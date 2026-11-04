റോഡ് സുരക്ഷാ മിഷൻ നവംബർ 15ന് നിലവിൽ വരും; ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി മമ്മൂട്ടി
റോഡ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ബോധവത്കരണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കർശനമായ നിയമനടപടികളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് റോഡ് സുരക്ഷാ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
Published : November 4, 2026 at 8:59 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളിൽ പൊലിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യജീവനുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന 'കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി മിഷൻ' പ്രഖ്യാപനം നവംബർ 15-ന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കും. രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൊച്ചി ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി സി.പി. ജോൺ അറിയിച്ചു. ചലച്ചിത്രതാരം മമ്മൂട്ടിയാണ് പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി പ്രവർത്തിക്കുക.
കേരളത്തിൽ പ്രതിവർഷം 3,700ഓളം ജീവനുകളാണ് വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പൊലിയുന്നത്. ഈ ഭയാനകമായ മരണനിരക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായി കുറയ്ക്കുക എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മിഷൻ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'എൻലൈറ്റൻ ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്' എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് റോഡ് സുരക്ഷാ മിഷൻ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
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റോഡ് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ബോധവത്കരണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കർശനമായ നിയമനടപടികളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾ മുതൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ വരെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ബോധവത്കരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാക്കും.
റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എട്ട് പ്രധാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ചെയർമാനും ഗതാഗതമന്ത്രി കോ-ചെയർമാനുമായ മിഷനിൽ എട്ട് വകുപ്പുകളിലെ മന്ത്രിമാർ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. സംസ്ഥാന തലം മുതൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തലങ്ങൾ വരെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിത ഡ്രൈവിങ് ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കും.
അപകടസാധ്യതയുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കൽ, റോഡുകളുടെ നവീകരണം, സുരക്ഷാ അടയാളങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, സീബ്രാ ക്രോസിങ്ങുകളുടെ വീതി വർധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രധാനമായും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലകൾ ഒരുക്കുന്നതിനും നടപടിയുണ്ടാകും.
കൂടാതെ, വരും തലമുറയിൽ ശരിയായ ഗതാഗത സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ റോഡ് സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടുത്തും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശങ്ങളും പരാതികളും സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റും മൊബൈൽ ആപ്പും മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി സജ്ജമാക്കും.
ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ മമ്മൂട്ടിയെക്കൂടാതെ മറ്റ് സിനിമാതാരങ്ങൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, സംഗീതജ്ഞർ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയും പദ്ധതിക്കായി തേടും. മാധ്യമങ്ങൾ, സന്നദ്ധസംഘടനകൾ, രാഷ്ട്രീയ-മത-സാമുദായിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, യുവജന-വിദ്യാർഥി-വനിതാ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വിപുലമായ ജനകീയ പ്രചാരണമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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