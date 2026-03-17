ഗ്യാസ് തീർന്നാലും അടുക്കള പൂട്ടേണ്ടി വരില്ല; 'പരിഷത്ത് അടുപ്പകൾ' തേടി വീട്ടമ്മമാർ
വളരെ കുറച്ച് വിറക് ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യാം എന്നതാണ് പരിഷത്ത് അടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ദിനം പ്രതി പരിഷത്ത് അടുപ്പുകൾക്ക് ഡിമാൻ്റ് ഏറിവരികയാണെന്ന് ടെക്നീഷ്യന്മാർ.
Published : March 17, 2026 at 7:50 PM IST
കണ്ണൂര്: പാചക വാതകം മുടങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ. യുദ്ധ സാഹചര്യത്തില് വീടുകളില് പാചക വാതക ബുക്കിംഗിനു നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയതോടെ മറ്റു വഴികള് തേടാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാര്. പാചക വാതക വിതരണം മുടങ്ങിയേക്കാമെന്ന ആശങ്ക നിലനില്ക്കെ പഴയ വിറകടുപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രവണത വര്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉപഭോക്താക്കള് കൂട്ടത്തോടെ പാചക വാതക ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചതോടെ ചില പരാതികളും ഉയര്ന്നു കേള്ക്കുന്നുണ്ട്.
ബുക്കിംഗുകൾ കൂടിയതോടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടവേള കൂട്ടേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് വീട്ടമ്മമാർ ബദൽ മാർഗം സ്വീകരിക്കാനുളള തയ്യാറെടുപ്പിലായത്. ഉപയോഗ ശൂന്യമായ പഴയ വിറകടുപ്പുകള് വീണ്ടും പൊടി തട്ടി വീണ്ടെടുക്കാനും കേരളത്തിലെ ജനപ്രിയ അടുപ്പായ പരിഷത്ത് അടുപ്പുകള് സ്ഥാപിക്കാനും വീട്ടമ്മമാര് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ എവിടേയും കാണാന് കഴിയുക.
പഴയ കാലത്ത് വിറകടുപ്പുകളായിരുന്നു നാം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരം അടുപ്പുകളില് നിന്നുള്ള പുക ശല്യം ആരോഗ്യത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ പുകയില്ലാ അടുപ്പുകള് വ്യാപകമായത്. വിറക് കത്തുമ്പോള് നൈട്രജന് ഡയോക്സൈഡ് ഉള്പ്പെടെയുളള വാതകങ്ങള് പുറത്ത് വരും. ഇവ ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ അര്ബുദ ബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
അടുപ്പ് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ബോധവല്ക്കരണം നടത്തിയാണ് പരിഷത്ത് പുകയില്ലാ അടുപ്പുകള് സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിലെത്തിച്ചത്. എണ്പതുകളില് പരിഷത്ത് അടുപ്പുകള് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. 'അല്പം വിറകും കൂടുതല് പാചകവും എന്നതായിരുന്നു പരിഷത്ത് അടുപ്പിൻ്റെ സവിശേഷത'. പരിഷത്ത് അടുപ്പ് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും അഴീക്കോട് സ്വദേശിനിയായ വീട്ടമ്മ ശ്രീജ പറഞ്ഞു.
'പരിഷത്ത് അടുപ്പായിരുന്നു കുറെ കാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വീട് മോഡിപിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഉപയോഗിക്കാതെയായി. വളരെ കുറച്ച് വിറക് ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യാം എന്നതാണ് പരിഷത്ത് അടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത' ശ്രീജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അടുപ്പിന് പുറത്തേയ്ക്കുളള കുഴല് വഴി പുക പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിനാൽ വീടിനുള്ളിൽ പുക തിങ്ങിനിൽക്കുന്നത് തടയപ്പെടുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടമ്മയായ ശോഭന കെ പി പറഞ്ഞു. 'അഞ്ച് വർഷമായി പരിഷത്ത് അടുപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യാതൊരു കുഴപ്പവുംമില്ല. ചോറ്, മീൻകറി തുടങ്ങിയ എല്ലാ പാചകത്തിനും ഈ അടുപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു' വീട്ടമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2000 ത്തിന് ശേഷം ഇത്തരം വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാസിപരിഷത്ത് പുകയില്ലാ അടുപ്പുകളുടെ കടന്നു വരവ് പരിഷത്ത് അടുപ്പ് ഒരു പരിധി വരെ പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു. അടുക്കളയിലെ പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് ഗ്യാസ് അടുപ്പും പുറത്ത് പരിഷത്ത് അടുപ്പുമായി. ആയിരം രൂപക്ക് മൂന്ന് മോള്ഡ് അടുപ്പുകളും ഗ്രില്സും അടങ്ങുന്നതാണ് പരിഷത്ത് ഭവനുകളില് നിന്ന് നല്കുക. അടുപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുളള പൈപ്പ്, ഇഷ്ടിക എന്നിവ ഇതിന് പുറമേയാണ്. പരിഷത്തിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യന്മാര് വേണ്ട വിധം അടുപ്പ് നിര്മ്മിച്ച് നല്കും.
ആഡംബര വസതിയിലെ അടച്ചു പൂട്ടിയ രൂപത്തിലുള്ള അടുക്കളയില് പാചകം ചെയ്യുമ്പോള് പാചക വാതകം പോലും പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാണ്. അവ മലിന വാതകമായി മാറുകയും ചെയ്യും. അവിടെയാണ് കുറച്ച് മാത്രം വിറക് ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായി രൂപ കല്പന ചെയ്യുന്ന പരിഷത്ത് അടുപ്പിൻ്റെ പ്രസക്തി. ചെറിയ തോതില് വിറക് കത്തിച്ച് പരിഷത്ത് അടുപ്പില് പാചകം ചെയ്യുമ്പോള് രണ്ട് അടുപ്പുകള് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും മൂന്നാമത്തെ അടുപ്പില് വെള്ളം ചൂടാക്കുകയും ചെയ്യാം.
എന്നാല് ആരോഗ്യ വീക്ഷണത്തോടെയല്ല പരിഷത്ത് അടുപ്പുകള് സ്ഥാപിക്കാന് ജനങ്ങള് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പാചക വാതകം തടസപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് പരിഷത്ത് അടുപ്പുകള് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കാനുളള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. കണ്ണൂര് ജില്ലയില് കുഞ്ഞി മംഗലം, പയ്യന്നൂര്, മാടായി, അഞ്ചരക്കണ്ടി, ചേലേരി, കൂത്തുപറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളില് പരിശീലനം ലഭിച്ച ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട്. ഇവര്ക്കെല്ലാം ഇപ്പോള് നിന്ന് തിരിയാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഓരോ ദിവസവും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പരിഷത്ത് അടുപ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കേണ്ടി വരുന്നു.
ദിനം പ്രതി പരിഷത്ത് അടുപ്പുകൾക്ക് ഡിമാൻ്റ് ഏറിവരികയാണെന്ന് ടെക്നീഷ്യന് കെ രാജീവന് പറഞ്ഞു. 'ഒരു ദിവസം മാത്രം പതിനഞ്ചിലധികം ഓർഡറുകൾ വരെ ഇപ്പോൾ വരുന്നു. വ്യാപകമായി ജനങ്ങൾ ഗ്യാസിപരിഷത്ത് അടുപ്പുകളിലേയ്ക്ക് തിരികെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇതിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
