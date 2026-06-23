ടിപ്പര് ലോറികള്ക്ക് സ്കൂള് സമയങ്ങളില് നിയന്ത്രണമുണ്ടോ? ശരിക്കും നിയമം പറയുന്നതെന്ത്? റോഡ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ..
സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ ഈ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ യഥേഷ്ടം പായാൻ അനുവാദമുണ്ടോ? ഈ വിഷയത്തില് ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റോഡ് സേഫ്റ്റി സ്ഥാപകൻ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ..
Published : June 23, 2026 at 12:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം മുക്കോളി മുക്കിൽ നിന്നും കേട്ട ആ വാർത്ത കേരളക്കരയെ ഒന്നടങ്കം നടുക്കുന്നതായിരുന്നു. പുസ്തക സഞ്ചിയും തൂക്കി വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ബസ് കാത്തുനിന്ന ആ കുരുന്നുകളുടെ മേലിലേക്കാണ് ടൺ കണക്കിന് മണ്ണുമായി വന്ന ഒരു ടിപ്പർ ലോറി പാഞ്ഞുകയറി മറിഞ്ഞത്. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവനടക്കം മൂന്ന് പേരുടെ ജീവൻ ആ റോഡരികിൽ പൊലിഞ്ഞു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന മിനി വാനിൽ ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കുന്ദമംഗലം പന്തീർപ്പാടത്ത് വെച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.
ഓരോ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. എന്നാൽ നിയമം യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ ഈ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ യഥേഷ്ടം പായാൻ അനുവാദമുണ്ടോ?
ഈ വിഷയത്തില് ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റോഡ് സേഫ്റ്റി സ്ഥാപകൻ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ. കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെയും മറ്റ് യാത്രക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും കൃത്യമായ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള പീക്ക് അവറുകളിൽ ടിപ്പർ ലോറികൾക്ക് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ (പല ജില്ലകളിലും സ്കൂൾ സമയം അനുസരിച്ച് ഇത് 8:30 മുതൽ 10:00 വരെയായും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്).
വൈകുന്നേരം 3 മുതൽ 5 മണി വരെ (ചിലയിടങ്ങളിൽ 3:30 മുതൽ 5:00 വരെ).ഈ സമയങ്ങളിൽ ജനവാസ മേഖലകളിലൂടെയോ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലൂടെയോ മണ്ണും കല്ലും കയറ്റിയുള്ള ടിപ്പറുകളോ മറ്റ് കനത്ത ചരക്ക് വാഹനങ്ങളോ ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു?
നിയമങ്ങൾ കടലാസിൽ കൃത്യമാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇവ ലംഘിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അമിതഭാരം കയറ്റി, കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾ ഓടിത്തീർക്കാനുള്ള ചില ഡ്രൈവർമാരുടെ മത്സരപ്പാച്ചിലാണ് പലപ്പോഴും വൻ ദുരന്തങ്ങളിൽ കലാശിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരക്കരയിലെ അപകടത്തിൽ, രാവിലെ 7:15 നാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടികൾ നേരത്തെ തന്നെ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇത്. നിയമപരമായ നിരോധന സമയം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും, സ്കൂൾ സോണുകളിൽ പാലിക്കേണ്ട വേഗത പരിധി ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാറ്റിൽപ്പറത്താറുണ്ട്.
അമതിഭാര വാഹനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ നിയമപാലകര് കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
"നമ്മുടെ കേരളത്തില് ടിപ്പര് ലോറികളുടെ അപകടം ക്രമാതീതമായി വര്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു സമയക്രമത്തില് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ പൊലീസും എംവിഡിയും തയ്യാറായത്. രാവിലെ 8 മണി മുതല് 10 മണി വരെയും സ്കൂള് വിടുന്ന വൈകീട്ട് മൂന്നര മുതല് അഞ്ചര വരെയും ടിപ്പര് ലോറികള് ഓടാൻ പാടില്ലെന്ന നിര്ദേശം മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും മുന്നോട്ടുവച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് പരമാവധി ട്രിപ്പ് എടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റോഡുകളില് ചീറിപ്പായുകയാണ് ഈ ടിപ്പര് ലോറികള്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായുള്ള ഒരു അപകടമാണ് ഇന്ന് കൊട്ടാരക്കരയില് ഉണ്ടായത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരള ക്രൈം ബ്യൂറോ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം പീക്ക് അവറിലാണ് റോഡ് അപകടങ്ങള് കുത്തനെ കൂടുന്നത്. രണ്ട് പേരാണ് ട്രിപ്പര് ലോറികള് മൂലമുള്ള അപകടത്തില് ദിനംപ്രതി കേരളത്തില് മരണപ്പെടുന്നത്. അത് ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം വിശകലനം ചെയ്താണ് പീക്ക് അവറില് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാല് ഇത് പലപ്പോഴും നിയമപാലകര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും കാര്യമായി പരിശോധന നടക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അമിത വേഗത, ഓവര് ലോഡ്, മദ്യപാനം മറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗം വഴി ടിപ്പര് ലോറി ഡ്രൈവര്മാര് അപകടം വിളിച്ചുവരുത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവര്ത്തികള്ക്കെതിരെ കേരള പൊലീസും എംവിഡിയും കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യഥാര്ഥത്തില് ടിപ്പര് ലോറികള്ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പരിശോധനക്കാനോ നിയമം തെറ്റിക്കുന്ന അമിതഭാര വാഹനങ്ങള്ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനോ നിയമപാലകര് പലപ്പോഴും തയ്യാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടിപ്പര് ലോറികള്ക്ക് പിന്നില് കുത്തക മുതലാളിമാരാണ്, അവര്ക്ക് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി വലിയ ബന്ധവുമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അധികാരികള് കണ്ണടക്കുകയാണെന്നും ഭാവിയില് ഇതിന് വലിയ വില നല്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
മാറ്റം അനിവാര്യം
ഇനിയൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെയും ചോര നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ വീഴരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് സേഫ്റ്റി കൗണ്സില് അംഗം കൂടിയായ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ നല്കുന്നത്. വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള റോഡുകളിൽ ഭാരവാഹനങ്ങളുടെ വേഗത 30 കിലോമീറ്ററായി നിജപ്പെടുത്തണം, ഇത് എല്ലായിടത്തും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ടിപ്പറുകൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കണം. റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഘടന മാറ്റണം. വലിയ വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വന്നാൽ പോലും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന രീതിയിലാകണം ഇവയുടെ നിർമ്മാണം. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ളതാണ്, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്. അധികൃതരുടെ കർശനമായ നടപടിയും ഡ്രൈവർമാരുടെ ജാഗ്രതയും മാത്രമാണ് ഈ റോഡ് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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