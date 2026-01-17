ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം കണക്കിലെങ്കില് നീന ടീച്ചറുടെ സ്പന്ദനം ആര്ട്ടില്... വീട്ടില് വിസ്മയം തീര്ത്ത് കണക്ക് ടീച്ചര്
കണ്ണൂർ കാടാച്ചിറ മാളിക പറമ്പിലെ റിട്ട. അധ്യാപിക ടി നീനയാണ് വീട്ടിലും പൂന്തോട്ടത്തിലും സ്വയം നിർമിച്ച കരകൗശല വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കണ്ണൂര്: കമനീയമായി ഷോ കെയ്സില് അലങ്കരിച്ചു വച്ച ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുകള് കണ്ടാല് ആരും ഒന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടും. ഇനാമല് പെയിൻ്റ് കൊണ്ട് മണ്പാത്രത്തിന് നിറങ്ങള് നല്കി മറ്റൊരു കലാ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റി വിസ്മയം തീര്ത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരുള്ള ഈ വീട്ടിൽ.
ഇതെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഔദ്യോഗികമായി ചിത്രകലയോ ശിൽപ്പകലയോ അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുൻ ഗണിത ശാസ്ത്ര അധ്യാപികയാണ്. കാടാച്ചിറ മാളിക പറമ്പിലെ ടി നീനയുടെ കലാബോധം ചിറകുവിരിച്ചത് റിട്ടയര്മെൻ്റിന് ശേഷമാണ്.
'നന്ദനം' എന്ന വീടിൻ്റെ പ്രശസ്തി പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും വീടകത്തെ കരകൗശല വസ്തുക്കള് അതിലേറെ വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളത്തില് ഇനാമല് പെയിൻ്റ് ഒഴിച്ച് മണ്പാത്രം അതില് ഇറക്കി പുറത്തെടുത്ത് ആറുമ്പോള് വര്ണപ്പൊലിമ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന കലാസൃഷ്ടിയായി മാറുന്നു.
കരകൗശല വസ്തുക്കള് വിലകൊടുത്ത് അലങ്കാര വസ്തുക്കളാക്കി വീട്ടില് വയ്ക്കുന്നവരില് നിന്നും ഭിന്നമാണ് നീനയുടെ ഈ രീതി. സ്വയം നിര്മിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് കരകൗശല വസ്തുക്കള് അനുഭൂതി ദായകമാവുന്നത്.
വീടിൻ്റെ ഓരോ മുറികളിലും ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച കലാവസ്തുക്കള് ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഈ മുന് അധ്യാപികയുടെ കണക്കുകള് പിഴക്കാതെയാണ്. ഇരു നിലകളിലുളള വീടിൻ്റെ ഓരോ മുറിയിലും പ്രവേശിക്കുമ്പോള് ആദ്യം കണ്ണെത്തുന്നത് ടീച്ചർ ഒരുക്കിയ കലാവസ്തുക്കളിലേക്കാണ്.
ചുവരുകളില് ചിത്രങ്ങള് ഉറപ്പിച്ചതും മുറിയുടെ കോണുകളില് ശിൽപ്പങ്ങളും മണ്പാത്രങ്ങളും ഒരുക്കിയതുമെല്ലാം ചിട്ടയോടെയാണ്. കുറുവ യുപി സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനകാലത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് അധ്യാപികയായിരുന്ന പിസി സുജാതക്കൊപ്പം ശാസ്ത്രമേളയിലും കലോത്സവങ്ങളിലും ഒപ്പം നീന ടീച്ചറും കൂടിയിരുന്നു.
ശാസ്ത്ര മേളയില് പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ്, ക്ലോക്ക്ടവര്, ആര്ക്കിമീഡീസ് മ്യൂസിയം, അലക്സാണ്ടര് ദീപസ്തംഭം എന്നി രൂപ കൽപ്പന ചെയ്ത പരിചയം നീന ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗണിത ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ മോഡലുകൾ രൂപ കൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോള് ഭാവിയില് കലയോട് ഇത്ര താത്പര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ടീച്ചര് നിനച്ചിരുന്നില്ല.
കൊവിഡ് കാലത്ത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടില് പെയിൻ്റിങ് ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഒരു ഹരമായി മാറി. അമ്പതിലേറെ ബോട്ടിലുകള് പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിലെ ഷോക്കേസില് അലങ്കരിച്ചു വെച്ചു. ഇതു കണ്ട ബന്ധുക്കളും മറ്റ് അതിഥികളും പ്രോത്സഹിപ്പിച്ചു.
സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ജ്യോമട്രിക്കൽ ചാർട്ട് തയാറാക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നീന ടീച്ചർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ചെറുപ്പം മുതൽ വരയ്ക്കുന്നതിനോട് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റിൽ മോഡലുകൾ തയാറാക്കാനും കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സഹപ്രവർത്തകയായ ടീച്ചർ കാരണമാണ് ഇതിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ബോട്ടിൽ ആർട്ട് പെയിൻ്റിങ് എന്നിവ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. റിട്ടയർമെൻ്റിന് ശേഷമാണ് മ്യൂറൽ പേയിൻ്റിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. തഞ്ചാവൂർ പേയിൻ്റിങാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്", നീന ടീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യാത്രക്കിടയില് കാണപ്പെടുന്ന മണ്പാത്രങ്ങള് വാങ്ങി അതിലും പെയിൻ്റിങ് തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം തുടര്ന്നപ്പോള് മ്യൂറല് പെയിൻ്റിങ്ങിലും തഞ്ചാവൂര് പെയിൻ്റിങ്ങിലും താത്പര്യം ജനിച്ചു. യൂട്യൂബ് വഴി അവയും പഠിക്കാന് തുടങ്ങി. എന്നാല് മികച്ച പരിശീലനത്തിനായി ഒരു മ്യൂറല് അധ്യാപികയെ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
വീട്ടു മുറ്റത്തെ പൂന്തോട്ടത്തിലും നീന ടീച്ചറുടെ ശിൽപ്പങ്ങളും പെയിൻ്റിങ്ങുകളും ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആമ, കൂണ്, ലേഡി ബഗ്, എന്നിവയുടെ ശിൽപ്പങ്ങളും തോട്ടത്തില് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂച്ചട്ടികളില് വിവിധ വര്ണങ്ങള് കൊടുത്ത് അലങ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
അധ്യാപന കാലത്ത് ഇവര് പരിശീലിപ്പിച്ച കുട്ടികള് ജില്ലാ സംസ്ഥാന തലങ്ങളില് പുരസ്ക്കാരങ്ങള് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2008-2009 അജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കണ്ണൂര്- കാസര്ഗോഡ് ജില്ലാ തലത്തിലെ ബസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ടീച്ചര് അവാര്ഡിന് അര്ഹയായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പൊലീസില് നിന്നും റിട്ടയര് ചെയ്ത ഭര്ത്താവ് എംപി പ്രീതനും നീന ടീച്ചർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി ഒപ്പമുണ്ട്. വൈഷ്ണ, നിഷണത് എന്നിവരാണ് മക്കൾ.
