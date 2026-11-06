ആര്ജെഡി നേതാവിന്റെ കൊലയടക്കം ഒട്ടനവധി കേസുകള്; ബിഹാറിലെ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി കൊല്ലത്ത് പിടിയില്
ബിഹാർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അജാജ് അഹമ്മദാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
Published : November 6, 2026 at 2:22 PM IST
കൊല്ലം: ബിഹാറിലെ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി കൊല്ലത്ത് അറസ്റ്റില്. ബിഹാറിലെ ആര്ജെഡി നേതാവ് ബൈദ്യനാഥ് മഹ്തോയെ വെടിവച്ച് കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് അജാജ് അഹമ്മദാണ് പിടിയിലായത്. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പൊലീസാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
കൊല്ലം ചാമക്കടയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയവേയാണ് പൊലീസിന്റ വലവീണത്. കേരളത്തിലായിരുന്ന ഇയാള് ബിഹാറിലെത്തിയാണ് ആര്ജെഡി നേതാവിനെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2020ല് മോഷണത്തിനിടെ ഒരു യുവതിയെയും ഇയാള് വെടിവച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിൽ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഇയാള്ക്കെതിരെ 20 കേസുകള് നിലവിലുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ ബിഹാറില് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഇയാളെ കണ്ടെത്തുന്നവര്ക്ക് സര്ക്കാര് 50000 രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
2019 മുതല് ഇയാള് കേരളത്തില് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിഹാറിലെ പ്രധാന പത്ത് പ്രതികളുടെ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടയാളാണ് അജാജ് അഹമ്മദ്. കേരളത്തില് തുടരുന്നതിനിടെയും ബിഹാറിലെത്തി ഇയാള് കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സുരക്ഷിത താവളമായി കേരളത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയായിരുന്നു.
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'ബിഹാര് പൊലീസില് നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാള്ക്കെതിരെ കൊല്ലത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് എസ്ഐ സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ഇയാള് വിവിധ വീടുകളിലും കടകളിലുമെല്ലാം ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ആദ്യം വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് കൊലപാതകം അടക്കവും നിരവധി കവര്ച്ചകളും ഇയാള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കവര്ച്ച നടത്തുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതിയെന്നാണ് അറിയാന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും' എസ്ഐ വ്യക്തമാക്കി.
പിടികൂടിയ പ്രതിയെ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തി. കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ബിഹാർ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം എസ്ഐ രാമായൻ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. പ്രതിയെ ഇന്ന് തന്നെ ബിഹാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
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