ഇടുക്കിയിൽ ഭൂമാഫിയയ്ക്കും കയ്യേറ്റക്കാർക്കും കനത്ത പ്രഹരം; ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പ്
ഇടുക്കിയിലെ പൂപ്പാറ, രാജകുമാരി വില്ലേജുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പൂപ്പാറ മുള്ളൻതണ്ടിലെ സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണ് റവന്യൂ അധികൃതർ ഇന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചത്.
Published : July 14, 2026 at 7:53 PM IST
ഇടുക്കി: ഭൂമാഫിയയ്ക്കും കയ്യേറ്റക്കാർക്കും കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ തിരിച്ചുപിടിക്കൽ നടപടി. പൂപ്പാറ, രാജകുമാരി വില്ലേജുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പൂപ്പാറ മുള്ളൻതണ്ടിലെ സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണ് റവന്യൂ അധികൃതർ ഇന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചത്. കനത്ത പൊലീസ് കാവലിലായിരുന്നു നടപടികൾ. ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക ഷെഡും, ഏലം കൃഷിയും അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള കൈവശാവകാശ വാദങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ഈ നിർണ്ണായക നീക്കം. പൂപ്പാറ, രാജകുമാരി വില്ലേജുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൂപ്പാറ മുള്ളൻ തണ്ടിലെ നാല് ഏക്കറോളം സർക്കാർ പുറമ്പോക്കിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് റവന്യു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു. രാജകുമാരി വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് 9ലും പൂപ്പാറ വില്ലേജ് 11, 12 ബ്ലോക്കുകളിലുമായുള്ള ഭൂമിയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ ഇവിടെ നിർമിച്ച ഒരു പടുതാക്കുളം ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം റവന്യു അധികൃതർ നികത്തിയിരുന്നു.
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നാലുപതിറ്റാണ്ടിലധികമായി കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഭൂമിയാണിതെന്നായിരുന്നു ഉടമയുടെ വാദം. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനായില്ലെന്നും സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ചതെന്നും റവന്യു അധികൃതർ പറയുന്നു. ഉടുമ്പൻചോല ഡപ്യുട്ടി തഹസിൽദാർ ജെയ്സൺ ജോർജ്, പൂപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫിസർ എം എച്ച് ഫിലാൽ, രാജകുമാരി വില്ലേജ് ഓഫിസർ കെ ആർ രാജേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ശാന്തൻപാറ പൊലീസും സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരുന്നവരാരും സംഭവ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താലൂക്ക് ഓഫിസിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെ നിന്ന് സർവ്വേയർ വന്ന് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി വേലി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടികൾ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് തുടർന്നു പോകുമെന്നും വില്ലേജ് ഓഫിസർ ഫിലാൽ വ്യക്തമാക്കി.
മുമ്പ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി നിർമിച്ച, ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഭീമൻ പടുതക്കുളങ്ങൾ (Tarpaulin ponds) കുന്നിൻചെരിവുകൾക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം അധികൃതർ വന്ന് നികത്തിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ റവന്യൂ അധികൃതരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് അതേ അപകടകരമായ പടുതക്കുളങ്ങൾ കൈയേറ്റക്കാർ വീണ്ടും സജീവമാക്കുകയാണ്.
ഡിജിറ്റൽ സർവേ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിൽ തങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൈവശ ഭൂമിയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. കൂടുതൽ വൻകിട കൈയേറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജില്ലാ കലക്ടറും ഭൂസംരക്ഷണ സേനയും അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പൊതുസ്വത്ത് തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയും ആവശ്യം. അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയ്ക്ക് മറ്റൊരു പരിസ്ഥിതി ദുരന്തം കൂടി സമ്മാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ.
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