'ഒരേ ഒരു രാജ, ഇത് എന്‍റെ നേതാവിന്‍റെ വിജയം';വി ഡി സതീശനെ അഭിനന്ദിച്ച് റിനി ആന്‍ ജോര്‍ജ്

വി. ഡി. സതീശനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് റിനി കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.

Rini Ann George With Opposition Leader V D Satheesan (Rini Ann George @Instagram)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 1:51 PM IST

ദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു ഡി എഫിന്‍റെ വിജയത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ അഭിനന്ദിച്ച് നടി റിനി ആന്‍ ജോര്‍ജ്. വിഡി സതീശനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് റിനി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. അചഞ്ചലമായ നിലപാടിന്‍റെ വിജയം എന്നാണ് നടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

പറവൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ റിനി പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി നേരത്തെ സൗഹൃദമുണ്ട്. ഒരു യുവ നേതാവില്‍ നിന്ന് തനിക്ക് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് റിനിയുടെ വെളിപ്പെടത്തലായിരുന്നു. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍ എ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. ഒരു യുവ നേതാവ് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചുവെന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചപ്പോള്‍ ഹു കെയേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുമായിരുന്നു റിനി അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തലിന്‍റെ പേര് പറയാതെയായിരുന്നു റിനി പ്രതികരിച്ചത്.

നടിയുടെ വെളപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍ എയ്‌ക്കെതിരായി കൂടുതല്‍ യുവതികള്‍ രംഗത്തെത്തി വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്തിയതോടെ പാര്‍ട്ടിയും പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നുവെന്നതടക്കമുള്ള ഫോണ്‍ സംഭാഷണം പുറത്തുവരുന്നത്. ഒരു യുവതി പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരികയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് രാഹുലിനെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്‌തു. രാഹുലിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്ന നിലപാട് വി ഡി സതീശന്‍ ശക്തമായി നേരത്തെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

റിനി നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്

"ഒരു യുവ നേതാവ് എനിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയക്കുകയും ഹോട്ടലിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാൻ അത് നിരസിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ മോശം പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ഉണ്ടായി... ഇത് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അവഗണന മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്... അത് എന്നെ ഒരുതരം ട്രോമയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു... ഈ വേദന എന്നെ അലട്ടി കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒടുവിൽ എന്‍റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിമുഖത്തിൽ ഈ വിഷമത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ സൂചിപ്പിച്ചു... എന്നാൽ പോലും ആരുടെയും പേര് എടുത്തു പരാമർശിക്കുകയോ ഒരു പാർട്ടിയെ മോശമാക്കി പറയുകയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്‌തിട്ടില്ല...എന്നാൽ പിന്നീട് അത് വൻ വിവാദമായി മാറുകയായിരുന്നു... ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമായി അത് പരിണമിച്ചു... ഏതോ ഓഡിയോ പുറത്തു വന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരു നേതാവിന് എതിരെ നടപടി എടുത്തു... അതിനെ തുടർന്ന് എന്നെ അനാവശ്യമായി ഇതിൽ വലിച്ചിടുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് എന്‍റെ ഓഡിയോ ആണെന്ന തരത്തിൽ വൻ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു... എന്‍റെ വസ്ത്രധാരണത്തെയും എന്തിന് എന്‍റെ ചിരിയെ പോലും അവർ അപഹസിച്ചു.... ഞാൻ മോശം സ്ത്രീ ആണെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു... പണം വാങ്ങി ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നത് മുതൽ ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ എല്ലാം അപമാനിക്കാം അതെല്ലാം അവർ ചെയ്‌തു...എന്‍റെ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പല രീതിയിൽ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി... എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ തളരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വായ അടപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നവരോട് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഇനിയും അതിജീവിതകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും... അവർ എന്‍റെ സഹോദരിമാരാണ്... അതിന്‍റെ പേരിൽ കൊല്ലാൻ ആണ് തീരുമാനം എങ്കിൽ മരിക്കാനും എനിക്ക് മടിയില്ല... അങ്ങനെ ഒന്നും എന്നെ ഭയപെടുത്താം എന്ന് കരുതണ്ട... ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് കർമഫലം ഉണ്ടാകുന്നതിന് എന്നെ പഴിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല... ആരും തകരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർ തിരുത്തപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നത്തേയും എന്‍റെ നിലപാട്...", റിനി കുറിച്ചു.

ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മിന്നുന്ന വിജയമാണ് യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 341 എണ്ണം മാത്രമാണ് എല്‍ ഡി എഫിന് നേടാനായത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന 514ല്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്നാണ് ഈ വന്‍ വീഴ്‌ച. യുഡിഎഫ് ആകട്ടെ 497 പഞ്ചായത്തുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 321ല്‍ നിന്നാണ് യുഡിഎഫ് വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് 25 പഞ്ചായത്തുകളും സ്വന്തമാക്കാനായി.

സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ നാലും സ്വന്തമാക്കി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി. നാലു പതിറ്റാണ്ടായി ഇടതുമുന്നണി കൃത്യമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു തലസ്ഥാനത്തെ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഭരണം ഇത്തവണ എന്‍ ഡി എ പിടിച്ചെടുത്തു.

അഞ്ച് കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും കൃത്യമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇടത് മുന്നണിക്ക് ഇത്തവണ ഒരൊറ്റ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മാത്രമാണ് പിടിച്ചെടുക്കാനായത്.

മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളിലും വലിയ തിരിച്ചുവരവാണ് യു ഡി എഫ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ 56 എണ്ണവും യുഡിഎഫ് പിടിച്ചു. 28 ഇടത്ത് മാത്രമാണ് ഇടതിന് അധികാരം ലഭിച്ചത്. രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ എന്‍ഡിഎയും നേടി. ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്‍ തുല്യമായി യുഡിഎഫും ഇടതുമുന്നണിയും പങ്കിട്ടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ തവണ പതിനൊന്ന് ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്‍ ഇടതിനൊപ്പമായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 77 എണ്ണവും യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോള്‍ 65 എണ്ണമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായത്.

