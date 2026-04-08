തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തില്; പോരാട്ടത്തിന് ചര്ച്ചയാകുന്നത് തെലങ്കാന നേതാക്കളും പ്രശ്നങ്ങളും
മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ പിണറായി വിജയനും രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും പരസ്പരം നടത്തിയ വാഗ്വാദം വാര്ത്തകളില് നിറയുമ്പോള് കേരളത്തില് സജീവമാകുന്നത് തെലങ്കാനയിലെ രാഷ്ട്രീയം. തെലങ്കാനയില് കോണ്ഗ്രസ് നല്കിയ ഗ്യാരണ്ടികളെച്ചൊല്ലിയാണ് വിവാദങ്ങള് വികസിച്ചത്.
Published : April 8, 2026 at 4:15 PM IST
കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടുവച്ച ഇന്ദിരാ ഗ്യാരണ്ടിയെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു തര്ക്കം തുടങ്ങിയത്. വനിതകള്ക്ക് കെഎസ്ആര്ടിസിയില് സൗജന്യ യാത്ര, സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിമാസം 2500 രൂപ എന്നിവയടക്കമുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയാണ് യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ലാതെ കോണ്ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇതൊന്നും നടപ്പായില്ലെന്നായിരുന്നു എല്ഡിഎഫിന്റെ ആരോപണം.
ഇതിന് മറുപടി പറയാന് കേരളത്തില് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി തന്നെ തയ്യാറായി. തെലങ്കാനയെ ദത്തെടുത്ത സോണിയാ ഗാന്ധി സംസ്ഥാനത്ത് വികസനത്തിന് ഗതി വേഗം പകര്ന്നുവെന്നും ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാക്കിയെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി അവകാശപ്പെട്ടു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നാല് ദിവസമാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തില് പ്രചാരണം നടത്തിയത്.
തെലങ്കാനയില് വികസനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാന് സാധിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസിനായി പ്രചാരണത്തിനെത്തിയതെന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയില് നിന്നും 'പോ മോനെ വിജയാ' എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈയൊരു പരാമര്ശം പിന്നീട് കേരളം കണ്ട വലിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കാണ് ഏത്തിച്ചത്.
തെലങ്കാനയില് ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റികള് നടപ്പാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രേവന്ത് റെഡ്ഡി കോണ്ഗ്രസിനായി കളത്തിലിറങ്ങി. ബസില് സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര, ക്ഷേമ പെന്ഷന് തുക വര്ധനവ് അടക്കം കേരളത്തിലും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസിയെയും റോണാള്ഡോയെയും കേരളത്തിലെത്തിക്കുമെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. മെസിയെ തെലങ്കാനയിലെത്തിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പന്ത് തട്ടിയതിന്റെയും അനുഭവത്തിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.
തെലങ്കാന സര്ക്കാര് ഖമ്മം ജില്ലയില് ബുള്ഡോസര് രാജ് നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് മുമ്പ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വിമര്ശിച്ചതും രേവന്ത് റെഢി പ്രചാരണത്തില് വിഷയമാക്കി. വയനാട് ദുരന്ത ബാധിതര്ക്ക് ആദ്യം ആശ്വാസമെത്തിക്കൂ എന്നിട്ടാകാം തെലങ്കാനയെ വിമര്ശിക്കല് എന്നായിരുന്നു രേവന്ത് പറഞ്ഞത്.
"ഖമ്മത്തെ ഇരകളെന്ന് നിങ്ങള് വിശേഷിപ്പിച്ചവര്ക്ക് സര്ക്കാര് നല്കിയത് 2 ബിഎച്ച് കെ ഫ്ലാറ്റുകളാണ്. ധനസഹായമാണ്, നടപ്പ് വിപണി വിലയേക്കാളും ഉയര്ന്ന നഷ്ട പരിഹാരമാണ്. ഒരൊറ്റ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിനു പോലും സഹായം നല്കാതെ പോയിട്ടില്ല." രേവന്ത് റെഢി ഇന്സ്റ്റായില് കുറിച്ചു.ഏപ്രില് ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുമ്പോള് കണക്കുകള് വെച്ച് സംവാദം നടത്താമെന്നും രേവന്ത് റെഢി പിണറായിയെ വെല്ലു വിളിച്ചു. ജോലിതേടി മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിലൂടെ കേരളത്തില് നടക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ചോര്ച്ചയും വ്യവസായ രംഗത്തെ സ്തംഭനവും ഗള്ഫ് പണത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കെട്ടിപ്പടുത്ത വികസന മോഡലും അല്ലാതെ സ്ഥായിയായ വികസനം കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിന് പിണറായി സര്ക്കാര് പുറത്തു പോകണമെന്നുമായിരുന്നു രേവന്ത് റെഢിയുടെ വാദം.
എന്നാല് കോണ്ഗ്രസിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ ഇടുപക്ഷത്ത് നിന്നും ഉയര്ന്നത് രൂക്ഷ വിമര്ശനമാണ്. രേവന്ത് പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റികള് ആദ്യം തെലങ്കാനയില് നടപ്പാക്കൂ....എന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ കാര്യം നോക്കാമെന്ന് പലരും വിമര്ശിച്ചു. മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിര്ന്ന നേതാക്കളിലൊരാളായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പോ...മോനെ വിജയാ....എന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരെ നിരവധി പേര് വിമര്ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.
ഇതിന് മറുപടി നല്കാന് ഇടതു മുന്നണി കൂട്ടു പിടിച്ചത് തെലങ്കാനയില് നിന്ന് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ പ്രതികരണമായിരുന്നു. തെലങ്കാനയില് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ ഏതിരാളിയായ ബിആര്എസ് നേതാവും മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കെസിആറിന്റെ മകള് കെ കവിതയുടെ പ്രതികരണമാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് ഒരിക്കലും കോണ്ഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് െക കവിത പറയുന്നത്. കെ കവിത ഫേസ് ബുക്കില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയാണിപ്പോള് ഇടത് അനുകൂലികളില് പലരും തങ്ങളുടെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും.
കെ കവിത പറയുന്നത്: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയിപ്പോള് കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസിനായി പ്രചാരണത്തിനുള്ള തിരക്കിലാണ്. കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടി തെലങ്കാനയിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആറ് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അവര് ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കിയിരുന്നത്. അതില് പകുതി മാത്രമാണ് അവര് നടപ്പാക്കിയത്. കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടി ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകള് മാസം നല്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ 2500 രൂപ ഇതുവരെയും നല്കിയില്ല. തൊഴില് നല്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് യുവാക്കളെയും അവര് വഞ്ചിച്ചു. സംവരണം ഉറപ്പെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവര് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെയും വാഗ്ദാനം ഉറപ്പ് നല്കിയ വയോജനങ്ങളെയും കോണ്ഗ്രസ് വഞ്ചിച്ചു. ഇത്തരത്തില് വഞ്ചനയും അഴിമതിയുമാണ് തെലങ്കാനയിലെ കോണ്ഗ്രസ് ചരിത്രം. അവര് തെലങ്കാനയെ കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിയുടെ ഒരു എടിഎമ്മായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഴിമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച പണമാണ് കേരളത്തിലെത്തിച്ച് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ െക കവിത കേരളത്തില് പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാര് തുടരണമെന്നും പറഞ്ഞു. 'ഇടത് പക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുക. വിജയന് ജീയെ വിജയിപ്പിക്കുക. തെലങ്കാനയുടെ മകളെന്ന നിലയില് ഇതാണ് തനിക്ക് ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ഥിക്കാനുള്ളതെന്നും' കവിത പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ഒഴുക്കിയ പണമത്രയും തെലങ്കാനയിലെ രേവന്ത് റെഢി സര്ക്കാര് അഴിമതിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ചതാണെന്ന് ഇടതു മുന്നണി നേതാക്കള് കവിതയുടെ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി.രേവന്ത് റെഢിയുടെ വാദങ്ങള് പൊളിക്കാന് കവിതയെ ഇറക്കിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാമെന്നും ആര്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രസ്താവനയെന്ന് അറിയാമെന്നും യുഡി എഫ് നേതൃത്വം തിരിച്ചടിച്ചു.
ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമോ കെ കവിതയുടെ പ്രതികരണം: കേരളത്തില് രേവന്ത് റെഡ്ഡി-പിണറായി പോരാട്ടം കടുക്കുമ്പോള് പുറത്ത് വന്ന കെ കവിതയുടെ പ്രതികരണം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമോയെന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാല് കവിതയുടെ പ്രതികരണം തല്ലിക്കെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലാണ് പിണറായിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ സംവാദനത്തിനുള്ള ക്ഷണം. മാത്രമല്ല വലത് അനുകൂലികളായ പലരും കവിതയുടെ പ്രതികരണത്തെ അപ്പാടെ തള്ളുന്നുമുണ്ട്. അതിന് കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാകട്ടെ ഇടത് പക്ഷം കെ കവിതയെ സ്വാധീനിച്ചതോടെയാണ് പ്രതികരണം എന്ന തരത്തിലാണ്. എന്തായാലും വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട പ്രചാരണകാലം കഴിഞ്ഞു. നോതാക്കളും പാര്ട്ടികളും അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളും എത്രത്തോളം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചൂവെന്നും ജനം ആര്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുമെന്നും ഏതാനും നാളുകള് കൊണ്ട് അറിയാം.
