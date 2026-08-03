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വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേനയെത്തി മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ് മോഷണം; 15 പവൻ കവർന്നു

വാടക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം രേഖകളിൽ ഒപ്പിടാനെന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മോഷ്‌ടാവ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സുദർശനൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞത്.

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മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ് മോഷണം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 7:20 PM IST

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ആലപ്പുഴ: വീട് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന വീട്ടിലെത്തി ദമ്പതികളുടെ കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ് 15 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നു. കൈതവന കണിയാംകുളം അപർണയിൽ സുദർശനൻ്റെ വീട്ടിലാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച ഉച്ചയോടെ സിനിമയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ കവർച്ച നടന്നത്.

വീടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നില വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനായി പരസ്യം നൽകിയിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് യുവാവ് കരാർ ഒപ്പിടാനെന്ന പേരിൽ വീട്ടിലെത്തിയത്. വീട്ടിൽ സുദർശനനും ഭാര്യയും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. വാടക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം രേഖകളിൽ ഒപ്പിടാനെന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മോഷ്‌ടാവ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സുദർശനൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞത്.

തുടർന്ന് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന മോഷ്‌ടാവ് സുദർശനൻ്റെ ഭാര്യയുടെ 15 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നതോടെ നാട്ടുകാർ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
പരാതിയെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ് മോഷണം (ETV Bharat)

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സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നവർ പരിചയമില്ലാത്തവരെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കി.

വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് രണ്ട് പവൻ സ്വർണവും 6000 രൂപയും കവർന്നു

കാളികുളത്ത് പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം. കാളികുളം കവലയ്ക്ക് കിഴക്ക് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കപ്പേളവെളി കെജെ ജോസഫ് എന്ന ബോബൻ്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്.
ഞായറാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 1.30-ന് കെജെ ജോസഫും ഭാര്യ ലാലി ജോസഫും മകൻ ലിവിൻ കെ. ജോസഫും വെളാങ്കണ്ണി തീർഥാടനത്തിന് പോയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നത്.

Robbery Alappuzha മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ് മോഷണം Theft Alappuzha Latest News malayalam
വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം (ETV Bharat)

പുലർച്ചെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് വീട് കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്. അലമാരിയിലെ തുണികൾ വലിച്ചുവാരി പുറത്തിട്ടിരുന്നു. വീടിൻ്റെ പിൻവാതിൽ പൊളിച്ചാണ് മോഷ്‌ടാക്കൾ അകത്ത് കയറിയത്. അലമാരയിലും ട്രോളി ബാഗിലുമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചുവാരിയ നിലയിലായിരുന്നു. ട്രോളി ബാഗിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പവൻ്റെ സ്വർണ വളകളും, അലമാരിയിൽ വെച്ചിരുന്ന 6000 രൂപയുമാണ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്.

Robbery Alappuzha മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ് മോഷണം Theft Alappuzha Latest News malayalam
വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം (ETV Bharat)

എന്നാൽ അലമാരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്‌ടാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതായി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ചേർത്തല പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. എസ്ഐ അതുൽ രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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