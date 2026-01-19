അഭിഭാഷകയുടെ വീട് കൊള്ളയടിച്ചു; ആഭരണങ്ങളും പണവും കവര്ന്നു, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
കുമ്പളയില് വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം. സ്വര്ണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും പണവും കവര്ന്നു. സംഭവം വീട്ടില് ആളില്ലാത്ത സമയത്ത്.
Published : January 19, 2026 at 1:03 PM IST
കാസർകോട്: കുമ്പളയിൽ അഭിഭാഷകയുടെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം. 29 പവൻ സ്വർണവും വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും പണവും കവർന്നു. നായ്ക്കാപ്പിലെ ചൈത്രയുടെ വീട്ടിലാണ് വൻ കവർച്ച നടന്നത്. സംഭവത്തില് കുമ്പള പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ചൈത്രയും കുടുംബവും ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് മോഷണം ഉണ്ടായത്. സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ബന്ധുവിൻ്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ചൈത്രയുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
വീടിൻ്റെ പിന്ഭാഗത്തെ വാതില് തകര്ത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്ത് കടന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു. മോഷ്ടാക്കള് അലമാരകളില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 29 പവന് സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് കാല് ലക്ഷം രൂപയോളം വിലവരുന്ന വെള്ളി ആഭരണങ്ങള്, 5000 രൂപ എന്നിവ കൈക്കലാക്കിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
വീട്ടിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിവുള്ള ആളാകാം മോഷണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായി മോഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തേയും അറിയുന്ന ആളാകുമെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസിയായ രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
നെക്ലേസ്, വളകള്, മോതിരങ്ങള്, ബ്രേസ്ലെറ്റ്, ഷോ മാല, കമ്മല്, കുട്ടികളുടെ മാല, കുട്ടികളുടെ സ്വര്ണ വള, കല്ലുവച്ച മാല തുടങ്ങിയ സ്വര്ണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. 31,67,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായതായാണ് വിവരം.
ഞായറാഴ്ച (ജനുവരി 18) വൈകുന്നേരം 6.30നും രാത്രി 8 മണിക്കും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കാസര്കോട് ബാറിലെ അഭിഭാഷകയായ ചൈത്രയും കുടുംബവും വീടുപൂട്ടി കണിപുര ഗോപാലകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനു പോയതായിരുന്നു. രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിനകത്ത് ലൈറ്റുകള് ഓണാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.
വീടിന് അകത്ത് കയറി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അലമാര കുത്തിത്തുറന്ന് വസ്ത്രങ്ങള് വാരിവലിച്ചിട്ട് അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും പണവും കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതായെന്ന് മനസിലായത്. വീടിൻ്റെ പിന്ഭാഗത്തെ വാതില് തകര്ത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്ത് കടന്നത്. ചൈത്രയുടെ പരാതിയിൽ കുമ്പള പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
