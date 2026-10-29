കണ്ണൂരിനെ വലിച്ചിട്ട് പാലക്കാട് വീണ്ടും കപ്പുയർത്തി; പക്ഷേ, മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആരോമലിന് പറയാനുണ്ട് കണ്ണീരിന്റെ കഥ
കണ്ണൂരിനെ അനായാസം മറികടന്നാണ് വീണ്ടും പാലക്കാട്, അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയും കുട്ടികളുടെ കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം. നാട്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതുപോലെ ആവേശത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾ വടംവലി പരിശീലിക്കുന്നത്
Published : October 29, 2026 at 9:10 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ആദ്യ രണ്ടു വലിയിൽ തന്നെ കണ്ണൂരിനെ അനായാസം മറികടന്നാണ് വീണ്ടും പാലക്കാട് കപ്പു ഉയർത്തിയത്. കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും പൂർണമായ സമർപ്പണത്തിലൂടെയുമാണ് മികച്ച വിജയം തുടരാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പരിശീലകരും മത്സരാർഥികളും ഒരേപോലെ പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറ് വിദ്യാർഥികളും അലനല്ലൂർ എം.ഇ.എസ്. സ്കൂളിലെ രണ്ട് വിദ്യാർഥികളും കൊല്ലങ്കോട് സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർഥിയും അടങ്ങുന്ന ടീമാണ് ഈ മികച്ച നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.
ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിലെ കായിക അധ്യാപകനും, കോച്ചുമാരുമായ റോഷൻ, ജംഷാദ്, പ്രണവ് എന്നിവരാണ് കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത്. 'കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മത്സരങ്ങളിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും റിസൾട്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്ന്' കോച്ച് റോഷൻ പറഞ്ഞു.
ക്ലാസ് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതലാണ് ദിനചര്യയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പരിശീലനം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. അവസാനഘട്ടത്തിൽ രാവിലേയും വൈകുന്നേരവും ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയും കുട്ടികളുടെ കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം. നാട്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതുപോലെ ആവേശത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾ വടംവലി പരിശീലിക്കുന്നത്.
മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആരോമൽ
കായികവേദികളിൽ പാലക്കാടിനായി വടംവലി മത്സരത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതുകയാണ് ആരോമൽ എന്ന യുവ കായികതാരം. വീടെന്ന സ്വപ്നവും കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് ഈ പ്ലസ്ടുക്കാരനെ അലട്ടുന്ന വിഷയം. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായ ആരോമലും കുടുംബവും നിലവിൽ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായി സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും വീടെന്ന സ്വപ്നം ഇതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ആരോമൽ പറയുന്നു.
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിലവിൽ വീട് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ഷെഡ് നിർമ്മിച്ച്, താമസം മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ കുടുംബം.
'മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പിതാവിന് ഉണ്ടായ വാഹനാപകടമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർത്തത്. ബൈക്കും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കാൽ ഒടിഞ്ഞ് കമ്പിയിട്ടതിനാൽ പിതാവിന് ഇപ്പോൾ കഠിനമായ ജോലികൾക്കൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മാതാവിന് സ്കൂൾ ബസിലെ ജോലിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഏക ആശ്രയം. കേറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും പണിക്ക് പോയാണ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും യാത്രകൾക്കുമുള്ള തുക കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന്,' ആരോമൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കായിക മേഖലയിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ യുവതാരത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെയും അധികൃതരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. ടീമിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായ ആരോമലിനെ പരിശീലകരും സഹപ്രവർത്തകരും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചു. വളരെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുള്ള കുടുംബപശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആരോമൽ, എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പിന്തുണയും കൊണ്ടാണ് ഈ ഘട്ടം വരെ എത്തിയത്.
ഇതുവരെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗോൾഡ് മെഡലുകൾ നേടിയ ടീമുകളിലും ആരോമൽ പ്രധാന പങ്കാളിയായിരുന്നു. ക്യാമ്പുകൾ ഒന്നുപോലും മുടക്കാത്ത, പൂർണ സമർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള മികച്ചൊരു കളിക്കാരനാണ് ആരോമലെന്നും പരിശീലകർ വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരത്തിൽ വിജയികളായി പാലക്കാട് ടീം
മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനായതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും പാലക്കാട് ടീം അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ശക്തമായ മത്സരം പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അത്രയധികം ടൈറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു വിജയിക്കാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീശൈലത്തിൽ നിന്നാണ് തങ്ങൾ കോച്ചിംഗ് എടുത്തതെന്നും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുട്ടികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് മത്സരം
മത്സരം കാണാൻ എത്തിയ ജി.എൽ.പി.എസ് ചെറുകുളത്തൂർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലരായി. മത്സരം വളരെ രസകരവും എല്ലാവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചുവെന്നും കുട്ടികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കമ്പ് വലി കാണാൻ വന്ന കുട്ടികൾ അത് വലിച്ച് നോക്കുകയും ആവേശം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ തങ്ങളും ഇതുപോലെ വലുതാകുമ്പോൾ കമ്പ് വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കുട്ടികൾ ആവേശം പങ്കുവച്ചു. വളരെ അടിപൊളിയായ ഒരു മത്സരമാണ് കണ്ടതെന്നും ജി.എൽ.പി.എസ് ചെറുകുളത്തൂർ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ആവേശത്തോടെ വ്യക്തമാക്കി.
കപ്പു ഉയർത്തി കണ്ണൂരിൻ്റെ പെൺപുലികൾ
സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ വടംവലി മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ കപ്പ് ഉയർത്തി. വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഇടുക്കിയെ വലിച്ചിട്ടാണ് അവർ വിജയിച്ചത്. മികച്ച പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിലുടനീളം ടീം കാഴ്ചവച്ചതെന്ന് കണ്ണൂരിൻ്റെ കോച്ച് രജീത് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. നാല് സ്കൂളുകളിലെ ടീമുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്കായി ശക്തമായ ടീമിനെ രൂപീകരിച്ചത്. മത്സരത്തിനായി ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കഠിനമായ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഈ മിന്നുന്ന വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വടംവലി മത്സരങ്ങൾ മികച്ച നിലവാരത്തിൽ: ഷാൻ മുഹമ്മദ്
കേരളത്തിൽ വടംവലി മത്സരങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെയും കൃത്യമായ പരിശീലനത്തോടെയുമാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടഗ് ഓഫ് വാർ (വടം വലി) അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാൻ മുഹമ്മദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ പരിശീലനത്തോടുകൂടിയാണ് കുട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരങ്ങളുടെ ഘടന
ഒരോ ടീമിലും 8 പേരാണ് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുക. സീനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ 560 കിലോഗ്രാമും അതിൽ താഴെയുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഭാരപരിധി. ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇത് 440 കിലോഗ്രാമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള മത്സരരീതിയാണ് ഇതെന്നും ഷാൻ മുഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സിറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അടക്കമുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും നാഷണൽ ലെവലും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ശൈലിയാണ് സ്കൂൾ മേളകൾ പിന്തുടരുന്നത്.
ഈ ഗെയിമിൽ ടെക്നിക്കിനോടൊപ്പം പവറും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വെറും കരുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം വിജയിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മാനസികപരമായും സാങ്കേതികപരമായും ഈ ഗെയിം ബുദ്ദിപൂർവം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ മുതൽ വലിയ ഹൈ ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വരെ വളരെ തുച്ഛമായ പൈസ ചിലവഴിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കായിക ഇനമാണിത്. മുൻപ് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകൾക്ക് മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കായികയിനം നിലവിൽ പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം തുടങ്ങിയവ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മികച്ച പരിശീലകരുടെ കീഴിൽ കുട്ടികൾ കഠിന പരിശീലനം നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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