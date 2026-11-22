"വിറക് വെട്ടിയവനും വെള്ളം കോരിയവനും പടിക്ക് പുറത്ത്"; കാസർകോട് അഡി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി
ഇടതുപക്ഷ അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ (AILU) അംഗമായ അഡ്വ. എ. വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരെ അഡീഷണൽ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായി നിയമിച്ചതാണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്
Published : November 22, 2026 at 11:47 AM IST
കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനത്തെച്ചൊല്ലി കാസർകോട് കോൺഗ്രസിൽ രൂക്ഷമായ ഭിന്നതയും പ്രതിഷേധവും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അഭിഭാഷകരെയും പൂർണമായും തഴഞ്ഞ്, ഇടതുപക്ഷ അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ (AILU) അംഗമായ അഡ്വ. എ. വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരെ അഡീഷണൽ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായി നിയമിച്ചതാണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്.
കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അഭിഭാഷകരെ തഴഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കാണിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടി കേസ് നടത്തിയ അഭിഭാഷകരെ പോലും അവഗണിച്ചുവെന്നും സിപിഎം അനുകൂലിയെ നിയമിച്ചതിലെ മാനദണ്ഡമെന്തെന്നും ചോദിച്ച് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിനും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനും ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കാര്ത്തികേയന് പരാതി നല്കി.
ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയ ആരുംതന്നെ ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതില് പ്രവര്ത്തകര്ക്കിടയില് വലിയ അമര്ഷം നിലനില്ക്കുകയാണെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റദ്ദ് ചെയ്ത് ന്യൂനതകള് പരിഹരിച്ച് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭ്യര്ഥന.
പാർട്ടി തീരുമാനപ്രകാരം തയാറാക്കിയ പട്ടിക അട്ടിമറിച്ചാണ് ഈ നിയമനം നടത്തിയതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന പരാതി. തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉനൈസ് സി. എം. ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
"വിറക് വെട്ടിയവനും വെള്ളം കോരിയവനും പടിക്ക് പുറത്ത്; ഇത് വഞ്ചന!" എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ഉനൈസ് തൻ്റെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ സിപിഎം അനുകൂല സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ നിയമിച്ചത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹവും രാഷ്ട്രീയമായി ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
"ഇതൊരു വെറും നിയമനത്തിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല, വർഷങ്ങളോളം പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും വേണ്ടി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും നിയമപരമായും പോരാടിയ കോൺഗ്രസ് അഭിഭാഷകരോടും പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള കടുത്ത അവഗണനയാണ്.
സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിനായി രാവും പകലും വിയർപ്പൊഴുക്കിയവരെ പൂർണമായി തഴഞ്ഞ് എതിർചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അധികാരക്കസേരകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് പ്രവർത്തകരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്.
പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വിയർപ്പും ത്യാഗവും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രമല്ല. പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം നിലപാടുകൾ തിരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയാറാകണം"- സമൂഹമാധ്യമത്തില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില് ഉനൈസ് പറയുന്നു.
വിറക് വെട്ടിയവനും വെള്ളം കോരിയവനും എന്നും പടിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തപ്പെടുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഉനൈസ് വ്യക്തമാക്കി. നിയമന വിവാദത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഘടകങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത.
ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൻ്റെ പൂര്ണരൂപം
വിറക് വെട്ടിയവനും വെള്ളം കോരിയവനും പടിക്ക് പുറത്ത്; ഇത് വഞ്ചന!
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ, സി.പി.എം അനുകൂല സംഘടനയായ All India Lawyers Union (AILU)ൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള അഡ്വ. എ. വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരെ അഡീഷണൽ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായി നിയമിച്ച നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹവും രാഷ്ട്രീയമായി ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്.
ഇതൊരു വെറും നിയമനത്തിൻ്റെ വിഷയം മാത്രം അല്ല, വർഷങ്ങളോളം പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും വേണ്ടി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും നിയമപരമായും ചോരനീരാക്കി പോരാടിയ കോൺഗ്രസ് അഭിഭാഷകരോടും പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള കടുത്ത അവഗണനയാണ്.
സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിനായി രാവും പകലും വിയർപ്പൊഴുക്കിയവരെ പൂർണ്ണമായി തഴഞ്ഞ്, എതിർചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അധികാരക്കസേരകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് പ്രവർത്തകരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്.
പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വിയർപ്പും ത്യാഗവും അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രമല്ല. അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം നിലപാടുകൾ തിരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകണം.
വിറക് വെട്ടിയവനും വെള്ളം കോരിയവനും എന്നും പടിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തപ്പെടുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
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