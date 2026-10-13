'മകള്ക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല'; മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് വിതുമ്പി മിനികൂപ്പര് അപകടത്തില് പൊലിഞ്ഞ ഗോപികയുടെ കുടുംബം
നെടുമ്പാശേരി മിനികൂപ്പര് അപകടത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട മകള്ക്ക് നീതി വേണമെന്ന് ഗോപികയുടെ കുടുംബം. എന്നാല് അന്വേഷണത്തില് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിയെ ജുവനൈല് ഹോമില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനെന്നും കുടുംബം.
Published : October 13, 2026 at 3:47 PM IST
പാലക്കാട്: മകളുടെ മരണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മിനികൂപ്പര് ഇടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട എംപി ഗോപികയുടെ കുടുംബം. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാളെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് വിടുക എന്നത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ആണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് പിതാവ് പ്രദീപ്കുമാർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് സംശയം. പൊലീസിന് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു.
അപകടത്തിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ബാപ്പ നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാധീനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപകടത്തിനുശേഷം എഫ്ഐആറിൽ പ്രതി മദ്യപിച്ച കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ മകൾക്കെതിരെയും തങ്ങൾക്കെതിരെയും അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മാന്യത പാലിക്കണം. ശശികല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ കുടുംബത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടെന്ന് സംശയമുണ്ട്. മകളുടെ പോസ്റ്റുമോട്ടത്തിനുശേഷം രക്ത പരിശോധന നടത്തിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും പ്രദീപ്കുമാർ പറഞ്ഞു. മകളുടെ മരണത്തിൽ നീതി കിട്ടണം. കരയാതിരിക്കുന്നത് സങ്കടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ മരവിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉറപ്പ് കൊണ്ടാണെന്നും ഗോപികയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.
മകൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ആയിരുന്നു. ആ ദുഷ്ടൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നോ? മദ്യലഹരിയിൽ കാറോടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയ സുഹൈലിനെ പരാമർശിച്ച് കൊണ്ട് ഗോപികയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇനിയും മക്കൾക്ക് കാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയണമെന്നും കരച്ചിലിനിടെ ആ അമ്മ പിറുപിറുത്തു. അച്ഛനോട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം ആയിരുന്നു. അച്ഛനോട് പറയാതെ അവൾ ഒന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാതാവ് വിതുമ്പി.
സങ്കടം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവാതെ വന്ന അമ്മയെ ഗോപികയുടെ സഹോദരൻ വീടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അടുത്തയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന ഗോപിക വിദേശത്ത് പോകാൻ പാസ്പോർട്ട് ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയിരുന്ന ഗോപിക പഠിച്ചിരുന്ന കെഎംഎം കോളജിലെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. എൻഎസ്എസിലൂടെ സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തും സജീവമായിരുന്നു.
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മകളുടെ പഠനം ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവാക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ചായക്കടയിൽ പോയി ഒരു ചായ പോലും താൻ കുടിക്കാറില്ലെന്ന് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു. അത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം. മക്കളെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളർത്തിയത്. ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടിയെന്നോണം ആ പിതാവ് പറഞ്ഞു. 19 വയസുകാരൻ മദ്യലഹരിയിൽ അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ചാണ് സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ച ഗോപിക ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മരിച്ചത്. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.
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