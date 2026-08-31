'പുരുഷാധിപത്യം തകർക്കുക, ഭരണഘടനാപരമായ തുല്യത റദ്ദാക്കാൻ ആർക്കും ലൈസൻസില്ല'; കാന്തപുരത്തിനെതിരെ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ
കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ച് റോജി എം ജോൺ. ഭരണഘടനാപരമായ തുല്യത റദ്ദാക്കാന് ആർക്കും ലൈസൻസില്ലെന്ന് റോജി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : August 31, 2026 at 5:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകൾ പൊതുവേദിയിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ. സ്ത്രീകളെ വേദിയിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കുക എന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ആശയം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആവർത്തിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് റോജി പറഞ്ഞു.
മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി ഉജ്ജ്വല പോരാട്ടം നടന്ന നാടാണ് കേരളമെന്നും റോജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ തുല്യനീതിയിലാണ്. ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ ചക്രത്തെ പിന്നോട്ട് തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കാലം തിരിച്ചറിയുമെന്നും റോജി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. "സ്ലാഷ് ദി പേട്രിയർക്കി" (പുരുഷാധിപത്യം തകർക്കുക) എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
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സ്ത്രീകൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് മാറിയില്ലെന്നും, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ത്യാഗങ്ങൾക്കും ശേഷം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിയെന്നും റോജി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അത് വലിയ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ആ അപകടം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇസ്ലാം മതം പർദ സമ്പ്രദായം നിശ്ചയിച്ചതെന്നും കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസലിയാറൻ്റെ പ്രസ്താവനയോടാണ് റോജിയുടെ പ്രതികരണം.
ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള ഉരുക്ക് വനിതകളെയും റോജി അനുസ്മരിച്ചു
സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടിയതിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളതെന്ന് ചരിത്ര പോരാട്ടങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് റോജി പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും കെ കേളപ്പന് ശേഷം നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ആര്യ പള്ളത്തിനെ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.
ജാതി വിവേചനം നേരിട്ടെങ്കിലും പോരാട്ടം തുടരുകയും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ അംഗമാകുകയും ചെയ്ത ദാക്ഷായണി വേലായുധനെയും അദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി അക്കാമ്മ ചെറിയാനെയും റോജി പരാമർശിച്ചു."ചരിത്രത്തിൽ പേര് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരും ഇല്ലാത്തവരുമായ അസംഖ്യം മനുഷ്യർ വെട്ടിത്തെളിച്ച വിപ്ലവകരമായ നവോത്ഥാന വഴികളിലൂടെയാണ് സ്ത്രീസമൂഹം അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത്. പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ നോക്കിയാൽ സാവിത്രിഭായ് ഫൂലയെ പോലുള്ളവർ കൊളുത്തിവെച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് കോടിക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ധൈര്യം നൽകിയത്. ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങ് ശൂന്യാകാശത്തും ഇടം കണ്ടെത്തിയ സുനിത വില്യംസിൻ്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഇന്ദിര ഗാന്ധിയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നയിച്ച സോണിയ ഗാന്ധിയും മുതൽ ജെസിന്ത ആർഡൻ വരെ ലോകവേദിയിൽ ഭരണപാടവവും സംഘടനാ ശേഷിയും തെളിയിച്ച എത്രയോ മഹിളാരത്നങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതൽ സിവിൽ സർവീസിലും ഗവേഷണ- ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർ വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ്. അഡ്വ. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദളിത് വനിത മന്ത്രി കെ എ തുളസി ടീച്ചറും, അഡ്വ. ബിന്ദു കൃഷ്ണയും കേരളത്തിൻഅറെ ഭരണത്തെ നയിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയെന്ന ജനാധിപത്യ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ്രൗപതി മുർമുവെന്ന വനിതയാണ്. ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ തുല്യ നീതിയിലാണ്. ലിംഗ, ജാതി, മത ഭേദമന്യേ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ്. ഭരണഘടനാപരമായ ആ തുല്യതയെ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഒരാൾക്കുമില്ല. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചക്രം തിരിയുന്നത് മുന്നോട്ടാണ്. അതിനെ പിന്നോട്ട് തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കാലം തിരിച്ചറിയും.
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