വഴിനീളെ....പലവര്ണ പൂക്കളും പഴങ്ങളും; കണ്ണിന് കുളിര്മയേകുന്ന വനസൗന്ദര്യം, ലാത്തി പിടിച്ച കൈകളിലിപ്പോള് കൈക്കോട്ട്
മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ യാത്രക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്.
Published : November 6, 2026 at 8:49 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: റിട്ടയര്മെന്റ് ജീവിതം വിശ്രമ ജീവിതമാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നാം കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ നാടിന് പോലും മാതൃകയാകുന്ന വിധം ജീവിതം മാറ്റി വച്ച ഒരു റിട്ടേയഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് അങ്ങ് വയനാട്ടിൽ. മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ യാത്രക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്.
ആ കാഴ്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം മാത്രം പ്രിൻസ് അബ്രഹാം. വഴിയോരങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഇക്കാലത്ത്, റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പൂക്കളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ കുളിർമ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് വിരമിച്ച ഈ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.
വള്ളിയൂർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമയേകുന്ന വനസൗന്ദര്യമാണ് വഴിയാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഒരുവശത്ത് ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന കബനി നദി, മറുവശത്ത് പച്ചവിരിച്ച പാടശേഖരം. ഇതിന് നടുവിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമാണ് പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചെടികളും കായ്ച്ചുനിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും മനോഹരമായ വിരുന്നൊരുക്കുന്നത്.
മൂന്ന് വർഷത്തെ നിരന്തരമായ അധ്വാനവും പരിചരണവും കൊണ്ടാണ് താന്നിക്കൽ മുതൽ കണ്ണിവയൽ വരെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പ്രിൻസ് അബ്രഹാം എന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹി ഈ പൂന്തോട്ടം പണിതുയർത്തിയത്. കേരള പൊലീസിൽ എസ്പിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് 2023ലാണ് പ്രിൻസ് അബ്രഹാം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നത്.
വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്മാറാതെ, താൻ ജീവിക്കുന്ന നാടിൻ്റെ വഴിയോരങ്ങൾ സുന്ദരമാക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. റോസ്, ജമന്തി, മണിമരുത്, കണിക്കൊന്ന, ബോഗൻവില്ല, വിവിധയിനം ക്രോട്ടൺസ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പേരക്ക, മാവ്, പീനട്ട് ബട്ടർ, പപ്പായ, മലബാർ നട്ട്, ചാമ്പക്ക, മൾബറി തുടങ്ങി മുന്നൂറോളം ഇനം ചെടികളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ വളരുന്നത്.
പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇവിടം വരെ എത്താനുള്ള കാരണം. കൂടാതെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത മനോഹരമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചെടി വളർത്തലിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. കബനി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ റോഡുള്ളത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് കണ്ണിവയൽ. ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന മനോഹരമായ ഒരു തീരമാണ് പ്രദേശം. അതിനെ കുറച്ച് കൂടി മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ മരങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, ചെടികൾ എന്നിവയെല്ലാം വച്ച് പിടിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രിൻസ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
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ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ പ്രിൻസ് തൻ്റെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാനും പരിചരിക്കാനുമായി വഴിയോരത്തെത്തും. പ്രിൻസിൻ്റെ ഈ നല്ല ഉദ്യമത്തിന് സഹായവുമായി സുഹൃത്തുക്കളായ ജോൺ, അലക്സ്, ജോണി, റെജി എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ട്. ഇതിനിടെ വഴിയോരത്തെ അപൂർവ്വ ചെടികൾ മോഷ്ടിക്കാൻ 'ചെടി കള്ളന്മാർ' രംഗത്തെത്തിയതോടെ റോഡരികിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ വരെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും പ്രിൻസിന് വന്നുച്ചേർന്നു.
സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമാണ് പാതയോരത്ത് ചെടികൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാതയാണിത്. പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ പിസി ജോർജ് പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി ഈ പാതയോരത്ത് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളത്. ഈ പാതയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ്. അത്രയേറെ മനോഹരമാണ് ഇവിടം. ഈ സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരനായ കുരിയാച്ചൻ പറഞ്ഞു.
മികച്ചൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ കൂടിയായ പ്രിൻസ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ എടുക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ഈ മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും നാടിനെ സുന്ദരമാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് വള്ളിയൂർക്കാവഴിയോരത്തെ ഈ ഹരിത വസന്തം.
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