'മുട്ട് മടക്കി മുട്ടിക്കൊമ്പൻ'; ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി വനം വകുപ്പ്, ആന മുത്തങ്ങ ആനപ്പന്തിയിൽ
13 ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിനൊടുവിലാണ് കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടിയത്. 87 അംഗ സംഘമാണ് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
Published : April 3, 2026 at 8:20 PM IST
വയനാട്: വയനാട് വടക്കനാട് ഭീതി പരത്തിയ മുട്ടിക്കൊമ്പൻ ഒടുവിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ വരുതിയിൽ. 13 ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിനൊടുവിലാണ് കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടിയത്. പിടികൂടിയ ആനയെ മുത്തങ്ങ ആനപ്പന്തിയിലേക്ക് മാറ്റി.
താത്തൂർ വനമേഖലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഓനച്ചൻ കവലയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആനയെ കണ്ടത്. തുടർന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ വെറ്റിനറി സംഘം ആനയെ മയക്കുവെടി വെക്കുകയായിരുന്നു. 87 അംഗ സംഘമാണ് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ വനംവകുപ്പ് സജ്ജമാക്കിയ പ്രത്യേക ആംബുലൻസിൽ ആനയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മുത്തങ്ങ ആനപ്പന്തിയിലേക്ക് മാറ്റി.
കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസത്തിനിടെ ഒന്നിലേറെ തവണ മയക്കുവെടി വെച്ചെങ്കിലും ദൗത്യം വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ ആനയെ കണ്ടെത്താനും മയക്കുവെടി വെക്കാനും സാധിച്ചതാണ് ദൗത്യം വിജയകരമാക്കിയത്. മുട്ടിക്കൊമ്പൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ വരുതിയിലായതോടെ നാട്ടുകാർക്കും ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന ദൗത്യത്തിനൊടുവിൽ മുട്ടിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടിയതോടെ വടക്കനാട് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സാധാരണ ജീവിതം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതീക്ഷ.
മുട്ടിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി വൻ സന്നാഹമാണ് മേഖലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. പലതവണ ആനയെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ദൗത്യസംഘത്തെ വെട്ടിച്ച് കാടിനുള്ളിലേക്ക് മറയുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ വനത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ആനയെ കണ്ടെത്തുകയും കൃത്യമായ നീക്കത്തിലൂടെ മയക്കുവെടി വെക്കുകയുമായിരുന്നു.
വനം വകുപ്പ് ചീഫ് വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോ. അരുൺ സഖറിയ, ബയോളജിസ്റ്റ് വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 80 അംഗ സംഘമാണ് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. വിക്രം, സൂര്യ, പ്രമുഖ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ എന്നീ അഞ്ച് കുങ്കിയാനകളെയാണ് ദൗത്യത്തിനായി വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. മാർച്ച് നാലിന് വടക്കനാട് സ്വദേശിയായ കർഷകൻ രജീവ് (37) ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ആനയെ പിടികൂടാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
പ്രദേശവാസികളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാതികളും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന് മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു മാസമായി, ആന രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കയറി സോളാർ വേലികൾ തകർത്ത് വിളകൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തിയിരുന്നു. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ തുരത്താൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും വിഫലമാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുങ്കി ആനകളെ വിന്യസിച്ച്, രാത്രി പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി. തുടർന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
നിലവിൽ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയിൽ പരിക്കേറ്റതിനാൽ കാട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ആനയുടെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത്, മുത്തങ്ങ ക്യാമ്പിൽ ചികിത്സിക്കുകയും നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം വേണ്ട നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
