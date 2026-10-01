"ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ സമരത്തില് എസ്എഫ്ഐക്ക് പൊള്ളുന്നതെന്തിന്"?; മന്ത്രി ജനീഷിനെതിരായ സമരത്തില് ആഞ്ഞടിച്ച് റോജി.എം.ജോൺ
മന്ത്രി ജനീഷ് കുമാറിനെതിരായി ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തിയ സമരം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം, മദ്യക്കുപ്പിയും ലഹരി സാധനങ്ങളും ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി റോജി.എം.ജോൺ
Published : October 1, 2026 at 8:04 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മന്ത്രി ജനീഷ് കുമാറിനെതിരായി ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തിയ സമരം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി.എം.ജോൺ. മദ്യക്കുപ്പിയും ലഹരി സാധനങ്ങളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയത് ഗൗരവകരമെന്നും വിഷയത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തി ഇത്തരം പ്രവണതകൾ തടയാൻ കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും റോജി എം.ജോൺ പത്തനംതിട്ടയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കലാലയ രാഷ്ട്രീയം വേണം എന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. മന്ത്രി ഒ.ജെ ജനീഷിൻ്റെ വാഹനം തടഞ്ഞതും ദേശീയ പതാക തകർത്തതും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രകോപനം ഇല്ലാതെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രകടനത്തിന് നേരെ എസ്എഫ്ഐ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഹോസ്റ്റലിന് ഉള്ളിൽ വിദ്യാർഥികൾ അല്ലാത്തവർ താമസിക്കുന്നത് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കും. പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ ചില ആളുകൾ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടത്തി. പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ താമസിക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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സമരം നടത്തുന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ പൊലീസ് ഇടപെടുന്നത് സ്വാഭാവികമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത് വിചിത്രവും ദൗർഭാഗ്യകരവുമായ സംഭവങ്ങളാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരം ചെയ്യുന്നതിന് എസ്എഫ്ഐക്ക് പൊള്ളുന്നതെന്തിനെന്ന് മനസിലാവുന്നില്ല. എസ്എഫ്ഐയുടെ അക്രമം ബിജെപിയോടുള്ള വിധേയത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ആരോപണം നടത്തി.
കലാലയങ്ങൾ സർഗാത്മകമായ സംവാദങ്ങൾ നടക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. അവിടെ മദ്യക്കുപ്പികൾ വന്നതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. കരിം കൊടി കാട്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പതിവാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് ദേശീയ പതാകയും വാഹനവും തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സമരം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൂടിയാലോചിച്ചു തന്നെയാണ് മുന്നണി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫിലെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയ കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വിമർശനം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. നിങ്ങൾ ചാനലുകാരുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും ഒന്നും പ്രതികരിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരികരിക്കുമെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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