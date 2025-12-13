Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

അനുജനെ വീഴ്‌ത്തിയും, ഒന്നിച്ച് വിജയം കൊയ്‌തും സഹോദരങ്ങൾ; തദ്ദേശപ്പോരിൽ ഹിറ്റായി 'കുടുംബപ്പോര്'

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നിന്നും ജനവിധി തേടിയത് സഹോദരങ്ങളും,ദമ്പതികളും,അമ്മയും മകനുമൊക്കെയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതോടെ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ച് എന്ന് പരിശോധിക്കാം

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 FAMILY ALLIANCE RESULT IN ELECTION KOZHIKKODE PANCHAYATH ELECTION 2025 KERALA LOCAL BODY ELECTION RESULT
family alliance face offs in kozhikkode local body election (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതോടെ സഹോദരപ്പോരും കുടുംബവിഷയവും വീട്ടുകാര്യമൊക്കെ ആയവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

സഹോദരിമാർക്ക് വിജയം

മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയ സഹോദരിമാർ വിജയിച്ചു. അടുത്തടുത്ത വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിനു വേണ്ടിയാണ് സഹോദരിമാർ മത്സരിച്ചത്. മൂത്ത സഹോദരി എൻ കെ ദീപ വാർഡ് 15 മണിയൂർ തെരുവിൽ നിന്നും 23 വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചത്. ഇളയ സഹോദരി എൻ കെ ദിപിഷ വാർഡ് 13 മണിയൂർ നോർത്തിൽ നിന്ന് 463 വോട്ടിനാണ് ഉജ്വല വിജയം നേടിയത്. ഇരുവരുടെയും കന്നി മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 FAMILY ALLIANCE RESULT IN ELECTION KOZHIKKODE PANCHAYATH ELECTION 2025 KERALA LOCAL BODY ELECTION RESULT
ദീപ എൻ കെ (ഇടത്), ദിപിഷ എൻ കെ (വലത്) (ETV Bharat)

നെല്ലാച്ചേരി അളക വീട്ടിൽ പ്രദീപൻ്റെ ഭാര്യയാണ് സിപിഎം അംഗമായ ദീപ. മൊയിലോത്തുംകണ്ടി അനീഷിൻ്റെ ഭാര്യയാണു സിപിഐക്കാരിയായ എൻ കെ ദിപിഷ. മണിയൂർ പൊന്നോത്ത് പരേതരായ നാരായണൻ്റെയും കമലയുടെയും മക്കളാണ് ഇരുവരും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അനുജനെ വീഴ്ത്തി ജേഷ്‌ഠൻ

എടച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡിൽ സഹോദരങ്ങളാണ് നേര്‍ക്കുനേർ അങ്കത്തിനിറങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസ് നാദാപുരം ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയും ഐഎൻടിയുസി നേതാവുമായ ബാബു എന്ന മോട്ടി ടി കെയെ വീഴ്ത്താൻ സിപിഎം രംഗത്തിറക്കിയത് മോട്ടിയുടെ അനുജൻ ടി കെ സുഭാഷിനെ ആയിരുന്നു. ഒടുവിൽ യുഡിഎഫുകാരനായ ജേഷ്‌ഠൻ തന്നെ ജയിച്ചു.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 FAMILY ALLIANCE RESULT IN ELECTION KOZHIKKODE PANCHAYATH ELECTION 2025 KERALA LOCAL BODY ELECTION RESULT
ബാബു മോട്ടി ടി കെ (ഇടത്), ടി കെ സുഭാഷ് (വലത്) (ETV Bharat)

81 വോട്ടിനാണ് ബാബുവിൻ്റെ വിജയം. കോൺഗ്രസുകാരനായ താഴെകുറ്റിയിൽ ചാത്തുവിൻ്റെയും ജാനുവിൻ്റെയും മക്കളാണിവർ. മോട്ടിയുടെ മുഴുവൻ പേര് മോട്ടിലാൽ എന്നും സുഭാഷിൻ്റെത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നുമാണ്.

മോട്ടി കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യം കാത്തപ്പോൾ സുഭാഷ് സിപിഎമ്മുകാരനായാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ 2 തവണയായി എടച്ചേരി പഞ്ചായത്തിലേക്കു തുടർച്ചയായി ജയിക്കുന്ന മോട്ടിയെ വീഴ്ത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അനുജൻ തന്നെയെന്ന് സിപിഎം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ നേതാവായ സുഭാഷ് 1992 മുതൽ പാർട്ടി അംഗമാണ്. പാർട്ടിക്കാര്യത്തിൽ ഇരു ചേരിയിലാണെങ്കിലും കുടുംബ കാര്യത്തിൽ ഇവരൊന്നാണ്.

അമ്മ ജയിച്ചു, മകൻ തോറ്റു

കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ അമ്മയും മകനുമാണ് വിധിയെഴുത്തിനെ നേരിട്ടത്. പൂനത്ത് ഊരാണ്ടിയിൽ വീട്ടിൽ ഷീബയും മകൻ അർജുനും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളായാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 FAMILY ALLIANCE RESULT IN ELECTION KOZHIKKODE PANCHAYATH ELECTION 2025 KERALA LOCAL BODY ELECTION RESULT
ഷീബ, അർജുൻ (ETV Bharat)

കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ഷീബ 75 വോട്ടിനാണ് തൊട്ടടുത്ത എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഭരതനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

മകൻ അർജുൻ ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടൂർ ഡിവിഷനിൽ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ടി സരുണിനോട് 830 വോട്ടിന് ആണ് അർജുൻ പരാജയപ്പെട്ടത്.

കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ അർജുൻ്റേത് കന്നിയങ്കമായിരുന്നു. ആശവർക്കറും കോട്ടൂർ ജനശ്രീ അഗ്രികൾ മറൽ ഡവലപ്‌മെൻ്റ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്‌ടറുമായ ഷീബ രണ്ടാം തവണയാണ് തെരഞ്ഞടുപ്പിന് ഇറങ്ങിയത്.

ഭർത്താവ് പൊരുതി തോറ്റു; ഭാര്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്

ഫറോക്ക് നഗരസഭയിൽ ദമ്പതികളാണ് തദ്ദേശ പോരിന് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികളായാണ് ദമ്പതിമാർ മത്സരിച്ചത്. ചെനപ്പറമ്പ് സൗത്ത് 34-ാം വാർഡിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി ഇറങ്ങിയ പവിത്രൻ ആലമ്പറ്റ 37 വോട്ടിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഭാര്യ ശ്രീജ പവിത്രൻ ഫറോക്ക് ടൗൺ 5-ാം വാർഡിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആയിപ്പോയ അവർക്ക് 182 വോട്ടാണ് കിട്ടിയത്.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 FAMILY ALLIANCE RESULT IN ELECTION KOZHIKKODE PANCHAYATH ELECTION 2025 KERALA LOCAL BODY ELECTION RESULT
ശ്രീജ പവിത്രൻ, പവിത്രൻ (ETV Bharat)

2020 ൽ മൂന്നാം വാർഡിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ശ്രീജ മത്സരിച്ചിരുന്നു. 35 വോട്ടിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ബിജെപി കരുവൻതിരുത്തി ഏരിയ പ്രസിഡൻ്റായ പവിത്രൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായാണ് അങ്കം കുറിച്ചത്.

Also Read: ഇടതിനോട് ഇടഞ്ഞ് ഇടുക്കി; പൊന്നാപുരം കോട്ടയും തകർത്ത് യുഡിഎഫ് തേരോട്ടം, അജയ്യ ശക്തിയായി കോണ്‍ഗ്രസ്

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
FAMILY ALLIANCE RESULT IN ELECTION
KOZHIKKODE PANCHAYATH ELECTION 2025
KERALA LOCAL BODY ELECTION RESULT
FAMILY ALLIANCE KOZHIKKODE ELECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.