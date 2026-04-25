സംസ്ഥാനത്ത് വീട്ട് പ്രസവങ്ങള് ഉയരുന്നു; അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും അപകടമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, തടയാന് നിയമ പേരാട്ടം
സാക്ഷര കേരളമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നും വിളിപ്പേരുള്ള നമ്പർ വൺ കേരളത്തിലാണ് ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വീട്ടിലെ പ്രവസങ്ങള് ഉയരുന്നത്. ഇത്തരം പ്രസവങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ നിയമനിർമാണം വേണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തി നിയമ പോരാട്ടവുമായി ഡോ. പ്രതിഭയും രംഗത്തുണ്ട്
unsafe home deliveries (Representational Image) (ANI)
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ വർഷം(2025) ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചട്ടിപ്പറമ്പിലെ വീട്ടിൽ വൈകിട്ട് ആറിന് അസ്മ പ്രസവിച്ചത്. രക്തപ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ മൂന്നുമണിക്കൂറോളം മരണവേദനയനുഭവിച്ചശേഷം 9 മണിയോടെ അവർ എല്ലാവരെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് ഏഴുമണിയോടെയാണ് മൃതദേഹവും നവജാതശിശുവും പെരുമ്പാവൂരിലെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. ചോരയിൽ കുളിച്ചെത്തിയ കുഞ്ഞിനെ നേരേ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. പത്തുമണിക്കൂറിലേറെ സമയം ആ ചോരക്കുഞ്ഞ് ഒരിറ്റു മുലപ്പാൽപോലും നുണയാനാകാതെ, പരിചരണങ്ങളില്ലാതെ, ദേഹത്തെ ചോരപോലും തുടയ്ക്കാതെ, നാലുമണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ.
ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം (2026) ഏപ്രിൽ 18ന് കടുത്തുരുത്തി വെള്ളാശ്ശേരി തത്തപ്പള്ളി ആലുമേൽ അനീഷിൻ്റെ ഭാര്യ കാർത്തിക (36) ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചു. കുഞ്ഞ് പുറത്തുവന്നയുടൻ മരിച്ചു. കാർത്തികയെ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് വീട്ട് പ്രസവങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഉയരുകയാണെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത്.
2019 മുതൽ 2026 ജനുവരി വരെ നടന്നത് 3369 വീട്ട് പ്രസവങ്ങളെന്ന് വിവരാവകാശരേഖ
ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ അഡ്വ. കുളത്തൂർ ജയ്സിങിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽനിന്ന് നൽകിയ വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള മറുപടിയിലാണ് 2019 മുതൽ 2026 ജനുവരി വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 3369 വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് രേഖ പങ്ക് വെയ്ക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയായ കോഴിക്കോട് പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറെ പിന്നിലാണ്. ഈ കാലയളവിൽ 1481 വീട്ട് പ്രസവങ്ങളാണ് മലപ്പുറത്ത് നടന്നത്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട് 105 പ്രസവങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഏറ്റവും പിന്നിൽ കോട്ടയമാണുള്ളത്. ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ആകെ 52 പ്രസവങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ നടന്നത്.
Pregnancy (Special Arrangement)
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്
തിരുവനന്തപുരം
168
കൊല്ലം
133
പത്തനംതിട്ട
74
ആലപ്പുഴ
82
കോട്ടയം
52
ഇടുക്കി
256
എറണാകുളം
144
തൃശൂർ
111
പാലക്കാട്
199
മലപ്പുറം
1481
കോഴിക്കോട്
105
വയനാട്
271
കണ്ണൂർ
112
കാസർകോട്
115
ഒരുവർഷക്കാലത്തിനിടെ നടന്നത് 202 വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ : ഉണ്ടായത് 9 ശിശുമരണങ്ങൾ
2025 ജനുവരി മുതൽ 2026 ജനുവരി വരെ 202 വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും രേഖ തെളിയിക്കുന്നു. ഈ കണക്കിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 50 പ്രസവങ്ങൾ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ 27 പ്രസവങ്ങളാണ് ഇക്കാലയളവിൽ നടന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം
20
കൊല്ലം
8
പത്തനംതിട്ട
2
ആലപ്പുഴ
8
കോട്ടയം
3
ഇടുക്കി
27
എറണാകുളം
16
തൃശൂർ
10
പാലക്കാട്
15
മലപ്പുറം
50
കോഴിക്കോട്
11
വയനാട്
17
കണ്ണൂർ
10
കാസർകോട്
4
2025 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ആറ്, 2026 ജനുവരിയില് മാത്രം മൂന്ന് നവജാത ശിശുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ ഒന്പത് നവജാത ശിശുക്കൾ വീട്ട് പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചതായും രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നവജാത ശിശുമരണനിരക്ക്
2021-22: 1 2022-23 : 4 2023-24 : 4 2024-25 : 12 2025 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ : 6 2026 ജനുവരി: 3
2025 -26ലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് അമ്മമാർ വീട്ട് പ്രസവത്തെ തുടർന്നുള്ള സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
unsafe home deliveries (Special Arrangement)
നവജാതശിശു മരണനിരക്ക് : കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽനവജാതശിശുക്കളുടെ മരണം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഉള്ളത്. ദേശീയ ശരാശരി 25 ആകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത് അഞ്ച് മാത്രമാണെന്ന് 2025-26ലെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ (ഇക്കണോമിക്ക് സർവേ) പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നവജാത ശിശുമരണനിരക്കുള്ളത് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലുമാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 37 വീതം കുട്ടികളാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മരണപ്പെടുന്നത്.
തൊട്ടുപിന്നിൽ അസം ആണുള്ളത്. അവിടെ വർഷത്തിൽ 30 നവജാതശിശുക്കൾ മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ കുറഞ്ഞ ശിശുമരണനിരക്ക് ആരോഗ്യ രംഗത്തിൻ്റെ നേട്ടമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപകടകരമായ നിലയിൽ വീട്ട് പ്രസവങ്ങളുടെ തോത് ഉയരുന്നത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഏറെ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ കൂടിയാൽ നവജാത ശിശുമരണനിരക്ക് ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് വീട്ട് പ്രസവനിരക്കുകൾക്കെതിരെ നിയമ പേരാട്ടം നടത്തുന്ന ഡോ. പ്രതിഭ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിവേദനങ്ങളും നിയമ പോരട്ടവുമായി ഡോ. പ്രതിഭ
ഉയരുന്ന വീട്ട് പ്രസവനിരക്കുകൾക്കെതിരെ നിയമ പേരാട്ടം നടത്തുന്നതും സർക്കാർ സർവീസിലെ ഡോക്ടറാണ്. മലപ്പുറം താനൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. പ്രതിഭയാണ് വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നിർമാണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പേരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വീട്ട് പ്രസവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലം ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. പ്രതിഭ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണെന്ന് വ്യക്തമായാൽ ആരേഗ്യപ്രവർത്തകൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരേഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് ഗർഭിണിയും വീട്ടുകാരും പങ്കുവെയ്ക്കും. എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് പ്രസവം നടന്നുവെന്നും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനായില്ലെന്നും പറഞ്ഞൊഴിയുകയാണ് പതിവെന്നും ഡോ. പ്രതിഭ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്കും തദ്ദേശ വകുപ്പ് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. ജനനസ്ഥലം വീട് എന്ന്വെച്ചാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്. ഇത് മാറണമെങ്കിലും നിയമനിർമാണം ആവശ്യമാണ്.
ഡോ. പ്രതിഭ (Special Arrangement)
നിയമപേരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ഇങ്ങനെതാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനാളൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് പരിധിയിലെ വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ ഉയർന്നതായിരുന്നു പ്രധാനകാരണം. 2022-23 കാലയളവിൽ 64 വീട്ട് പ്രസവങ്ങളാണ് താനാളൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ 17 എണ്ണത്തോളം താനാളൂർ ആശുപത്രി പരിധിയിൽ പെടുന്നതായിരുന്നു. അന്ന് ഒരോ മാസവും ഒന്നോ അതിലധികമോ വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് താൻ പ്രധാനമായും നിയമ പേരാട്ടത്തിന് തയാറെടുത്തതെന്നും ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അക്യുപങ്ചർ, യുനാനി ചികിത്സകർവീട്ട് പ്രസവങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അക്യുപങ്ചർ, യുനാനി ചികിത്സകരാണെന്നും ഡോ. പ്രതിഭ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികൾ പോലും വീട്ട് പ്രസവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ്. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ആശുപത്രികളും അതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള കേരളത്തിൽ വീട്ട് പ്രസവങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഉയരുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും ഡോ. പ്രതിഭ പറയുന്നു. ചിലയിടത്ത് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമെങ്കിലും എല്ലാ പ്രസവങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ളതല്ലെന്നും അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.വീട്ട്പ്രസവങ്ങൾക്കായി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുംമലപ്പുറത്ത് വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾക്കായി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് 2023ൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. വീട്ടുപ്രസവം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ ഇതിനായി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാക്കി പ്രചാരണം നടത്തുകയും ഇത്തരക്കാരുടെ കുടുംബസംഗമങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീക്ക് താൽപര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും നിർബന്ധിച്ച് വിട്ടിൽ പ്രസവിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വയറ്റാട്ടിമാരെവെച്ചാണ് പ്രസവമെടുപ്പിക്കുന്നത്. ചിലർ സ്വയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. രക്തസ്രാവം മൂലം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.മലപ്പുറത്തെ മറിയം പൂവും സുഖപ്രസവവുംമലപ്പുറത്ത് പ്രസവങ്ങൾ സുഖമാവാൻ അന്ധവിശ്വാസത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. മറിയം പൂവ് എന്ന ഒരിനം പുഷ്പം വെള്ളത്തിലിട്ട് ഗർഭിണിയുടെ കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ വെയ്ക്കുകയും ചിലർ ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇട്ട വെള്ളം ഗർഭിണികൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ. റഹുമത്തുന്നീസ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ഗർഭിണികൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകാറുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗർഭാശയത്തെ ചുരുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഘടകം മറിയം പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇട്ട വെള്ളത്തിലുണ്ട്. ഇതുപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായി മഷിയെടുക്കുന്നതും (ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ മലം) കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു.
മറിയം പൂവ് (Special Arrangement)
ഗർഭിണികളുടെ താഴെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെയ്ക്കുന്ന പൂവ് വിടർന്നാൽ സുഖപ്രസവമാണെന്നാണു വിശ്വാസം. ഇത് സ്വാഭാവികമായും വിടരുകയും ചെയ്യും. സുഖപ്രസവമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടതില്ലെന്നും വീട്ടിൽത്തന്നെ പ്രസവിച്ചാൽ മതിയെന്നും വീട്ടുകാർ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പൂവ് അപകടകാരിയായി മാറുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീട്ട് പ്രവസങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടേക്കാമെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ നിഗമനം. ഈ പൂവിൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന കഥകളെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്ന് പല തവണ മതപുരോഹിതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുള്ളവർ ഇതിനെ അത്ഭുതപൂവായി കരുതുകയാണ്. എന്താണ് മറിയം പൂവ്വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഈ മരുഭൂമി സസ്യത്തെ ചിലയിടങ്ങളിൽ 'സഫാദ് മറിയം' എന്നും 'കാഫ് മറിയം' എന്നും വിളിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 'മറിയംപൂവ്' എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് 'ജെറിക്കോ റോസ്' എന്നാണ്. ശാസ്ത്രീയനാമം 'അനസ്മാറ്റിക്ക ഹിറോഷന്റിക്ക'. പടർന്ന ഇലകളുള്ള ഈ ചെടി ഉണങ്ങിയാൽ പന്തുപോലെ ചുരുളും. ഈ ചുരുൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ വീണ്ടും വിടരുകയും ചെയ്യും. ഈ പൂവിനെപ്പറ്റി കുറേ കെട്ടുകഥകളുണ്ട്. പല അസുഖങ്ങൾക്കും മരുന്നാണെന്നും സുഖപ്രസവത്തിനു സഹായിക്കുമെന്നും പ്രചരിപ്പിച്ച് മറിയം പൂവിൻ്റെ കച്ചവടം ഇപ്പോഴും വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൂവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ല. 2024ൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിവീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തടയാൻ നിയമനിർമാണം നടത്താൻ കോടതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറത്തിറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് കാട്ടിയാണ് 2024ൽ ഡോ. പ്രതിഭ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആരേഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ആരേഗ്യ ഡയറക്ടർ എന്നിവരെ എതിർകക്ഷിയാക്കിയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗർഭിണികളെ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധിച്ച് പ്രസവിപ്പിക്കാൻ സമ്മർദമുണ്ടെന്നും പ്രസവശേഷം പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകൾ അമ്മയുടെ ജീവന് തന്നെ ഹാനികരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾക്കായുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെപ്പറ്റിയുള്ള മാധ്യമവാർത്തകളും ഹർജിക്കൊപ്പം കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിവേദനം: ബോധവത്ക്കരണവുമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും ബോധവത്ക്കരണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡോ. കെ പ്രതിഭ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2025 ഏപ്രിൽ മാസം തദ്ദേശസ്വയം ഭരണവകുപ്പ് വീട്ട് പ്രസവങ്ങൾ തിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാൻ ബോധവൽക്കരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. തുടര്ന്നാണ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ വീടുകളിലും മറ്റ് രഹസ്യ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രസവം നടത്തുന്നത് മൂലമുള്ള അപകടത്തെപ്പറ്റി പൊതു ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. 2026 ജനുവരി 10ന് ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞ് വീട്ട് പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമ്രന്തിക്കും നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. 2026ൽ ഉപഹർജിചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂരിൽ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞ് വീട്ട് പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഡോ. പ്രതിഭ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉപഹർജിയും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിലെ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് നാലാം നാൾ കുഞ്ഞും, അണുബാധയും മറ്റ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും കാരണം പിന്നാലെ അമ്മയും മരിച്ചതോടെയാണ് ഉപഹർജിയുമായി വീണ്ടും അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസ് ഇനി പരിഗണിക്കുന്നത് ജൂൺ 11നാണ്.
unsafe home deliveries (ETV Bharat)
ആശുപത്രി പ്രസവങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ1) ജനനി സുരക്ഷാ യോജന (ജെഎസ്വൈ)ഗർഭിണികൾക്കിടയിൽ ആശുപത്രികളിലെ പ്രസവം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാതൃ-നവജാത ശിശു മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിൻ്റെ (NRHM) കീഴിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജനനി സുരക്ഷാ യോജന (JSY). ഗ്രാമ പ്രദേശത്തുളളവർക്ക് 700 രൂപയും നഗര പ്രദേശത്തുളളവർക്ക് 600 രൂപയും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു.2) ജനനി-ശിശു സുരക്ഷാ കാര്യക്രംസർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പൊതു ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ നവജാതശിശുക്കൾക്കും സൗജന്യമായി ചികിത്സ, പരിശോധനകൾ, ഭക്ഷണം എന്നിവ നൽകുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ 2012 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ജനനി-ശിശു സുരക്ഷാ കാര്യക്രം. ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.3)ലക്ഷ്യപ്രസവസമയത്തും, പ്രസവത്തിന് ശേഷവും ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാതൃ-നവജാതശിശു മരണനിരക്കും രോഗാവസ്ഥയും കുറയ്ക്കുക, പ്രസവസമയത്തും പ്രസവാനന്തര പരിചരണത്തിലും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സമയബന്ധിതമായ റഫറലുകൾ ഉറപ്പാക്കുക. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ രണ്ട്-വഴി ഫോളോ-അപ്പ് സംവിധാനം പ്രാപ്തമാക്കുക, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പ്രസവിക്കുന്ന എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും ആദരപൂർവമായ പ്രസവ പരിചരണം (RMC) നൽകുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ചരിത്രമാവും : നിലവിൽ കേസെടുക്കാംസംസ്ഥാനത്ത് കൂടി വരുന്ന വീട്ട്പ്രസവങ്ങൾക്ക് കോടതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ സർക്കാരിനോട് നിയമനിർമാണം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അത് പുതുചരിത്രമാവും. തീരെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വീട്ട് പ്രസവങ്ങളെ നിയമപരമായി നേരിടാനും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കാവും. വീട്ട് പ്രസവങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിനോ അമ്മയ്ക്കോ മരണം സംഭവിച്ചാലോ അംഗെവെകല്യമോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടായാലോ നിലവിൽ കേസെടുക്കാനാവുമെന്ന് അഡ്വ. കുളത്തൂർ ജയ്സിംഗ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വീട്ടിലെ പ്രസവത്തെപ്പറ്റി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ കുറ്റകരമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രസവം അമ്മയുടേയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ജീവന് ഭീഷണിയാണ്. അതിനാൽ പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമ പ്രകാരവും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.