കടലിൽ ചൂട് കൂടുന്നു; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് കനത്ത ഭീഷണിയെന്ന് സമുദ്ര മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ
സമുദ്രത്തിലെ താപനിലയുയരുന്നത് മത്സ്യ ലഭ്യതയിലെ കുറവിനും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നാശത്തിനും ഉപദ്രവകാരികളായ ആൽഗകൾ പെരുകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Published : November 4, 2026 at 6:45 PM IST
എറണാകുളം: സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവും കടലിലെ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും മത്സ്യമേഖലയ്ക്കും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കും കടുത്ത ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി സമുദ്ര ശാസ്ത്രജ്ഞർ. കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) ആരംഭിച്ച രാജ്യാന്തര 'ട്രെവർ സഫാരി സിമ്പോസിയത്തിലാണ്' ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദഗ്ധർ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. സമുദ്രത്തിലെ താപനിലയുയരുന്നത് മത്സ്യ ലഭ്യതയിലെ കുറവിനും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നാശത്തിനും ഉപദ്രവകാരികളായ ആൽഗകൾ പെരുകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
30-ലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഫിഷറീസ്, കാലാവസ്ഥാ പഠനം, റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ മുന്നൂറിലധികം ഗവേഷകരാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ ഓഷ്യൻ സിഇഒ ഡോ. സോഫി സീയാവെ സിമ്പോസിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ്, അത്യാധുനിക സമുദ്രനിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകൾ, നിർമിതബുദ്ധി എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് സമയബന്ധിതമായി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കടലിലെ ഉൽപാദനക്ഷമതയിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. സമീപദശകങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, വരൾച്ച, കാട്ടുതീ, ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ എന്നിവ വർധിച്ചത് സമുദ്രജീവികളുടെ എണ്ണത്തിലും ശാരീരിക ഘടനയിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗ്രീസിലെ നാഷണൽ ആൻഡ് കപോഡിസ്ട്രിയൻ സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. ജോൺ എ. ഗിറ്റിംഗ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നിരീക്ഷണത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ
സമുദ്രത്തിലെ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം, ആൽഗൽ ബ്ലൂം, സമുദ്രോൽപാദനക്ഷമത എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെൻ്റർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോ. എൻ. അപർണ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഇഒഎസ്-06 ഉപഗ്രഹത്തിലുള്ള ഓഷ്യൻ കളർ മോണിറ്റർ-3 സംവിധാനം വഴിയാണ് ക്ലോറോഫിൽ-എ സാന്നിധ്യം അളക്കുന്നതും മത്സ്യലഭ്യതയുള്ള പ്രധാന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും.
ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയും വേഗതയും സമുദ്ര വ്യതിയാനങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് എൽ നിനോ പോലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ പഠിക്കുന്നത്. സാറ്റലൈറ്റ് വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധാരണയെക്കാൾ ഒന്നര മുതൽ നാലിരട്ടി വരെ അധിക മത്സ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുസാറ്റ് കെമിക്കൽ ഓഷ്യനോഗ്രഫി വകുപ്പ്, ട്രെവർ പ്ലാറ്റ് സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, സിഎംഎഫ്ആർഐ, മറൈൻ ബയോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് സിമ്പോസിയം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കുസാറ്റ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എം. ജുനൈദ് ബുഷിരി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രൊഫ. ശുഭ സത്യേന്ദ്രനാഥ്, ഡോ. ഗ്രീൻസൺ ജോർജ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
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