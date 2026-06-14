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കൊട്ടക്കസേരകളുടെ പ്രൗഢി വീണ്ടെടുത്ത് അബൂബക്കർ; പഴമയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് പെരുമണ്ണയിൽ പുതുജീവൻ!

കൊട്ടക്കസേരകൾ മെടഞ്ഞെടുത്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുകയാണ് പെരുമണ്ണ പുത്തലത്ത് തയ്യിൽ താഴം അബൂബക്കർ. പതിനഞ്ച് വയസിലാണ് അബൂബക്കർ ആദ്യമായി കൊട്ടക്കസേരകൾ മെടഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതുവരെ മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

TRADITIONAL CHAIR KERALA BASKET CHAIR KERALA TRADITIONAL CHAIR KERALA BRIGS BACK TRADITION
കൊട്ടക്കസേരകളും അബൂബക്കറും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 14, 2026 at 3:43 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ഒരുകാലത്ത് പ്രൗഢിയുടെഅടയാളമായിരുന്നു ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയറുകൾ അഥവാ കൊട്ടക്കസേരകൾ. കാലംമാറിയതോടെ വീടുകളുടെ ഉമ്മറത്ത് അത്തരം ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതായി. അങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടക്കസേരകൾ മെടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പെരുമണ്ണ പുത്തലത്ത് തയ്യിൽതാഴം സ്വദേശിയായ അബൂബക്കർ.

തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ഏതൊരു വീടിൻ്റെ കോലായിലും (ഉമ്മറത്തും) ആരെയും ആകർഷിച്ചിരുന്നത് കൊട്ട കസേരകൾ ആയിരുന്നു. പലനിറത്തിലുള്ള വയറുകളാൽ മെടഞ്ഞെടുത്ത ഈ കൊട്ടക്കസേരകൾ അക്കാലത്തെ പ്രൗഡിയുടെ അടയാളമായിരുന്നു. കാലം മാറിയതോടെ നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ രൂപവും ആകൃതിയുമെല്ലാം മാറി. ഇന്ന് കൊട്ടകസേരകൾ വിസ്‌മൃതിയിൽ ആണ്ടു.

TRADITIONAL CHAIR KERALA BASKET CHAIR KERALA TRADITIONAL CHAIR KERALA BRIGS BACK TRADITION
കൊട്ട കസേരകൾ (ETV Bharat)

എന്നാൽ അത്തരം കൊട്ടക്കസേരകൾ മെടഞ്ഞെടുത്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുകയാണ് പെരുമണ്ണ പുത്തലത്ത് തയ്യിൽ താഴം അബൂബക്കർ. പതിനഞ്ച് വയസിലാണ് അബൂബക്കർ ആദ്യമായി കൊട്ടക്കസേരകൾ മെടഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതുവരെ മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും കൊട്ടക്കസേരകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടെന്നാണ് അബൂബക്കറിൻ്റെ പക്ഷം. ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ലാതെയാണ് കൊട്ടക്കസേരകൾ മെടഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാസർകോഡ് മുതൽ പത്തനംതിട്ട വരെയുള്ളവർ പഴമയുടെ ഓർമ്മയായ ഈ കൊട്ട കസേരകൾക്ക് വേണ്ടി അബൂബക്കറിനെ തേടിയെത്താറുണ്ട്.

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കൊട്ട കസേരകളുടെ വിശേഷവുമായി അബൂബക്കർ (ETV Bharat)

കസേരകളുടെ ഫ്രെയിമുകൾ കിട്ടാനാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെ പ്രയാസം. ജില്ലക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള എല്ലാ ആക്രിക്കടകളിലും പോയി തിരഞ്ഞു പിടിച്ചാണ് ഫ്രെയിമുകൾകൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകൾ നന്നാക്കിയശേഷം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള വയറുകൾ കൊണ്ട് മെടഞ്ഞടുത്താണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൈമാറുന്നത്.

1500 മുതൽ 2000 രൂപ വരെയാണ് ഇങ്ങനെ മെടഞ്ഞെടുത്ത കസേരകൾക്ക് ഈടാക്കുന്നത്. ഒരു കസേരയുടെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്യണം. പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച കൈത്തൊഴിൽ ഇപ്പോഴും കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ.

TRADITIONAL CHAIR KERALA BASKET CHAIR KERALA TRADITIONAL CHAIR KERALA BRIGS BACK TRADITION
അബൂബക്കർ കൊട്ട കസേരകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ (ETV Bharat)

1500 മുതൽ 2000 രൂപവരെയാണ് ഒരു കസേരയ്ക്ക് അബുബക്കർ ഈടാക്കുന്നത്. അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് കസേരക്ക് വില കൂടിയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. അബൂബക്കർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കസേരകൾ നിർമിക്കുന്നതും. എന്നാൽ കോഴിക്കോടുനിന്നും മാഹിയിൽനിന്നും കാസർഗോഡിൽനിന്നും അബൂബക്കറിൻ്റെ കസേരയ്ക്കായി ആവശ്യക്കാർ എത്തും. പത്തനംതിട്ട പന്തളത്തിലേക്കും കസേര വിറ്റിട്ടുണ്ടന്ന് അബൂബക്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

TRADITIONAL CHAIR KERALA BASKET CHAIR KERALA TRADITIONAL CHAIR KERALA BRIGS BACK TRADITION
അബൂബക്കർ (ETV Bharat)

വീടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന യാത്രക്കാർ വണ്ടി നിർത്തി കസേരകൾ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി മേടിക്കാറുണ്ടെന്നും മുതിർന്നവർ ഇത് കാണുമ്പോൾ മക്കളോട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കസേരയായിരുന്നു ഇത് എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ടെന്നും അബൂബക്കർ പറയുന്നു.

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KERALA BASKET CHAIR
KERALA TRADITIONAL CHAIR
KERALA BRIGS BACK TRADITION
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