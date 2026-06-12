സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചാൻസലർ ഇടപെടുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചത് ഇടതുസർക്കാരിന്റെ കാലത്തെന്ന് മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ
സെനറ്റിലേക്കും സിൻഡിക്കേറ്റിലും അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നതിലും വി സി നിയമനത്തിലും സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ ആരോപിച്ചു.
Published : June 12, 2026 at 6:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചാൻസലർ ഇടപെടുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചത് ഇടതുസർക്കാർ കാലത്താണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു കേട്ടുകേൾവി പോലും കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി പരവതാനി വിരിച്ചുകൊടുത്തത്. സെനറ്റിലേക്കും സിൻഡിക്കേറ്റിലും അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നതിലും വി സി നിയമനത്തിലും സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത്.
അന്നത്തെ സമീപനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചായകുടിച്ചു പിരിയുമ്പോൾ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ സമരങ്ങൾ നിർത്തി. അതെല്ലാം ചില ധാരണകളുടെയും ഡീലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എന്ന ഡീൽ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കാലത്താണ്. യുഡിഎഫിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്നല്ല, ഒരു മേഖലയിലും കാവിവത്ക്കരണം അനുവദിക്കില്ലെന്നും റോജി എം ജോൺ വ്യക്തമാക്കി.
കോളജ് വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് ആയിരം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ്
കോളജ് വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് ആയിരം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ നടപ്പാക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഗുണം കാമ്പസുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കത്തക്കവിധമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് ഇന്ദിരാഗ്യാരണ്ടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യ യാത്രയുടെ ആദ്യഘട്ടം 15 മുതൽ നടപ്പാകുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കീം പരീക്ഷാഫലം; പ്രായോഗിക സമീപനം സ്വീകരിക്കും
കീം പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സജ്ജമാണ്. സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം വൈകുന്നത് കാരണം വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രായോഗിക സമീപനം സ്വീകരിക്കും. പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അപ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ജൂൺ ഏഴിൽ നിന്ന് 14 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർഥികളും മാതാപിതാക്കളും ആശങ്ക അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്. ആശങ്കയും അവ്യക്തതയും പരിഹരിച്ച ശേഷമേ കീമിന്റെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ കീം റാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അനന്തമായി നീട്ടികൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കില്ല. ബിടെക് പ്രവേശന സമയക്രമവും അക്കാദമിക് കലണ്ടറും പൂർണമായും പാലിച്ചായിരിക്കും പ്രവേശന നടപടികൾ
നാല് വർഷ ബിരുദ കോഴ്സ്; പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് സമിതി
നാല് വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാം (എഫ്.വൈ.യു.ജി.പി) സംബന്ധിച്ച് പല ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നടപ്പാക്കിയതു കാരണം സർവകലാശാലകളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ്. എഫ്.വൈ.യു.ജി.പി യിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് പഠിക്കുമെന്നും നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെ പറ്റി സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അധ്യാപക നിയമനം തടസപ്പെട്ടത് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്
2020ലെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അധ്യാപക നിയമനം തടസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത്. എല്ലാ അധ്യാപക തസ്തികകൾക്കും ആഴ്ചയിൽ 16 മണിക്കൂർ വർക്ക് ലോഡ് നിർബന്ധമാക്കുകയും പി ജി വെയ്റ്റേജ് എടുത്തുകളയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. സബ്സിഡിയറി വിഷയങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക അധ്യാപക തസ്തികകൾ പോലും അപകടത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. ഇതോടെയാണ് അധ്യാപക തസ്തികകൾ അധികമായി വന്നത്.
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നാലഞ്ച് വർഷത്തെ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്രയധികം അധ്യാപക തസ്തികകൾ ഇല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യം വന്നത്. സർക്കാർ ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ വരുന്ന പരമാവധി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജോലി നൽകണം എന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് പോലും ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ പരിഹാരം കാണും.
സ്വകാര്യ സർവ്വകലാശാല ബിൽ
സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾക്കായുള്ള ബില്ല് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയുടെ കാലത്ത് പാസാക്കി ഗവർണർക്ക് അയക്കുകയും ഗവർണർ അത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയുള്ള ബില്ലിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ബിൽ ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് നിയമസഭ പാസാക്കിയത്. ബില്ലിലെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണന്നും മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ അറിയിച്ചു.
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