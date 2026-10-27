യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് വന്ന ശേഷം വരുമാനത്തില് വന് വര്ധനയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; ഖജനാവു നിറയ്ക്കുമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം പാലിക്കും
ഈ സര്ക്കാര് വന്ന ശേഷമുള്ള വരുമാന വര്ധന 20,000 കോടി രൂപ
Published : October 27, 2026 at 7:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ മെയ് 18 ന് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനവും മൂലധനചെലവും ഗണ്യമായി വര്ധിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. മോശം ധന സ്ഥിതി സംസ്ഥാനത്തു നില നില്ക്കുമ്പോഴും പുതുക്കിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള് സര്ക്കാര് നികുതി വര്ധിപ്പിക്കാനല്ല, പലതിൻ്റെയും നികുതി കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. നികുതി വര്ധിപ്പിക്കാതെ വരുമാനം വര്ധിപ്പിക്കാം എന്നൊരാത്മ വിശ്വാസം അഞ്ച് മാസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി.
കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് വരുത്തിയ കുടിശികകള് കൊടുത്തു തീര്ക്കുയും പണം വിപണിയിലേക്കു തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. അക്കൗണ്ട് ജനറലിൻ്റെ സെപ്തംബര് മാസം വരെയുള്ള പ്രാഥമിക കണക്കു പ്രകാരം മുന് വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനതു റവന്യൂ വരുമാനത്തില് 6,683 കോടി രൂപയുടെ വര്ധന ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുന് വര്ഷത്തെക്കാള് 16.54 ശതമാനം വര്ധനയാണിത്. നികുതി ഇതര വരുമാനത്തില് 4,295 കോടി രൂപയുടെ വര്ധനയാണുണ്ടായത്. 71.96 ശതമാനമാണ് ഈ ഇനത്തില് വര്ധന. ആകെ 20,000 കോടി രൂപയുടെ വര്ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
2026 വരെയുള്ള ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തില് കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 19 ശതമാനം വളര്ച്ചയുണ്ടായി. ഇന്നുവരെ 28 ശതമാനമാണ് വളര്ച്ച. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച നെഗറ്റീവ് 2 ആയിരുന്നു. ജിഎസ്ടി നിലവില് വന്ന ശേഷമുള്ള റെക്കോര്ഡ് വരുമാനമാണിത്. മൂലധന ചെലവില് 4,617 കോടി രൂപയുടെ വര്ധനയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മുന് വര്ഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാള് 57 ശതമാനത്തിൻ്റെ വര്ധനയാണിത്.
പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്ഷന് ശമ്പളം, പെന്ഷന് എന്നിവയ്ക്കൊന്നും ഒരു തടസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിഎ, ഡിആര് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എങ്കിലും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സംതൃപ്തരല്ല. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഇനിയും വര്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നികുതി ചോര്ച്ച ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ജനങ്ങളടയ്ക്കുന്ന നികുതി പണത്തില് നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും ചോരാന് അനുവദിക്കില്ല. അത് ജനങ്ങളിലേക്കു തന്നെ എത്തണം. വിപണി ഉത്തേജിപ്പിച്ച് വരുമാനം കണ്ടെത്താന് കഴിയുമെന്ന് ഈ സര്ക്കാര് തെളിയിച്ചു.
ഇത്രയും ധന പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായിട്ടും ഓണക്കാലത്ത് സാധരണക്കാരൻ്റെയും ഇടത്തരക്കാരൻ്റെയും കൈകളിലേക്കു പണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. പണമില്ലാത്ത സര്ക്കാര് കടം മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പലരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിഹസിച്ചു. എന്നാല് ധന പ്രതിസന്ധിക്കാലത്ത് കമ്പോളത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുക എന്ന കെയിന്സ് സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് പ്രയോഗിച്ചത്. 1930 കളിലെ മഹാ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ കാലത്തും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷവും ലോക രാജ്യങ്ങള് പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണിത്. ആ പരീക്ഷണം ഇവിടെയും വിജയമായിരുന്നു. അതിനിയും ആവര്ത്തിക്കും.
ഇനി വേണ്ടത് വിദേശങ്ങളില് നിന്നുള്പ്പെടെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. സര്ക്കാര് ആറുമാസം പൂര്ത്തിയാക്കുമ്പോള് സംസ്ഥാനത്തേക്കു നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ടാകും. ഖജനാവു നിറയ്ക്കുമെന്ന യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ കിഫ്ബി വായ്പ കാരണം ഈ സര്ക്കാരിൻ്റെ കടമെടുപ്പിലുണ്ടായ കുറവ് 8088 കോടി രൂപയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതുക്കിയ ബജറ്റിലും അധിക ധനാഭ്യര്ഥനകളിന് മേലും നടന്ന ചര്ച്ചകള്ക്കു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
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