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രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ 'ഹിറ്റ്‌ലർ' പരാമർശത്തിന് പിണറായിയുടെ കൗണ്ടർ; ഹൈഡ്ര വിവാദത്തിൽ കൊമ്പുകോർക്കുമ്പോള്‍!

ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റിനെ പരസ്യമായി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട് എന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്ന് പിണറായിയുടെ വിമര്‍ശനം...

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രേവന്ത് റെഡ്ഡി, പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 12:27 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ്‌ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസ്‌താവന അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്നതും ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ അപഹസിക്കുന്നതുമാണെന്ന രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. തൻ്റെ ബുൾഡോസർ രാജ് നടപ്പാക്കാനായി സൃഷ്‌ടിച്ച 'ഹൈഡ്ര' എന്ന സംവിധാനത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് ലോകചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരനായ വംശീയവാദിയും ഏകാധിപതിയുമായിരുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രസ്‌താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹിറ്റ്‌ലറുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാക്കായിരുന്നു ഹൈഡ്ര എന്നും അവരെപ്പോലെ ആരെയും കൊല ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് തൻ്റെ പ്രചോദനം എന്നുമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വേദിയിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റിനെ പരസ്യമായി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട് എന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്ന് ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിലൂടെ പിണറായി വിമര്‍ശിച്ചു.

ഹിറ്റ്ലറുടെ ഹൈഡ്ര ഒരു പോപ് കൾച്ചർ സൃഷ്‌ടി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് അകത്ത് അതിന് മൂർത്തരൂപം നൽകാൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേവലമൊരു നാക്കുപിഴയായി കാണാൻ കഴിയില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്‌ത കോൺഗ്രസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രാഷ്‌ട്രീയ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു ചാടിയത്.

ഹിറ്റ്‌ലറുടെ കൊലയാളി സംഘത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഭരണം നടത്തുന്നത് എന്ത് ജനാധിപത്യ മാതൃകയാണ് ? രേവന്ത്‌ റെഡ്ഡിയെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചത് അയാളുടെ പഴയ സംഘപരിവാർ പശ്ചാത്തലം കൂടിയാണ്. കോൺഗ്രസിനകത്തും ഇതേ നിലപാടുകളുമായി അയാൾക്ക് മുന്നോട്ടുപോവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, ഇത്തരം നിലപാടുകളെക്കൂടി ഉൾകൊള്ളുന്ന പാർടിയാണ് കോൺഗ്രസ്‌. ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിൻ്റെയും ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളെ എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് ഇടതുപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണ്. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഈ അപകടം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

എന്താണ് ഹൈഡ്ര വിവാദം

തെലങ്കാന സർക്കാരിൻ്റെ കൈയേറ്റ വിരുദ്ധ-ദുരന്തനിവാരണ ഏജൻസിയായ 'ഹൈഡ്ര' (HYDRAA) രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി നടത്തിയ പരാമർശമാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ഒരു കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കവെ, ജർമ്മൻ ഏകാധിപതി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിൽ നിന്നാണ് താൻ ഈ പേരിനും ആശയത്തിനും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞത് എന്ത്?

ഹൈദരാബാദിലെ തടാകങ്ങളും സർക്കാർ ഭൂമികളും സംരക്ഷിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ഹൈദരാബാദ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി (HYDRAA) എന്ന പേരിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം. "ഹിറ്റ്‌ലർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഹൈഡ്ര. ആരെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശേഷിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യസംഘത്തിൻ്റെ പേരും ഹൈഡ്ര എന്നായിരുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഹിറ്റ്‌ലറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ഏജൻസിക്ക് ഹൈഡ്ര എന്ന് പേരിട്ടു," എന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി അവകാശപ്പെട്ടു. നഗരത്തിലെ അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനും പരിസ്ഥിതി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനും ഇത്തരം ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിജെപിയുടെ വിമർശനം

രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പരാമർശം അപകടകരവും അതീവ ആശങ്കാജനകവുമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി. കിഷൻ റെഡ്ഡി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടം മുതൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭരണം വരെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏകാധിപത്യ മനസ്സാണോ കോൺഗ്രസിനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച ബിജെപി, മുഖ്യമന്ത്രി തെലങ്കാനയിലെ ജനങ്ങളോട് പരസ്യമായി മാപ്പുപറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബിആർഎസിൻ്റെ പ്രതികരണം

രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവന്നതെന്ന് ബിആർഎസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.ടി. രാമറാവു ആരോപിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളും ജീവിതോപാധികളും തകർക്കുന്ന ഒരു 'അസ്സാസിനേഷൻ ഏജൻസി' പോലെയാണ് ഹൈഡ്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഹിറ്റ്ലറെ മാതൃകയാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കെടിആർ ചോദിച്ചു.

മുഖാമുഖം പിണറായിയും രേവന്തും

കേരള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആ വാക്പോര് ചൂടുപിടിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും തമ്മിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പോര് കേവലം പ്രാദേശിക അതിരുകൾക്കപ്പുറം ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒന്നായിരുന്നു. യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി രേവന്ത് റെഡ്ഡി എത്തിയതോടെയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമായത്.

പിണറായി വിജയനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി അന്ന് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയെല്ലാം ബിജെപി സർക്കാർ ജയിലിലടച്ചപ്പോൾ പിണറായി വിജയനെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് തൊടുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് രേവന്ത് ഉന്നയിച്ചത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പിണറായി വിജയനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടോ എന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി പരസ്യമായി ചോദിച്ചു.

അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പിണറായി വിജയൻ മറുപടി നൽകിയത്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തെയും വിശ്വാസ്യതയെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പിണറായിയുടെ തിരിച്ചടി. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പഴയ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പിണറായിയുടെ പ്രധാന മറുപടി. മുൻപ് എബിവിപിയിലും ആർഎസ്എസ് ശാഖകളിലും പ്രവർത്തിച്ച ചരിത്രമുള്ള ആളാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആർഎസ്എസ് ചിന്താഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നതെന്നും പിണറായി പരിഹസിച്ചു.

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REVANTH REDDY
PINRAYI VIJAYAN
HYDRAA CONTROVERSY
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