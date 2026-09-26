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വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്ന് ലോക വിപണിയിലേക്ക്; റോബസ്റ്റ കാപ്പിക്ക് ഇനി സ്വന്തം ബ്രാൻഡിംഗ്

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് തോട്ടം ഉടമകൾ ചേർന്ന് ഇത്തരമൊരു കാർഷികോത്പാദക കമ്പനിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കാർഷിക നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് സ്വതന്ത്ര എഫ്‌പിസി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 12:54 PM IST

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ജിൻസ് തോട്ടുംകര

വയനാട്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാപ്പിപ്രേമികളുടെ മനംകവരാൻ വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം 'റോബസ്‌റ്റ' കാപ്പി ഇനി ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തുന്നു. വയനാടൻ കുന്നുകളിൽ വിളയുന്ന കാപ്പിക്കുരുക്കളുടെ സവിശേഷമായ രുചിയും സുഗന്ധവും ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തരംഗമാകാൻ പോകുകയാണ്. കർഷകർ ഉത്പാദകരായി മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്ന പഴയ കാലത്തിൽ നിന്ന് മാറി, ആഗോള വിപണിയുടെ നിയന്ത്രണം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വയനാട്ടിലെ കാപ്പിത്തോട്ടം ഉടമകൾ.

റോബസ്‌റ്റ കാപ്പിക്ക് ഇനി സ്വന്തം വിപണി (ETV Bharat)

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ കാപ്പിക്ക് വൻ ഡിമാൻഡുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കാപ്പിത്തോട്ടം ഉടമകൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച 'വയനാട് റോബസ്റ്റ കോഫി ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി' (FPC) വിപ്ലവകരമായൊരു ചുവടുവെപ്പാണ്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് തോട്ടം ഉടമകൾ ചേർന്ന് ഇത്തരമൊരു കാർഷികോത്പാദക കമ്പനിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കാർഷിക നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് സ്വതന്ത്ര എഫ്‌പിസി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1940 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'വയനാട് കോഫി ഗ്രോവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ്റെ' അഞ്ചാം തലമുറയിലെ ഭാരവാഹികളാണ് ഈ ആഗോള സ്വപ്‌നത്തിന് പിന്നിൽ.

ഭൗമസൂചിക പദവിയും അന്താരാഷ്ട്ര സാധ്യതകളും

വയനാടൻ റോബസ്‌റ്റ കാപ്പിക്ക് ലഭിച്ച ഭൗമസൂചിക പദവിയാണ് ആഗോള വിപണിയിലേക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ തുറക്കുന്നത്. വയനാട്ടിലെ സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥയിലും മണ്ണിലും വളരുന്ന കാപ്പിക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ മൂല്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇടനിലക്കാർ കാരണം ഈ നേട്ടം കർഷകരിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല.

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ഇനിമുതൽ കാപ്പിയുടെ വിളവെടുപ്പ്, ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സംസ്‌കരണം, പാക്കിങ്, കയറ്റുമതി എന്നിവ എഫ്‌പിസിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നേരിട്ട് നടക്കും. വിദേശ വിപണികളിൽ നേരിട്ട് വിപണനം നടത്തുന്നതിലൂടെ 'വയനാട് റോബസ്‌റ്റ' എന്ന പേരിൽ ഇതൊരു പ്രീമിയം ആഗോള ബ്രാൻഡായി മാറും. കാപ്പിത്തോട്ടം ഉടമകളെ ഓഹരി ഉടമകളാക്കിയാണ് കാർഷികോത്‌പ്പാദക കമ്പനി രൂപീകരിച്ചത്.

"1994 വരെ കാപ്പി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇതുവരെ മൂല്യവർധിതമാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമെല്ലാം മൂല്യവർധിത ഉത്‌പ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിാണ്.അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എംഎസ്‌എംഇ ഫോർമേഷനിലൂടെ കർഷകർക്ക് വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ വയനാട് റോബസ്‌റ്റ കോഫി ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്", എന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് അനൂപ് പാലകുന്ന് പറഞ്ഞു.

ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ ലോക വിപണിയിലേക്ക്

മുൻപ് വിദേശ വിപണിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന വൻലാഭം ഇടനിലക്കാരുടെ കൈകളിലേക്കാണ് എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കർഷകർ തന്നെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായുള്ള കമ്പനി നിലവിൽ വന്നതോടെ, കാപ്പിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി മൂല്യം നേരിട്ട് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലെത്തും. വൻകിട തോട്ടം ഉടമകൾക്ക് മാത്രമല്ല, വയനാട്ടിലെ ചെറുകിട-നാമമാത്ര കർഷകർക്കും ആഗോള വിപണിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഘടന.

മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ; ഉയർന്ന വരുമാനം

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ പിന്തുണയോടെ എംഎസ്എംഇ (MSME) മാതൃകയിൽ പ്രീമിയം കോഫി ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ആഗോള വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് അസോസിയേഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൽപറ്റ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കമ്പനിക്ക് കോഫി ബോർഡ്, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന കൃഷി-വ്യവസായ വകുപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്.

വയനാടിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജമേകി, പ്രാദേശികമായി വിളയുന്ന കാപ്പിയെ ആഗോള ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ സംരംഭം മറ്റ് കാർഷിക മേഖലകൾക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. വയനാടിൻ്റെ കാർഷിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക പങ്കുള്ള കാപ്പിക്ക് ഇനി കർഷകരുടെ സ്വന്തം കമ്പനി കൂടിയുണ്ട്.

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