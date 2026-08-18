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അമ്മ മനസ്സിന് മുന്നിൽ കോടതിയും നിയമവും വീണു, വേർപെട്ടുപോയ കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് മിനി

ഒരു സിനിമാക്കഥയെപ്പോലും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഇരുപതുകാരി കടന്നുപോയത്.

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മിനി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 9:55 AM IST

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ജിൻസ് ടിജെ

വയനാട്: "എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കിട്ടി... എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമായി. ഉപകാരം ചെയ്‌ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി...” നിറപുഞ്ചിരിയോടെ വയനാട് നമ്പിക്കൊല്ലി ഞണ്ടൻകൊല്ലി ഊരിലെ മിനി എന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗ അമ്മ ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ കേട്ടുനിന്നവരെല്ലാം കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞിരുന്നു. അത് വെറുമൊരു നന്ദിവാക്കായിരുന്നില്ല. രണ്ടര മാസത്തെ നെഞ്ചുപൊട്ടുന്ന കാത്തിരിപ്പിനും കണ്ണീരിനും ഒടുവിൽ, സ്വന്തം ചോരയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുവയ്ക്കാ‌ൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്മയുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അത്. നീതിപീഠത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ വിധിക്ക് മേൽ മാതൃത്വം വിജയം നേടിയ സുപ്രധാന നിമിഷം!

വേർപെട്ടുപോയ കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് മിനി (ETV Bharat)

ഒരു സിനിമാക്കഥയെപ്പോലും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഇരുപതുകാരി കടന്നുപോയത്. ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട മിനിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തമിഴ്‌നാട് പാട്ടവയൽ സ്വദേശിയായ കൃഷ്ണൻ കടന്നുവന്നതോടെയാണ് ചെറിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടത്. എന്നാൽ, ഗർഭിണിയായിരിക്കെ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണപ്പെട്ടതോടെ മിനി വീണ്ടും അനാഥയായി. തുടർന്ന് പ്രായമായ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം.

കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മിനി ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെങ്കിലും പ്രസവശേഷം കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നതോടെ മുത്തശ്ശിയുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം തമിഴ്‌നാട് ശിശു സംരക്ഷണ സമിതി കുഞ്ഞിനെ താൽക്കാലികമായി ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത മിനി തിരികെയെത്തിയപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ ചില സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ കാരണം കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വൈകി. അവിടെനിന്നാണ് മിനിയുടെ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള നിയമപോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഭർത്താവിൻ്റെ ഊരിലെത്തി നാട്ടുകാരുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ മിനി ഊട്ടി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗ അമ്മയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും എന്നാൽ കുഞ്ഞിനായുള്ള അവരുടെ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹവും കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ നിയമവും അനുഭാവപൂർവ്വം നിലപാടെടുത്തു. ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ കൈമാറാൻ ഊട്ടി കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

ഊട്ടി കോടതിയുടെ നിലപാട്

കേസ് പരിഗണിച്ച ഊട്ടി കോടതി തികച്ചും മാനുഷികവും അനുഭാവപൂർവ്വവുമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗ അമ്മയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും കുഞ്ഞിനായുള്ള അവരുടെ അവകാശവും കോടതി പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചു. നിയമപരമായ സാങ്കേതികത്വങ്ങളേക്കാൾ മാതൃത്വത്തിനും കുഞ്ഞിൻ്റെ അവകാശത്തിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കുഞ്ഞിനെ എത്രയും വേഗം അമ്മയായ മിനിക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

തമിഴ്‌നാട് ശിശുക്ഷേമ സമിതി

പ്രസവശേഷം മിനിക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് തമിഴ്‌നാട് ശിശുസംരക്ഷണ സമിതി നിയമപ്രകാരം കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്തത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാഥമിക ചുമതല. എന്നാൽ അമ്മ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് നിയമപരമായി സമീപിച്ചപ്പോൾ, കുഞ്ഞിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സമിതി കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുനൽകാൻ അനുകൂലമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

പൊലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ

ഭർത്താവിൻ്റെ ഊരിലെത്തിയ മിനി കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കിട്ടാൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി. കുഞ്ഞ് തമിഴ്‌നാട് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പക്കൽ സുരക്ഷിതമായി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, കേസ് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമസഹായം മിനിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, രണ്ടര മാസമായി അമ്മയുടെ ചൂടറിയാതെ കിടന്ന ആ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് വീണ്ടും മിനിയുടെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തുമ്പോൾ അത് കേരള-തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തിയിലെ ആ ഗോത്രവർഗ്ഗ ഊരിനാകെ ഉത്സവമായി മാറി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണെന്ന് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗ അമ്മ തൻ്റെ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

TRIBAL MOTHER BABY
CHILD WELFARE COMMITTEE
MOTHER CARE
WOMAN RECLAIMS INFANT
TRIBAL MOTHER WINS LEGAL BATTLE

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