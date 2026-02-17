തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ കാക്കിപ്പട: വെല്ലുവിളികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സമാധാനപരമായി പൂര്ണമാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് സേനയാണ്
തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്ട്ര നിര്മ്മിതിയില് പരമപ്രധാനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്. തങ്ങളെ നയിക്കേണ്ടവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താനുമുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശം. ഈ പ്രക്രിയയില് വളരെ നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സമാധാനപരമായി പൂര്ണമാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് സേനയാണ്.
ഭയമോ പക്ഷപാതിത്വമോ കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് സുതാര്യമായും സ്വതന്ത്രമായും നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പൊലീസാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പൊലീസ് എങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്കാലങ്ങളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പൊലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ഈ ഉത്തരവുകള് ക്രോഡീകരിച്ച് കൈപ്പുസ്തകവും കമ്മീഷന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില് ലഭ്യമാണ്.
ജില്ലകളിലെ സുരക്ഷ, നിര്ണായക പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങള്, ചെലവ് നിരീക്ഷിക്കല്, വിഐപി സുരക്ഷ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യല്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തെ ചുമതലകള് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ഇതില് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി നടത്താനുള്ള മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളും കൈപ്പുസ്തകത്തില് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഈ കൈപ്പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകള്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഒരു മാര്ഗരേഖയായി വര്ത്തിക്കുന്നു. ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകള്ക്കായി വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുപ്രധാന ചുമതകളിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെയും മുഴുവന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും പൂര്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരമപ്രധാന ചുമതല. ഒപ്പം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെയും.സുരക്ഷയും സമാധാന പൂര്ണവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇടപെടലുകളോ ഭയമോ ഇല്ലാതെ പൗരന്മാര്ക്ക് അവരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കണം. ക്രമസമാധാനം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലും പൊലീസ് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
പൊലീസിന്റെ സുപ്രധാന ചുമതലകള് ഇവ
- പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലും പരിസരത്തും പ്രചാരണ വേളയിലുള്പ്പെടെ ക്രമസമാധാന നില ഉറപ്പാക്കുക.
- വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഭയരഹിതമായി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക. ആരെങ്കിലും വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഇവര് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങള്ക്കും ഇരയാകുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
- സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും വോട്ടര്മാര്ക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കുക
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളും സൗകര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക.
- വോട്ട് ചെയ്യാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാനും മറ്റും ജനങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതവും തടസമില്ലാത്തതുമായ യാത്രക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കുക.
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളായ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകള്, ഇവിഎമ്മുകള്, വിവി പാറ്റുകള് തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമായി ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇവ ആരും നശിപ്പിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക.
- റാലികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും മറ്റും നടക്കുമ്പോള് ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക
- തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങള് അന്വേഷിക്കുകയും ശരിയായ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക.
- പ്രചാരണങ്ങള്, രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള്, സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങള് നടപ്പാക്കുക
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങള് നല്കുക. പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകള് സജ്ജമാക്കാനും വോട്ടെണ്ണലിന് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനം സഹായിക്കുക.
- തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള് നിഷ്പക്ഷമായും കൃത്യമായും പരിശോധിച്ച് നടപടികളെടുക്കുക.
- ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയോടും സ്ഥാനാര്ത്ഥിയോടും പക്ഷപാതിത്വം കാട്ടാതിരിക്കുക,തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകള് നിര്വഹിക്കുമ്പോള് പൂര്ണമായും നിഷ്പക്ഷത പുലര്ത്തുക.
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്ത് വരുന്നത് മുതല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങള് എല്ലാവരും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- വോട്ടര്മാരില് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക.
- തോക്കുകള് പോലുള്ള ആയുധങ്ങള് ലൈസന്സ് പ്രകാരം കൈവശം വച്ചരിക്കുന്നവര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അത് പൊലീസില് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം അതത് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാര് ഉറപ്പാക്കണം ഇക്കാര്യം ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുമായ കളക്ടറുമായി ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വന്നാലുടന് തന്നെ ലൈസന്സുള്ള ആയുധങ്ങള് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നരുടെ വിവരങ്ങള് പരിശോധിച്ച ശേഷം അവരെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തിയും പരിശോധനകള് നടത്തുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്ത് വന്നാല് പിന്നെ ആയുധങ്ങള്ക്ക് പുതിയ ലൈസന്സ് അനുവദിക്കില്ല. ആയുധക്കടകളില് പരിശോധനകളും നടത്തും. അനധികൃത ആയുധങ്ങള് പിടിച്ചെടുക്കും. കണക്കില് പെടാത്ത പണവും മരുന്നുകളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമടക്കമുള്ളവയും പൊലീസ് കണ്ടുകെട്ടും.
- സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് ആയുധങ്ങളടക്കമുള്ള മറ്റ് അനധികൃത വസ്തുക്കളും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് വാഹനപരിശോധന അടക്കമുള്ളവ നടത്തും.
- ആയുധങ്ങളുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും മറ്റും അനധികൃത നിര്മ്മാണം അവയുടെ കടത്ത് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് തേടുകയും നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും.
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളില് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികളും ഊര്ജ്ജിതമാക്കും.
- പ്രശ്ന ബാധിത ബൂത്തുകള് കണ്ടെതുത്തുക എന്നതും പൊലീസിന്റെ ചുമതലയാണ്.
- ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില് തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പരിസരങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരാണ്. തീപിടിത്ത സാധ്യതകള് ഒഴിവാക്കേണ്ടതും പൊലീസുകാരുടെ ചുമതലയില് പെടുന്നു.
- റെയില്വേസ്റ്റേഷനുകള്, ഹോട്ടലുകള്, ലോഡ്ജുകള്, ചന്തകള് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുക.
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാരാണ് ഓരോ ജില്ലയിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകള്ക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുക. കേന്ദ്ര പൊലീസ് സേനകളുടെ വിന്യാസത്തിന്റെ ചുമതലയും ഇവര്ക്ക് തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാനതലത്തില് തയാറാക്കുന്ന പട്ടികപ്രകാരം ആവശ്യമെങ്കില് കേന്ദ്ര സേനകളുടെ സഹായം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാര്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.