി ഇറക്കിയത് എറണാകുളത്തെ വേദിയിൽ പറഞ്ഞതോടെ വിവാദത്തിന് തീപിടിച്ചു. ഈ അടുത്തകാലത്തൊന്നും കാണാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് അതിനെ തള്ളിവിട്ടു. മുസ്ലിം ലീഗും മുഖ്യമന്ത്രിയും കാന്തപുരത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന സിപിഎമ്മും എന്ത് പറയും എന്നതിലായിരുന്നു ആകാംക്ഷ. കഴിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി കേരളം അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.
കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ (Facebook.com)
മുൻ മന്ത്രിമാരായ പി കെ ശ്രീമതിയും കെ കെ ശൈലജയും കാന്തപുരത്തിൻ്റെ സർക്കുലറിനെ പരസ്യമായി തള്ളി. സ്ത്രീകളെ പൊതുവേദികളിൽ 'പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്' എന്ന വാചകം അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമാണെന്ന് പി കെ ശ്രീമതി പറഞ്ഞപ്പോൾ, സ്ത്രീകളെ വീടുകളിൽ പൂട്ടിയിടുന്നത് ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കെ കെ ശൈലജ വിമർശിച്ചു. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ, ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ, തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും ഈ നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.
കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചര് (Facebook.com)
അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയെ പൂർണമായി തള്ളാതെയും, അദ്ദേഹത്തിന് പരോക്ഷ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുമാണ് മുൻ മന്ത്രിയും എംഎൽഎയുമായ കെ ടി ജലീൽ രംഗത്ത് വന്നത്. കാന്തപുരത്തിന് തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ജലീൽ വ്യക്തമാക്കി. കാന്തപുരം സംസാരിച്ചത് മതശാസനാപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ മതപണ്ഡിതർക്ക് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ തുറന്നുപറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അതിനെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ഇതിനെതിരെയും പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നതോടെ "കാന്തപുരം ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് പൊതുസമൂഹത്തോടല്ല, മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തോടാണ്. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വോട്ട് പിടിക്കുകയും മതശാസനകൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്" എന്ന വാചകം കൂടി ജലീൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കെ ടി ജലീല് (Facebook.com)
വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെയും ഭരണപക്ഷത്തെയും മുസ്ലിം ലീഗിനെയും ഒരുപോലെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിച്ചത്. കേരളത്തിലെ ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും മതനേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിലക്കുകൾക്കോ രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കോ വഴങ്ങാതെ പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും പഠിക്കാനും അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് അവര് പ്രതികരിച്ചത്. സ്ത്രീകളെ നിഴലിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വികസിത ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനമില്ല. വിഷയത്തില് മഹിളാ മോർച്ച കോടതിയെ സമീപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. കെ സുരേന്ദ്രൻ പക്ഷേ ഒരു പടി കൂടി കടന്നു. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവന "അപരിഷ്കൃതവും അപലപനീയവുമാണ്"കാന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും പ്രസ്താവന വന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും വിഷയത്തിൽ കുറ്റകരമായ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു.
കെ സുരേന്ദ്രന് (Facebook.com)
എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുമ്പേ ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വലിയ തോതിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അവരുടെ 'സുരക്ഷിതത്വം' മുൻനിർത്തിയാകാം കാന്തപുരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് കാന്തപുരത്തെ ന്യായീകരിച്ച് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അപ്പോഴും ഒരു വിഷയം കിട്ടിയാൽ മൈക്കും മൈതാനവും ഉണ്ടാക്കി സംസാരിക്കുന്ന മന്ത്രി കെ എം ഷാജിക്ക് പ്രതികരണശേഷി ഇല്ലാതായി. മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീനും വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി.
പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ (Facebook.com)
പിന്നാലെ കാത്തിരുന്ന പ്രതികരണം എത്തി, മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം പൂർണമായി തള്ളിപ്പറയുകയും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ആധുനികവും പുരോഗമനപരവുമായ കേരളത്തിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചിന്താഗതികൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയേണ്ടവരല്ലെന്നും പൊതുജീവിതത്തിൽ സജീവമാകാൻ അവർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. പ്രവാചകൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ ചരിത്രപരമായ ഇടപെടലുകൾ ഓർമിപ്പിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.
വി ഡി സതീശന് (Facebook.com)
ഒടുവിൽ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയും കാന്തപുരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി, മതശാസനയല്ല ഭരണഘടനയാണ് വലുതെന്നും, കാന്തപുരത്തിൻ്റെ നിലപാട് ആർഎസ്എസിൻ്റേതിന് സമാനമാണെന്നും വിമർശിച്ചു. ആ സമയത്തും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്
കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുടെ പരമ്പര തന്നെ വരുമ്പോഴും സമസ്ത പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിനെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പൂർണമായി പ്രതിരോധിക്കുകയാണ്. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും അതിനെ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഇവർ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെ നേരിൽ കണ്ട് അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ കാന്തപുരത്തെ വിമര്ശിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം യുവതികളാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തിയെന്നും അവർ നേതൃനിരയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നുമാണ് സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം. സ്ത്രീകളുടെ പൊതുരംഗത്തെ ഇടപെടലുകൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്നും താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് മാർ റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ പറഞ്ഞു.
ബിഷപ്പ് മാർ റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ (Facebook.com)
ഇടക്കാലത്ത് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചയ്ക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവച്ച ഒരു പ്രസ്താവന പ്രസ്താവിച്ചവരുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. ഇതൊന്നും ചെവി കൊള്ളാതെ ജോലിയും കൂലിയും തേടി പകലന്തിയോളം അധ്വാനിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വഴിയിൽ യാത്ര തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളെ തിരുത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വങ്ങൾ നിയമപരമായി രംഗത്ത് വരുമോ എന്നതാണ് വിഷയത്തിൽ മുറിവേറ്റവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതോ വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതും മങ്ങിപ്പോകുമോ എന്നതും വലിയ ചോദ്യമാണ്.
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