യാത്രികൻ്റെ മുഖത്ത് കുരുമുളക് സ്പ്രേ അടിച്ച് കവർച്ച; പ്രതികൾ പിടിയിൽ
കാർ തടഞ്ഞ് നിർത്തി കാർ യാത്രികൻ്റെ മുഖത്ത് കുരുമുളക് സ്പ്രേ അടിച്ച് പണവും വാഹനവും തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 2, 2026 at 8:14 PM IST
വയനാട്: മീനങ്ങാടിയിൽ കാർ യാത്രികനെ പേപ്പർ സ്പ്രേ അടിച്ച് വാഹനവും, 21000 രൂപയും കവർന്നു. പ്രതികൾ പിടിയിൽ. കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ എം രഞ്ജു (32), സൗരവ് സുനിൽ(26) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
കാർ തടഞ്ഞ് നിർത്തി കാർ യാത്രികൻ്റെ മുഖത്ത് കുരുമുളക് സ്പ്രേ അടിച്ച് പണവും വാഹനവും തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. കൃത്യം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കണ്ണൂർ, തലക്കണ്ണിയിൽ നിന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഇരുവരും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്. രഞ്ജുവിന് ബത്തേരി, ചൊക്ലി സ്റ്റേഷനുകളിലായി 13-ഓളം കേസുകളുണ്ട്. സൗരവിനാകട്ടെ പയ്യന്നൂർ, വാടാനപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനുകളിലും നിരവധി കേസുകളുണ്ട്.
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സെപ്റ്റംബർ 30ന് വൈകുന്നേരം മീനങ്ങാടി എഫ്സിഐ ഗോഡൗണിന് സമീപം വച്ചാണ് സംഭവം. കൊടുവള്ളി സ്വദേശി കർണാടകയിലെ ബേഗൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പത്തോളം പേർ രണ്ട് കാറുകളിലായി വന്ന് ഇന്നോവ വാഹനം ബ്ലോക്കിട്ട് നിർത്തിച്ചത്. വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഗ്ലാസുകൾ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. പിന്നാലെ യുവാവിൻ്റെ മുഖത്ത് പേപ്പർ സ്പ്രേ അടിച്ച് കാറിൽ നിന്നും ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്തിറക്കി.
ശേഷം കാറും, കാറിലുണ്ടായിരുന്ന 21000 രൂപയും തട്ടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ജില്ലയിലും ജില്ലാതിർത്തികളിലും പരിശോധനയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഇവരെ തലക്കണ്ണിയിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. മറ്റു പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മീനങ്ങാടി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സമാന സംഭവം
കാർ തടഞ്ഞ് നിർത്തിയുള്ള മോഷണം നാട്ടിൽ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാവുകയാണ്. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് പാലക്കാട് ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കവർച്ച നടത്തുന്ന രണ്ടംഗ സംഘം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. പിരായിരി സ്വദേശി ഉമർ നിഹാൽ, റിനീഷ് എന്നിവരെയാണ് സൗത്ത് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സമാന രീതിയിൽ മോഷണം നടത്തിയ മൂന്നു പ്രതികളെ പത്തു ദിവസം മുമ്പ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നഗരത്തിലെ റോബിൻസൺ റോഡിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം.
സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവായ എറണാകുളം സ്വദേശി മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ മൂന്നംഗ സംഘം കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി. ശേഷം കാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത പ്രതികൾ എടിഎമ്മിലെത്തിച്ച് പണം നിർബന്ധപൂർവ്വം പിൻവലിപ്പിച്ചു. ശേഷം കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണമാലയും വാച്ചും കവർന്ന് സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻ്റിന് സമീപം ഇറക്കി വിടുകയായിരുന്നു.
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