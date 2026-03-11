ETV Bharat / state

എൽപിജി നിയന്ത്രണം: മെനു ഭാഗികമായി വെട്ടിക്കുറച്ചു, ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ

പാചകവാതക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ സംഘടന ഇന്നലെ ഓൺലൈനായി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപിയുമായി ചർച്ച നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Hotels and restaurants in Kerala are in crisis (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 11, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ ഹോട്ടൽ മേഖല വൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശം ഹോട്ടലുകളെയും റസ്റ്റോറൻ്റുകളെയും ആശങ്കയിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നഗരത്തിലെ പല ഹോട്ടലുകളും ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം പുതിയ നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയത്. പല ഹോട്ടലുകളിലും പ്രതിദിനം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ സിലിണ്ടറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത് പരിമിതമായ സിലിണ്ടറുകൾ മാത്രമായതിനാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോക്കോടെ തന്നെയാണ് പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കടുത്താൽ ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ തടസപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഉടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും.

പാചകവാതക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ സംഘടന ഇന്നലെ ഓൺലൈനായി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപിയുമായി ചർച്ച നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേരള ഹോട്ടൽ & റസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ. അബ്‌ദുൾ റസാഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്റോറൻ്റുകളും പ്രതിസന്ധിയിൽ (ETV Bharat)

ഇന്നലെ ചില എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഏജൻസികൾ പാചക വാതക നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമെയിൽ അയച്ചുവെന്നും വിവരമുണ്ട്. 'വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് മേഖല നേരിടുന്നത്. നിലവിൽ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ കടകൾ അടച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രഭാത ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഹോട്ടലുകളും ലോഡ്‌ജുകളും ഓർഡറുകൾ കാൻസലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്' - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കളായ രോഗികൾ, യാത്രക്കാർ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'പരമ്പരാഗതമായി വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. വിറകടപ്പിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലം നാലോ അഞ്ചോ ഹോട്ടലുകൾ ചേർന്ന് ഏതെങ്കിലും കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് അടുക്കള ഉപയോഗിക്കാൻ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റികൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ മെനു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കും. അറേബ്യൻ വിഭവങ്ങൾ മിക്കതും മരക്കരി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഷവായ പോലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പൊതുവേ മന്തി വിഭവങ്ങൾ വിറക് അടുപ്പിലാണ് തയ്യാറാക്കാറ്, ചിലയിടങ്ങളിൽ ഗ്യാസും ഉപയോഗിക്കാം. ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മെനു പരിഷ്‌കരണം. പ്രധാനമായും ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും അബ്‌ദുൾ റസാഖ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എണ്ണ പ്രതിസന്ധി മൂലം ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ സെയ്‌ദലവി പറഞ്ഞു. 'എണ്ണ പ്രതിസന്ധി മൂലം ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ എത്തും. അടുപ്പ് കത്തിച്ച പുക പുറത്ത് പോയാൽ പ്രശ്‌നമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. വിറകിനും വില കൂടി. രണ്ടായിരും രൂപയായിരുന്നത് അയ്യായിരമായി. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ തീരൂ' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭക്ഷ്യ-സുരക്ഷ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ ഹോട്ടലുകളിൽ വിറക്‌ അടുപ്പുകൾ പോലുള്ള പഴയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പാചകവാതകമാണ് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലേക്ക് ഉടൻ മാറാനും ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഗ്യാസ് ക്ഷാമം തുടർന്നാൽ ലഭ്യമായ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും അതോടെ ഭക്ഷണവില ഉയരാനിടയുണ്ടെന്നും ഹോട്ടൽ മേഖലയിലുള്ളവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

