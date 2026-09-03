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ശബരിമല ഓണ സദ്യയും വിവാദത്തിലേക്ക്; കൊമ്പുകോര്‍ത്ത് മന്ത്രി കെ മുരളീധരനും കെ ജയകുമാറും

ഓണസദ്യ വിവാദത്തില്‍ വിശദീകരണം തേടി മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിന് അയച്ച കത്തിൻ്റെ പകര്‍പ്പ് ഇ ടിവി ഭാരതിന്

Ritual Violation In Sabarimala onam Feast
കെ മുരളീധരന്‍, കെ ജയകുമാര്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 2:38 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ ശമനമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇത്തവണ തിരുവോണം നാളിലെ സദ്യയും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പും വിവാദ ചിറകേറുന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരെ ഒഴിവാക്കി ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് നേരിട്ട് സദ്യ നടത്തിയതാണ് ഇപ്പോള്‍ വന്‍ വിവാദത്തിനു തിരി കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തിരുവോണ ദിവസം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ശബരിമലയില്‍ നടത്തിയ ഓണ സദ്യ ആചാരം ലംഘിച്ചുള്ളതായിരുന്നെന്നും ഒരു പന്തിയില്‍ രണ്ടു വിളമ്പുണ്ടായെന്നും ആരോപിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരനാണ് ആദ്യമായി വിവാദത്തിനു തിരികൊളുത്തിയത്. പിന്നാലെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദീകരണം തേടി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാറിന് മന്ത്രി മുരളീധരന്‍ കത്തയച്ചു. കത്തിൻ്റെ പകര്‍പ്പ് ഇടിവി ഭാരതിനു ലഭിച്ചു.

അതേ സമയം സദ്യ നല്‍കിയതില്‍ യാതൊരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാകാമെന്നും വിശദീകരിച്ച് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാര്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലെത്തി. തിരുവോണ ദിവസം ജീവനക്കാരുടെ മെസില്‍ നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം ഭക്തര്‍ക്ക് സദ്യ നല്‍കി. ഇതില്‍ യാതൊരു പരാതിയും ഭക്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. സദ്യ നല്‍കിയതിനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി ദുരൂഹത പരത്തുകയാണെന്നും കൃത്യമായ വിശദീകരണം നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് തിരുവോണ സദ്യ നടത്തിപ്പില്‍ ആചാരം ലംഘിച്ചുവെന്നും ഒരു പന്തിയില്‍ രണ്ടു വിളമ്പുണ്ടായെന്നും ആരോപിച്ച് കെ മുരളീധരന്‍ രംഗത്തെിയത്. ദേവസ്വം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സദ്യയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പുലാവും വിളമ്പിയെന്നാണ് മുരളീധരൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. പണ്ടൊരു ചൊല്ലുള്ളതു പോലെ ഒരു പന്തിയില്‍ രണ്ടു തരം വിളമ്പു പാടില്ലെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, തനിക്കു കിട്ടിയ പരാതിയില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം ഇക്കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് മുരളീധരന്‍ ഇന്നും ആവര്‍ത്തിച്ചു.

Ritual Violation In Sabarimala onam Feast
കെ മുരളീധരന്‍ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിന് അയച്ച കത്തിൻ്റെ പകര്‍പ്പ് (ETV Bharat)
Ritual Violation In Sabarimala onam Feast
കെ മുരളീധരന്‍ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിന് അയച്ച കത്തിൻ്റെ പകര്‍പ്പ് (ETV Bharat)

ഏകദേശം 70 വര്‍ഷമായി ശബരിമലയില്‍ തുടര്‍ന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ആചാരവും ഭക്തജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനവുമായ തിരുവോണ സദ്യ ഇത്തവണ സ്‌പെഷ്യല്‍ഡ്യൂട്ടി ജീവനക്കാര്‍ക്കും പൊലീസുകാര്‍ക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും സന്നിധാനത്തെത്തിയ ഭക്തര്‍ക്ക് പകരം പുലാവ് മാത്രമാണ് നല്‍കിയതെന്നും മാധ്യമത്തില്‍ വാര്‍ത്തകളുണ്ടെന്ന മുഖവുരയോടെയാണ് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിന് മന്ത്രി നല്‍കിയ കത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ മുതല്‍ തിരുവോണ സദ്യ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നേരിട്ട് നടത്തുമെന്നും സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പും പരപ്പിരിവും ഒഴിവാക്കുമെന്നും ബോര്‍ഡ് നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ സദ്യ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വ്യക്തമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സാമ്പത്തികവും മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങളും മെസ് നടത്തിപ്പുകാര്‍ക്ക് സമയ ബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കിയില്ലെന്നും അവസാനഘട്ടത്തില്‍ ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതാണ് ഭക്തര്‍ക്ക് സദ്യ ലഭിക്കാതിരിക്കാന്‍ കാരണമായതെന്നും വാര്‍ത്തകളില്‍ പറയുന്നു.

ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനത്തില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി നടപ്പിലാക്കി വന്ന ഒരു പ്രധാന സേവനം യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ തുടരേണ്ടത് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത്തരം സദ്യകള്‍ കൃത്യമായി നടത്തി വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം സംവിധാനത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോള്‍ ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഏകോപനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സദ്യ വിജയകരമയാണ് നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തവണ മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ അനുഭവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതില്‍ എന്തു കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അലംഭാവമോ കൃത്യ നിര്‍വഹണത്തിലെ വീഴ്ചയോ ഏകോപനത്തിലെ അപാകതയോ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം ഉത്തരവാദികളായവര്‍ക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെയും പ്രതീക്ഷകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും കത്തില്‍ മുരളീധരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ആചാരമനുസരിച്ച് ശബരിമലയില്‍ ഓണ സദ്യ ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ദിവസങ്ങളിലാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്, പൊലീസ്, മേല്‍ശാന്തി എന്നിവരാണ് ഓരോ ദിവസവും സദ്യ ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിനായി സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തവണ സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരെ ഒഴിവാക്കി സദ്യ നടത്താന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ സദ്യ തിരുവോണ നാളില്‍ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയും തിരുവോണ ദിവസം തന്നെ കുറച്ചു പേര്‍ക്ക് സദ്യയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പുലാവും നല്‍കിയെന്നുമാണ് ഉയര്‍ന്ന ആരോപണം. ആചാര ലംഘനവും പന്തിയില്‍ പക്ഷാഭേദവും ഉണ്ടായി എന്നാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രിക്കു ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഇതാണ് കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാന്‍ മന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിനു ശേഷം കടുത്ത നടപടിയിലേക്കു സര്‍ക്കാര്‍ നീങ്ങുമോ എന്നതിലാണ് ആകാംക്ഷ.

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