ഉത്സവത്തിന് പിന്നാലെ തലക്ലായി ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ കവർച്ച; സ്വർണ മുദ്രവള ഉള്പ്പെടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം
രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ പൂജാരിയാണ് കവർച്ച നടന്ന വിവരം ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്
Published : November 30, 2025 at 3:23 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 3:29 PM IST
കാസർകോട്: കാസർകോട് പരവനടുക്കത്തെ തലക്ലായി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ കവർച്ച. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, വെള്ളി നാഗപ്രതിമ, പണം എന്നിവ മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നു. ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലുകൾ നഷ്ടമായതായാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7.30നും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 5നും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ പൂജാരിയാണ് കവർച്ച നടന്ന വിവരം ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം മാനേജരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
മോഷ്ടാവ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലെ വാതിലിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തുകടന്ന് ഭണ്ഡാരം കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിലാണ്. കൂടാതെ, കെട്ടിടത്തിനകത്തെ ഓഫീസ് മുറിയുടെ ലോക്കറും തകർത്തിട്ടുണ്ട്.
നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലുകൾ
ലോക്കറിലും ഭണ്ഡാരത്തിലുമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. രണ്ട് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണ മുദ്രവള (ഏകദേശം 25,000 രൂപ), 10 എണ്ണം വെള്ളി മുദ്രവളകൾ (ഏകദേശം 15,000 രൂപ), ഒരു വെള്ളി നാഗപ്രതിമ (ഏകദേശം 15,000 രൂപ), ഓഫീസ് മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 25,000 രൂപയും ഭണ്ഡാരത്തിലെ പണവും ഉൾപ്പെടെ 45,000 രൂപ. ഇങ്ങനെ, മൊത്തം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലുകളാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് ക്ഷേത്രം അധികൃതർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള വീടുകളും അമ്പലങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അടുത്തിടെ മോഷണശ്രമങ്ങള് നടന്നിരുന്നതായി നാട്ടുകാരും പറയുന്നു.
വിഗ്രഹം സുരക്ഷിതം
മോഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പണം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും വിഗ്രഹത്തിലോ മറ്റ് പൂജാ വസ്തുക്കളിലോ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാകാം മോഷണം നടന്നതെന്നും സംശയിക്കുന്നു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മേൽപ്പറമ്പ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ക്രൈം നമ്പർ 0939/2025 പ്രകാരം ബിഎൻഎസ് 334(1), 331(4), 305 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
മേൽപ്പറമ്പ് എസ്ഐ പി കെ അബ്ബാസ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും മറ്റ് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
