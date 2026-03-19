ഗ്യാസ് ലാഭിക്കും ചൂടാറാപ്പെട്ടി; റൈസ് കുക്കര് മലയാളി വേര്ഷന് വന് ഡിമാന്ഡ്
എൽപിജി ക്ഷാമം കാരണൾ പരിഷത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് ജനങ്ങള് തിരിച്ച് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഡിമാൻഡേറുകയാണ് പരിഷത്ത് ചൂടാറാപ്പെട്ടിക്കും.
Published : March 19, 2026 at 8:57 PM IST
കണ്ണൂര്: ഒരു വശത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട്. മറുവശത്ത് പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിലൂടെ ഉടലെടുത്ത കടുത്ത പാചക വാതക ക്ഷാമം. അസഹനീയമായ മീനച്ചൂട് വേറെയും. ഇതില് ഏതാണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോള് വീട്ടമ്മമാര്ക്കാകെ ഒറ്റ മറുപടി. 'പാചകവാതകക്ഷാമം തന്നെ.' ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവേകമതികളായ വീട്ടമ്മമാര് ഇന്ധനം കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കൂടുതല് പാചകം ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനായ കെ ദിവാകരന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.
"ബദല് ഇന്ധന മാര്ഗങ്ങളിലേക്കും ദക്ഷത കൂടിയ അടുപ്പുകളിലേക്കും ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണ മാര്ഗങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ ആളുകള് പതുക്കെ തിരിച്ചു പോകാന് തുടങ്ങുകയാണ്. ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനമായ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഗവേഷണ വിഭാഗമായ ഐആര്ടിസി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ചൂടാറാപ്പെട്ടി ഇത്തരം ബദല് മാര്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്.
പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് എന്ന പേരില് പരിഷത്ത് അടുപ്പുകള് മലയാളിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. എന്നാല് നാല്പ്പത് വര്ഷത്തിലേറെയായി പരിഷത്ത് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന ചൂടാറാപ്പെട്ടിയെപ്പറ്റി ഏറെപ്പേര്ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്പിജി ക്ഷാമം നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ആളുകള് വലിയതോതില് ചൂടാറാപ്പെട്ടിയെപ്പറ്റി ചര്ച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വീട്ടമ്മമാര്ക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വക നല്കുന്ന പരിഷത്തിൻ്റെ ചൂടാറാപ്പെട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധിയാളുകളാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ പരിഷത്ത് ഭവനുകളില് എത്തുന്നത്. ചൂടാറാപ്പെട്ടി എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ആരാഞ്ഞ് ഫോണ് കോളുകളും ലഭിക്കുന്നു. ഊര്ജ്ജ ലാഭം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയര്ത്തി നേരത്തെ വീട്ടകങ്ങളില് സ്ഥാനം പിടിച്ച ചൂടാറാപ്പെട്ടിക്കു വേണ്ടി പരിഷത്ത് ഭവനുകളില് വീട്ടമ്മമാര് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്", എന്ന് ദിവാകരന് മാസ്റ്റര് പറയുന്നു.
മലയാളിയുടെ പാചക ശീലം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറല് ടെക്നോളജി സെന്റര് രൂപ കല്പന ചെയ്തതാണ് ചൂടാറാപ്പെട്ടി. പ്രത്യേക തരത്തിലുളള പോളിസ്റ്ററീന് കൊണ്ട് നിര്മ്മിച്ചതാണിത്. ഒരു കിലോ അരി പാചകം ചെയ്യുമ്പോള് 80 ഗ്രാം പാചക വാതകം ലാഭിക്കാന് കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് ചൂടാറാപ്പെട്ടിയുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പരിഷത്ത് പ്രവര്ത്തകര് വിശദീകരിക്കുന്നു.
മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് ഉപയോഗം 90 മില്ലീ ലിറ്റര് കുറക്കാന് കഴിയും. മലയാളികള് ഒന്നിലേറെ തവണ അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് ഏറേയും. ചൂടാറാപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ഒരു ദിവസം 100 ഗ്രാം പാചക വാതകമെങ്കിലും ലാഭിക്കാന് കഴിയും. ഇത് ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കില് 36.5 കിലോ ഗ്രാം പാചക വാതകം ലാഭിക്കാമെന്ന് ദിവാകരന് മാസ്റ്റര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാചക വാതക വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്ത്തകള് വീട്ടമ്മമാര് ഉല്ക്കണ്ഠയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്പിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യം മുന്നില് കണ്ട് പൈപ്പ് വഴിയുളള ഗ്യാസ് കണക്ഷനിലേക്ക് മാറാനുളള സൗജന്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചതും പാചക വാതക ലഭ്യതക്കുറവ് എത്രമാത്രം രൂക്ഷമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.
സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണ കമ്പനികള് ഈ മാസം 31 ന് മുമ്പ് പിഎന്ജി കണക്ഷനെടുക്കുന്ന ഗാര്ഹിക ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് 500 രൂപയുടെ ഗ്യാസ് സൗജന്യമായി നല്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയിരിക്കയാണ്. എന്നാല് കേരളത്തില് പൈപ്പ് ലൈന് വഴിയുള്ള ഗ്യാസ് കണക്ഷന് അപൂര്വ്വ ഇടങ്ങളില് മാത്രമേയുളളൂ. പല നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും പൈപ്പ് ലൈന് പണി നിലച്ചിരിക്കയുമാണ്.
അതോടൊപ്പം വര്ഷത്തില് പന്ത്രണ്ട് സിലിണ്ടര് വരെ അര്ഹതയുളള ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ഏഴ് സിലിണ്ടര് നല്കിയപ്പോള് ബുക്ക് ചെയ്യാനാവാത്ത സാഹചര്യവും ഉടലെടുത്തിരിക്കയാണ്. ഈ സവിശേഷ സാഹചര്യമാണ് ബദല് മാര്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന് ആളുകള്ക്ക് പ്രേരണയാകുന്നത്.
1984 മുതല് ചൂടാറാപ്പെട്ടി പരിഷത്ത് ഭവന് വഴി വിതരണം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. 400 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. ഗ്യാസിലോ വിറകടുപ്പിലോ വെച്ച അരി രണ്ട് തവണ തിളച്ചശേഷം വീണ്ടും അടുപ്പുകളില് വെക്കേണ്ട. അടുപ്പില് നിന്നെടുത്ത് ചൂടാറാപ്പെട്ടിയില് വെച്ചാല് വെന്ത് പാകമാകും. ഇത്രയും സമയത്തെ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാമെന്നതാണ് ചൂടാറാപ്പെട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത.
ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് ഊര്ജ്ജ ലാഭവും ചൂടാറാത്ത ഭക്ഷണവും ഒരുക്കിയെടുക്കാം. വെള്ളം വാര്ത്ത ശേഷം ചോറോ പാചക ശേഷം മറ്റ് ആഹാരങ്ങളോ ചൂടാറാപ്പെട്ടയില് അടച്ചു വെച്ചാല് ദീര്ഘ നേരം ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും. പാചക വാതകവും മണ്ണെണ്ണയും കത്തുമ്പോള് കാര്ബണ്ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടുന്നു. കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് ആഗോള താപനം കുറക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമാകുന്നു. ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണത്തിനും ഇന്ധന ലാഭത്തിനും ചൂടാറാപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് വീട്ടമ്മമാര്.
