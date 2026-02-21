ETV Bharat / state

'കർഷകൻ്റെ കണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല കീടനാശിനി...' വിരമിക്കലിന് ശേഷം ജൈവകൃഷിയിൽ സജീവമായി വിജയൻ മാഷ്

1985 മുതൽ 2019വരെയുള്ള നീണ്ട 34 വർഷത്തെ അധ്യാപനം അവസാനിപ്പിച്ച് മുഴുവൻ സമയ കർഷകനായ മാഷിന് ഇപ്പോഴീ തോട്ടത്തിലെ ചെടികളൊക്കെയാണ് മക്കള്‍.

വിരമിക്കലിന് ശേഷം ജൈവകൃഷിയിൽ സജീവമായി വിജയൻ മാഷ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026

കണ്ണൂർ: ഈ വെണ്ടയും കൈപ്പയും പയറും ചീരയുമെല്ലാം തളിത്ത് വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണിപ്പോള്‍ സന്തോഷം... 34 വർഷം കുട്ടികളുടെ വിജയ പരാജയങ്ങളിൽ താങ്ങായി നിന്നില്ലേ, ഇനി ഇനിയുള്ള കാലം വിഷമുക്തമായ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വിളയിച്ച് അൽപം വിശ്രമമൊക്കെയാകാമെന്നാണ് വിജയൻ മാഷിൻ്റെ ഭാഷ്യം. കർഷകൻ്റെ കണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല കീടനാശിനി... അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീടനാശിനിയൊന്നും തൻ്റെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അതിനിപ്പോ എൻ്റെ പരിപൂർണ പരിപാലനവും ശ്രദ്ധയുമുണ്ടല്ലോ എന്ന് മാഷ്.

രാവിലെ എണീറ്റാൽ നേരെ തൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക്. പിന്നെ ചെടികളോട് കുശലം പറഞ്ഞും അവയുടെ പരിഭവങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടുമൊക്കെ സജീവ കർഷകനാകും. തോട്ടത്തിലെ വിളകള്‍ മുളപൊട്ടി തളിത്ത് വരുന്നതും വിളയുന്നതുമെല്ലാമാണ് വിരമിക്കൽ ജീവിതത്തിന് ശേഷമുള്ള മാഷിൻ്റെ സന്തോഷം.

വിരമിക്കലിന് ശേഷം ജൈവകൃഷിയിൽ സജീവമായി വിജയൻ മാഷ് (ETV Bharat)

2019 ലാണ് കോറോം ദേവിസഹായം യുപി സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകനായി വിജയൻ മാഷ് വിരമിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും റിട്ടയർമെൻ്റിന് ശേഷം നിരവധി പ്ലാനുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ മാഷ് തൻ്റെ തോട്ടം അങ്ങ് പച്ച പിടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 1985 മുതൽ 2019വരെയുള്ള നീണ്ട 34 വർഷത്തെ അധ്യാപനം അവസാനിപ്പിച്ച് മുഴുവൻ സമയ കർഷകനായ മാഷിന് ഇപ്പോഴീ തോട്ടത്തിലെ ചെടികളൊക്കെയാണ് മക്കള്‍.

ഇവയെല്ലാം കൃത്യ സമയത്ത് നനച്ചും പരിപാലിച്ചുമെല്ലാം മാഷ് തൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയാണ്. അധികം വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ശ്വാസംമുട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഫെർട്ടിഗേഷൻ മൽച്ചിങ് രീതികളിലൂടെയാണ് വിജയൻ മാഷ് കൃഷി മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകുന്നത്. വളം പൈപ്പിലൂടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫെർട്ടിഗെഷൻ രീതി. പൊളിയാർ സ്പ്രൈ രീതിയാണിത്.

ജലനഷ്‌ടം ഉണ്ടാവാതെ മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിച്ചുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് മൾട്ടിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വെള്ളം കുറച്ച് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. വെള്ളം കുറച്ചു മാത്രം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ കൃത്യത കൃഷിയിലൂടെ കാടുകയറുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മാഷ് പറയുന്നു. ഇതിനു വേണ്ട പൈപ്പ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ആണ് പൈപ്പുകൾ ഇതിനായി എത്തിക്കുക.

ഒരു നിമിഷവും വെറുതെ പാഴാക്കാതെ വീട്ടിലെ അലങ്കാര വസ്‌തുക്കളും തോട്ടത്തിലെ കൃഷി പാഠങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാർഥികളിലേക്ക്‌ എത്തിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. പല സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങളിലും പ്രവർത്തിപരിചയമേളയിലെ വിധികർത്താവ് കൂടിയായ ആദ്ദേഹം കാർഷിക രംഗത്തും ഇപ്പോള്‍ സജീവമാണ്.

1985ൽ സർവീസിൽ കയറിയ ആദ്ദേഹം 34 വർഷത്തെ തൻ്റെ സർവീസ് ജീവിതത്തിനു ശേഷം 2019ൽ ആണ് വിരമിച്ചത്. സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പാട് വിദ്യാർഥികൾക്ക്‌ പഠനത്തോടൊപ്പം പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിലും വലിയ പാഠം പകർന്നു നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം സ്‌കൂൾ അങ്കണം വിട്ടത്.

പ്രവർത്തി പരിചയമേളയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ സംസ്ഥാനത്തുവരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയൻ മാഷ് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്നാണ് കരകൗശല വസ്‌തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തത് എന്ന് വിജയൻ മാഷ് പറയുന്നു.

''അച്ഛൻ എല്ലാ പണിയും എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അത്രയേറെ സുന്ദരമായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന ചെസ്സ് ബോർഡുകളും ടീപോയികളും. ബിയർ കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള ഗേറ്റുകളും കാലിയായ പേന കൊണ്ടുള്ള വലിയ കൊട്ടാരവുമെല്ലാം അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്'' - വിജയൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നു.

പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ സജീവമായത് വിരമിച്ച ശേഷമാണ്. മികച്ച സ്‌കൗട്ട് അധ്യാപകൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം. കുട്ടികളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും സജീവമാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പുറം ആണ് വീടിനടുത്തു 50-60 സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷി. വെണ്ട,കൈപ്പ, പയർ,ചീര എന്നീ പച്ചക്കറികളാണ് ഏറെയും വിളയിക്കുന്നത്.

ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് എട്ട് ക്വിൻ്റലോളം പച്ചക്കറികൾ അദ്ദേഹം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കുന്നു. സുഹൃത്തായ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത്തവണ മറ്റൊരു അമ്പത് സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് കൂടി അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നാണ് വിത്തിനങ്ങൾ എല്ലാവർഷവും എത്തിക്കുക. പക്ഷേ ഇത്തവണ പട്ടാമ്പി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് വിത്തുകൾ എത്തിച്ചത് എന്നും എല്ലാം വർഷവും മികച്ച വിളവാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നും വിജയൻ മാഷ് പറയുന്നു.

