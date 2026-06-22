'ഇല കാറ്റിനോട് പറഞ്ഞത്... അച്ഛനെ കണ്ടത് താൻ എഴുതിയ കവിതകളിൽ; ഋതുപർണ ഗോപിയുടെ ആദ്യ പുസ്തകം
കൊച്ചിളം കൈകൊണ്ട് വര്ത്തമാന കാലത്തേയും സ്വപ്നങ്ങളേയും കാണുന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ലോകമാണ് ഋതുപര്ണയുടെ കവിതയിലുള്ളത്.
Published : June 22, 2026 at 8:00 PM IST
കണ്ണൂര്: കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന ടി ഗോപി, കണ്ട് മുട്ടുന്നവരിലെല്ലാം സ്നേഹം സമ്മാനിക്കുന്ന സഹൃദയനായിരുന്നു. എന്നാല് അകാലത്തില് ഗോപിയെ വിധി തട്ടിയെടുത്തു. എഴുത്തില് സജീവമായി തുടരുമ്പോള് പേനയും കടലാസുമെടുത്ത് മകള് ഋതുപര്ണയും തൻ്റേതായ ഭാഷയില് കവിതകള് എഴുതാറുണ്ട്.
ഗോപിയുടെ സാഹിത്യ സുഹൃത്തുക്കളും ഋതുപര്ണയുടെ അധ്യാപികമാരും പ്രോത്സാഹനം നല്കിയപ്പോള് കുഞ്ഞു കൈകളില് നിന്നും സൃഷ്ടികള് പിറക്കുകയായി. ആറ് വയസാകുമ്പോള് തന്നെ ഋതുപര്ണ കവിതകള് രചിച്ചു തുടങ്ങി. കണ്ണൂരിലെ നിറഞ്ഞ സദസില് പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപിയുടെ മകള് ഋതപര്ണയുടെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തതോടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി.
അച്ഛൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് മകളും
ഗോപി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ദുഖം വേദിയിലും സദസിലും തുടിച്ചു നിന്നെങ്കിലും യാഥാര്ഥ്യം അംഗീകരിച്ച് സദസ് ഋതുപര്ണയെ കൈയ്യടിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. പതിനാല് കാരിയായ ഒരു കുഞ്ഞ് കവയത്രിയെ സാഹിത്യ സമൂഹവും ചടങ്ങിനെത്തിയവരും അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ' ഇല കാറ്റിനോട് പറഞ്ഞത് ' എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. 30 കവിതകളാണ് ഉള്ളത്. പിതാവിൻ്റെ അകാല വിയോഗത്തില് അദ്ദേഹം അവശേഷിച്ച് പോയ ശൂന്യതയെ മകള് നികത്തിയെന്ന് വേണം പറയാൻ.
കവിത എഴുതാൻ പ്രചോദനം അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. ചെറുപ്പം മുതലെ എഴുതാറുണ്ട്. കൂടുതലും വായിക്കുന്നത് അച്ഛൻ എഴുതിയ കവിത തന്നെയാണ്. അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയാതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ കവിതയും. അതും അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നീട് പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയെന്നും അതിൽ മികച്ച എഴുത്താണ് പുസ്തകമാക്കിയതെന്നും ഋതുപർണ പറഞ്ഞു.
അത്യപൂര്വ്വ ചടങ്ങിനൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ സ്മരണകള് നിറഞ്ഞ് നിന്ന കവിതാ പ്രകാശനമാണ് നടന്നത്. കൊച്ചിളം കൈകൊണ്ട് വര്ത്തമാന കാലത്തേയും സ്വപ്നങ്ങളേയും കാണുന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ലോകമാണ് ഋതപര്ണയുടെ കവിതയിലുള്ളത്. അച്ഛന് മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും കൊച്ചു കവയിത്രിയുടെ ഓരോ കവിതയിലും അദ്ദേഹം പുനരവതരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ കവിതകള് കൊണ്ട് അച്ഛനുള്ള ഉന്നതമായ സ്മാരകമാണ് ഋതുപര്ണ തീര്ത്തത്.
അച്ഛനെ കണ്ടത് താൻ എഴുതിയ കവിതകളിൽ
അതി സൂക്ഷ്മതയോടെ കാലികമായ ആശയങ്ങള് ഈ പെണ്കുട്ടിയുടെ കവിതകളിലൂടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. എഴുത്തുകാരനായ ഗോപിയെ മകളായ ഋതുപര്ണ കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു. അച്ഛന് എന്ന ആദ്യ കവിത തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സമര്പ്പണമാണ്. ആ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്..' അച്ഛൻ്റെ ഓരോ കവിതയും ഞാന് വായിച്ചു നോക്കി, അതിലൊക്കയും ഞാന് അച്ഛനെയാണ് കണ്ടത്". ' മരം പറയുന്നു ' എന്ന രണ്ടാമത്തെ കവിതയില് പരിസ്ഥിതി വിഷയത്തില് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആകുലതകള് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു.
വെട്ട്, വെട്ട്, വെട്ട്, ദേഹം മുഴുവന് വെട്ട്,
കൊമ്പുകളില് കിളികളുടെ കൂട്ടില് വെട്ട്,
വെട്ട്, വെട്ട്, ആയിരം വെട്ടുകള്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും മരം മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ രോഷവും ദുഖവും ഈ കവിതയില് നിഴലിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ' യുദ്ധവും കുട്ടിയും 'എന്ന കവിത ലോകത്തിന് അതിര്വരമ്പിട്ട് വേര്തിരിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഇതില് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മണ്ണിന് വേണ്ടി രക്തമൊഴുക്കുമ്പോള് ആ മണ്ണ് ആരുടേതാണെന്ന ചോദ്യം കവിതയില് ഉന്നയിക്കുന്നു.
യുദ്ധത്തിൻ്റെ അര്ഥശൂന്യത ഇതില് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയേയും സര്വ്വചരാചരങ്ങളേയും ചേര്ത്ത് വെക്കുന്ന കവിതകള് ആസ്വാദകരുടെ ഹൃദയത്തില് സ്ഥാനം നേടുകയാണ്. സന്തോഷവും സന്താപവും സമ്മേളിക്കുന്ന കവിതകളാണ് 'ഇല കാറ്റിനോട് പറഞ്ഞത്' എന്ന സമാഹാരത്തിലൂടെ ഋതുപര്ണ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. പ്രൊഫസര് കെഇഎന് കുഞ്ഞഹമ്മദ് പ്രകാശനം നിര്വ്വഹിച്ചു. രാമചന്ദ്രന് കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ചു. ആദ്യ പതിപ്പ് വികെ ജോസഫ് ഏറ്റു വാങ്ങി. ഡോ പികെ പോക്കര് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കെസി ഉമേഷ് ബാബു പുസ്തക പരിചയം നടത്തി.
Also Read: എന്തുകൊണ്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷ? ജീവജാലങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമകരണത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഡോ. ഖലീൽ ചൊവ്വ