"മാധ്യമങ്ങളുടെ വായടപ്പിക്കാൻ നോക്കേണ്ട" റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവിയെ പിന്തുണച്ച് പിണറായി വിജയൻ
ഇത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ അതിക്രമമെന്നും കേരളം ഇത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ പൊലീസ് റെയ്ഡിനെതിരെ പിണറായി വിജയൻ..
Published : September 16, 2026 at 12:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയിലെ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ആസ്ഥാനത്തെ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലേക്ക് അതിരാവിലെ കേരള പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെ നടന്ന നിന്ദ്യമായ ആക്രമണമാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
അതിരാവിലെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ കടന്നുകയറിയ പൊലീസ് സംഘം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വ്യക്തിപരമായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചു വാങ്ങിയതായും ഒന്നര മണിക്കൂറോളമാണ് അവിടെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി
ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് മാതൃകയിൽ മാധ്യമ നായാട്ട്
രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതിക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓഫീസിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും പത്രാധിപരെ ജയിലിൽ അടക്കുകയും ചെയ്ത ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ക്രൂരമായ നടപടികൾക്ക് സമാനമാണ് കേരളത്തിലും നടന്നിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഡൽഹിയിലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതേ അക്രമ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോൾ കേരള പൊലീസും ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ വിമര്ശിച്ചു.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി
പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ഫോണുകളിൽ പകർത്തുകയും അവരെ പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ അടിയന്തിരാവസ്ഥാ കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം കിരാത നടപടികളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ വായടപ്പിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും, ഈ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രബുദ്ധ കേരളം ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
മറുപടി പറയേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും
മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ ഈ കടുത്ത അതിക്രമത്തിന് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടിയന്തരമായി മറുപടി പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അവകാശങ്ങൾ ധ്വംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം,ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്താനും ജീവനക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്താനുമുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണ് പൊലീസ് നടത്തിയതെന്ന് ചാനൽ അധികൃതർ ആരോപിച്ചു. ഓഫീസിലെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ കൈക്കലാക്കിയെന്നും പുറംലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ചാനൽ അവതാരകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പ്രതികരിച്ചു.
എം ലിജുവിൻ്റെ പ്രതികരണം
സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് കൃത്യമായ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു പ്രതികരിച്ചു.. ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും നികുതി വെട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ആർക്കും പ്രത്യേക പരിരക്ഷ നൽകാനാവില്ല.
കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഒരു മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. തെറ്റായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഏത് ജനാധിപത്യ സർക്കാരിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ വാദിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മുൻ ഭരണകാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കൈക്കൊണ്ട അതിക്രമങ്ങൾ കേരളം മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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