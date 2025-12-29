വാഹനാപകടം: ഒരാള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ബസില് കുടുങ്ങി ഡ്രൈവര്
തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ ശബരിമല തീര്ഥാടകനാണ് മരിച്ചത്.
Published : December 29, 2025 at 1:35 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ജില്ലയില് വ്യത്യസ്തയിടങ്ങളിലുണ്ടായ രണ്ട് അപകടങ്ങളില് ഒരാള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ രാജേഷ് ഗൗഡയാണ് (39) മരിച്ചത്. റാന്നിയിലെ കടയിലേക്ക് ട്രാവലര് ഇടിച്ച് കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് മരണം.
ഇന്ന് (ഡിസംബര് 29) പുലര്ച്ചെ 3.30ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. റാന്നി വലിയപറമ്പില് പടിയില് നിയന്ത്രണം വിട്ട ട്രാവലര് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് 10 യാത്രക്കാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. കണമലയില് ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് അന്നദാനം നടത്തിയ സംഘം ഉല്ലാസ യാത്രയും നടത്തി മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടം. മരിച്ച രാജേഷിന്റെ മൃതദേഹം റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
പന്തളത്ത് സ്കൂള് ബസ് അപകടം: പന്തളത്തും ഇന്ന് വാഹനാപകടം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂള് ബസിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ച് കയറിയാണ് അപകടം. ഇതിന് പിന്നാലെ സ്കൂള് ബസ് ഡ്രൈവര് വാഹനത്തിന് അകത്ത് കുടുങ്ങി. എംസി റോഡിൽ പന്തളത്താണ് സംഭവം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും പന്തളത്തേക്ക് പോയ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ബസിൽ എതിരെ വന്ന ലോറി ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസിന്റെ മുൻ ഭാഗം തകർന്നതോടെ ഡ്രൈവർ ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി. അടൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷ സേന എത്തിയാണ് ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തത്.
അര മണിക്കൂറോളം ബസില് കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവറെ അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബസ് പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്. അപകടത്തില് ബസ് ഡ്രൈവര്ക്ക് കാലിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപകട സമയം ബസിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായി.
അപകടത്തിനിടെ ബസ് സഡന് ബ്രേക്കിട്ടതോടെ പിന്നാലെയെത്തിയ അഞ്ച് വാഹനങ്ങളും കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഈ വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാര്ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ലോറി ഡ്രൈവര് ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
Also Read: തലപ്പാടി വാഹനാപകടം: ആറ് മരണം, ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ