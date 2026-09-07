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700 തൊട്ട് കറുത്ത പൊന്ന്; മരങ്ങൾക്ക് പകരം ഇനി കോൺക്രീറ്റ്, 'ഹൈടെക്' കുരുമുളക് കൃഷിയിലേക്ക് വയനാടൻ കർഷകർ

വിപണിയിൽ കുരുമുളകിന് കിലോയ്ക്ക് 690 മുതൽ 700 രൂപ വരെ വില ഉയർന്നതാണ് കർഷകർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്. നൂതന കൃഷി രീതികളും അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.

WAYANAD BLACK PEPPER CULTIVATION കുരുമുളക് കൃഷി വയനാട് PEPPER CULTIVATION New Techniques PEPPER price
വയനാട്ടിലെ കുരുമുളക് കൃഷി (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 10:44 AM IST

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ജിൻസ് തോട്ടുംകര

വയനാട്: ഒരു കാലത്ത് കുരുമുളകിൻ്റെ സുഗന്ധത്താൽ ആഗോള പ്രശസ്‌തി നേടിയിരുന്ന വയനാടൻ കുടിയേറ്റ മേഖല വീണ്ടും അതിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ഒരുകാലത്ത് പാടെ തകർന്നുപോയ കുരുമുളക് കൃഷിക്ക്, വിപണിയിൽ വില കിലോയ്ക്ക് 690 മുതൽ 700 രൂപ വരെ ഉയർന്നതോടെയാണ് കർഷകർക്കിടയിൽ പുതിയ ഉണർവ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കറുത്ത പൊന്നിൻ്റെ നാടായ പുൽപ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ കർഷകർ വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കുരുമുളക് കൃഷിയുമായി കർഷകർ (ETV Bharat)

രോഗബാധയെ തോൽപ്പിച്ച് പുതിയ കൃഷിരീതി

വ്യാപകമായുണ്ടായ മഞ്ഞളിപ്പും ദ്രുതവാട്ടരോഗവും കാരണം മുൻപ് വയനാട്ടിലെ പ്രമുഖ കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങൾ പൂർണമായി നശിച്ചുപോയിരുന്നു. ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യത വന്ന് കർഷകർ ഈ കൃഷി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇത്തവണ തനിവിളയായി തന്നെയാണ് കർഷകർ കുരുമുളക് കൃഷി പുനരാരംഭിക്കുന്നത്.

പഴയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് കൃഷിരീതിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ചീമമുരിക്ക്, അമ്പഴം തുടങ്ങിയ ജീവനുള്ള മരങ്ങളിലായിരുന്നു കുരുമുളക് വള്ളികൾ പടർത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളും പിവിസി പൈപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ കൃഷിരീതി അവലംബിക്കുന്നത്. ഇത് രോഗബാധ തടയാനും കൃഷി കൂടുതൽ ആദായകരമാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

WAYANAD BLACK PEPPER CULTIVATION കുരുമുളക് കൃഷി വയനാട് PEPPER CULTIVATION New Techniques PEPPER price
കുരുമുളക് കൃഷി (ETV Bharat)

ഉത്പാദനച്ചെലവ് വില്ലനാകുന്നു; സർക്കാർ പിന്തുണ അനിവാര്യം

വില ഉയർന്നത് കർഷകരിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്പാദനച്ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വളം, കീടനാശിനികൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും വലിയ തുക കർഷകർക്ക് മുൻകൂറായി മുടക്കേണ്ടി വരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെയും സ്‌പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ പിന്തുണയും സബ്‌സിഡികളും വേണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനവും ഗുണമേന്മയുള്ള തൈകളുടെ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കിയാൽ വയനാടിന് അതിൻ്റെ കറുത്ത പൊന്നിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപം പൂർണമായി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും.

വിപണിയിലെ വിലവർധനവ് കൊണ്ട് മാത്രം കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉത്‌പ്പാദനച്ചെലവ് ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചു. ഒരു കടയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു ലോഡ് കുരുമുളക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്ന പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഇന്ന് എല്ലാ കടകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു ലോഡ് തികയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗബാധ കണ്ടെത്താനോ പ്രതിവിധി നിർദേശിക്കാനോ കാർഷിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ശക്തമാണ്.

WAYANAD BLACK PEPPER CULTIVATION കുരുമുളക് കൃഷി വയനാട് PEPPER CULTIVATION New Techniques PEPPER price
കുരുമുളക് കൃഷി (ETV Bharat)

കർഷകന് ആശ്വാസമാകുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം

'ഒരു കാലത്ത് കുരുമുളകിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മുള്ളൻകൊല്ലി, പുൽപ്പള്ളി പ്രദേശമായിരുന്നു. ഇന്നത് നാമാവശേഷമായി. കൃഷി യാതൊരു തരത്തിലും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നു. എന്നാൽ നൂതന കൃഷി രീതികൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകർ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ്, പിവിസി പൈപ്പ് തുടങ്ങിയ താങ്ങുകാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിരീതി മാറ്റി. എന്നാൽ കാർഷിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കർഷകന് ആശ്വാസമാകുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ ഇനിയും പുൽപ്പള്ളിയിലും മുള്ളൻകൊല്ലിയിലും പുതിയ കൃഷി രീതികൾ ഉടലെടുക്കും. അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെയും കൃഷിഭവൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ വളരെ പ്രയോജനകരമാകും. ഒപ്പം നല്ല കുരുമുളക് തൈകൾ സബ്‌സിഡിയായി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുൽപ്പള്ളിയും മുള്ളൻകൊല്ലിയും നല്ല കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്', എന്ന് കുരുമുളക് കൃഷിക്കാരനായ സുനിൽ പറയുന്നു.

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മുൻകാലങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സ്പൈസസ് ബോർഡും നൽകിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും സബ്‌സിഡിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ യഥാസമയം ലഭിച്ചാൽ കുടിയേറ്റ മേഖലയിലെ കുരുമുളക് കൃഷി പൂർണമായി വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ.

മരങ്ങൾക്ക് ഗുഡ്‌ബൈ! കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളിലും പൈപ്പുകളിലും കുരുമുളക് വിപ്ലവം; എന്താണ് ഈ പുത്തൻ കൃഷിരീതി?

WAYANAD BLACK PEPPER CULTIVATION കുരുമുളക് കൃഷി വയനാട് PEPPER CULTIVATION New Techniques PEPPER price
കുരുമുളക് കൃഷി (ETV Bharat)

ഒരു കാലത്ത് മുരിക്ക്, കമുക്, മാവ് തുടങ്ങിയ ജീവനുള്ള മരങ്ങളിലായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ കുടിയേറ്റ കർഷകർ കുരുമുളക് വള്ളികൾ പടർത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കറുത്ത പൊന്നിൻ്റെ നാട് പുത്തൻ കൃഷിരീതികളിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത രീതികൾക്ക് വിട നൽകി കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ, പിവിസി പൈപ്പുകൾ, ഇരുമ്പ് വലകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അത്യന്തം ആധുനികമായ 'വെർട്ടിക്കൽ കോളം' അഥവാ നൺ-ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൃഷിരീതിയാണ് ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നതെന്നും കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ഈ പുത്തൻ കൃഷിരീതി?

ഈ രീതിയിൽ കുരുമുളക് വള്ളികൾക്ക് പടരാൻ മരങ്ങൾക്ക് പകരം കൃത്രിമമായ തൂണുകളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ആദ്യം കോളം നിർമ്മാണം, ഏകദേശം 8 മുതൽ 10 അടി വരെ ഉയരമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യത്തിൽ തുളകളിട്ട പിവിസി പൈപ്പുകളോ നിലത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു.

ഈ പൈപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ തൂണിന് ചുറ്റുമായി ഒരു നിശ്ചിത വ്യാസത്തിൽ ഇരുമ്പ് വലകൾ ഘടിപ്പിക്കും. ഈ വലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ചകിരിച്ചോറ്, കമ്പോസ്റ്റ്, ട്രൈക്കോഡെർമ ചേർത്ത ചാണകപ്പൊടി, വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് എന്നിവ നിറയ്ക്കുന്നു. ഈ തൂണിന് ചുറ്റും ഒന്നിലധികം കുരുമുളക് തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. വള്ളികൾ വളരുമ്പോൾ അവയുടെ വേരുകൾ വലയ്ക്കുള്ളിലെ ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി മുകളിലേക്ക് പടർന്നു കയറുന്നു.

ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത കൃഷിയേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വരെ അധികം വിളവ് നൽകാൻ ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് കർഷകരും വിദഗ്ധരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

രോഗബാധകളിൽ നിന്ന് 100% സംരക്ഷണം നല്‍കും. കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ വില്ലനായ ദ്രുതവാട്ടം, മഞ്ഞളിപ്പ് എന്നിവ പടരുന്നത് താങ്ങുമരങ്ങളിലൂടെയാണ്. കോൺക്രീറ്റ്/പിവിസി തൂണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം രോഗാണുക്കൾ വേരുകളിലേക്ക് പടരുന്നത് പൂർണമായി തടയാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ഒരു മരത്തിൽ ഒരു വള്ളി മാത്രമാണ് പടർത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പുതിയ കോളങ്ങളിൽ ഒരു തൂണിന് ചുറ്റുമായി 8 മുതൽ 10 വള്ളികൾ വരെ ഒരേസമയം പടർത്താം. ഇത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരമാവധി വിളവ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

WAYANAD BLACK PEPPER CULTIVATION കുരുമുളക് കൃഷി വയനാട് PEPPER CULTIVATION New Techniques PEPPER price
കുരുമുളക് കൃഷി (ETV Bharat)

സാധാരണ പൈപ്പുകളിലോ സിമൻ്റ്‌ തൂണുകളിലോ കുരുമുളകിന് പിടിത്തം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള വലയിൽ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും ചകിരിച്ചോറും നിറയ്ക്കുന്നതിനാൽ വള്ളികളുടെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്ന വേരുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പോഷകവും ഈർപ്പവും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ചെടിയുടെ വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കും.

ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴിയോ, പൈപ്പിന് മുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ വഴിയോ വള്ളികൾക്ക് മുഴുവൻ ഒരേപോലെ വെള്ളവും ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളും നൽകാം. വേനൽക്കാലത്ത് ചകിരിച്ചോറ് ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. താങ്ങുമരങ്ങൾ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ കുരുമുളക് പറിക്കാൻ വലിയ ഏണികൾ വെച്ച് മരത്തിൽ കയറേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൃത്യമായ ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ തൂണുകളിൽ നിന്ന് നിലത്തുനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുരുമുളക് പറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കർഷകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത് മികച്ചതാണ്.

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TAGGED:

WAYANAD BLACK PEPPER CULTIVATION
കുരുമുളക് കൃഷി വയനാട്
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