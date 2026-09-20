അരവണ പ്രസാദത്തിന് നിയന്ത്രണം; ഒരു തീര്ഥാടകന് ഒരു ടിന്ന് മാത്രം, പ്രതിഷേധം
പ്ലാന്റിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാലാണ് അരവണ പ്രസാദത്തിന് നിയന്ത്രണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്.
Published : September 20, 2026 at 4:47 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കന്നിമാസ പൂജക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നപ്പോള് ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ അരവണ പ്രസാദം ലഭിക്കാത്തതിനേ തുടർന്ന് സന്നിധനത്ത് തീർത്ഥാടകരുടെ പ്രതിഷേധം. ഒരു തീർഥാടകന് ഒരു ടിൻ അരവണ മാത്രമാണ് നല്കുന്നത്. നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ ക്യു നിന്ന് കൗണ്ടറിന് മുന്നിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഒരു ടിൻ അരവണ മാത്രം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഭക്തർ കൗണ്ടറിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത്.
അരവണ നിർമ്മാണ പ്ലാൻ്റില് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നതിനാല് ഉല്പാദനം താല്ക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണം. ഇങ്ങനെ പോയാല് മണ്ഡലകാലത്ത് എന്താകും അവസ്ഥയെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ വിമർശിച്ചു.
അരവണ നിർമ്മാണ പ്ലാൻ്റില് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നതിനാല് കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി പ്ലാൻ്റ് അടച്ചിട്ടാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കന്നിമാസ പൂജയ്ക്ക് അരവണ വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ
കന്നി മാസപൂജകള്ക്കായി നട തുറന്നതോടെ മുൻവർഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതല് തീർഥാടകരാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തിയത്.
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ഇതോടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അരവണ കരുതൽ ശേഖരം വേഗത്തില് കുറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഒരു ഭക്തന് ഒരു ടിൻ അരവണ എന്ന ക്രമത്തിൽ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം ടിൻ അരവണ മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഭക്തര് ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട്
അരവണ പ്രസാദം കരുതല് ശേഖരം ഉറപ്പാക്കുന്നതില് അധികൃതർക്ക് വിഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് പരാതി ഉയരുന്നത്.
കന്നി മാസപൂജയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം ഭക്തജന തിരക്കുണ്ടായെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതരും ശരിവെക്കുന്നു. ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അരവണ പ്രസാദം. ഇത് ആവശ്യനുസരണം ലഭിക്കാതെ വന്നത് ഭക്തരുടെ മനസ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയായാണ് കാണുന്നത്.
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ എത്തിയ ഭക്തരാണ് ഒരു ടിൻ അരവണയുമായി മലയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കി സുഖ ദർശനം നടത്താൻ കൂടിയാണ് ഭക്തരിൽ പലരും കന്നി മാസ പൂജകൾക്കായി നട തുറന്നപ്പോൾ ദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. അരവണ നിർമ്മാണ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്.
ഇത് കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലും അരവണ വിതരണത്തില് നിയന്ത്രണം തുടരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. നിലവില് അരവണയുടെ പ്രതിദിന ഉത്പാദനം രണ്ടേകാല് ലക്ഷം ടിന്നാണ്. അരവണ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ നവീകരണം പൂര്ത്തിയാകുന്നത്തോടെ ഉത്പാദനം ഇത് മൂന്നര ലക്ഷം ടിന്നായി ഉയരും.
തിരുവോണ സദ്യ വിവാദം
''ശബരിമല നട അടച്ച സമയങ്ങളിലാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തികള് നടത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ നട തുറന്ന സമയത്താണ് പ്രവർത്തികള് നടത്തിയത്. ഇപ്പോള്തന്നെ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കില് മണ്ഡലകാലത്ത് എന്താകും അവസ്ഥയെന്നാണ് ഭക്തരുടെ ആശങ്ക. ഒരിക്കലും ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
സർക്കാർ വിജിലൻ്റായി കാര്യങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സാധിക്കാത്തത് വിഴ്ചയാണ്. ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങള് വരുമ്പോള് മന്ത്രിക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ശബരിമലയില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാല് പ്രസിഡൻ്റിനെ അല്ലല്ലോ വിമർശിക്കുക. മന്ത്രിയെയും സർക്കാരിനെയുമല്ലേ'' എന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. നവീകരണം കാരണമാണ് അരവണ ക്ഷാമമുണ്ടായതെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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