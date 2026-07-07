'മരം ചെരിയുന്നത് കണ്ടു, പിന്നാലെ മണ്ണിടിഞ്ഞതോടെ ഓടി'; നടുക്കം വിട്ടൊഴിയാതെ കൂടമ്മാള്‍

'മരം ചെരിയുന്നത് കണ്ടു, പിന്നാലെ മണ്ണിടിഞ്ഞതോടെ ഓടി'; നടുക്കം വിട്ടൊഴിയാതെ കൂടമ്മാള്
വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലില് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട കൂടമ്മാളിന്റെ പ്രതികരണം.
Published : July 7, 2026 at 5:18 PM IST
വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ആഘാത വിട്ടൊഴിയാതെ പ്രദേശവാസിയായ കൂടമ്മാള്. 'മരം ചെരിയുന്നത് കണ്ടു... പിന്നാലെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വന്നു... അതോടെ അവിടെ നിന്നും ഓടുകയായിരുന്നു'. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വാര്ത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം കേരളക്കരയെ ഏറെ ഞെട്ടിച്ചു. ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് കേരളം കണ്ട ആ വീഡിയോയില് അപകടത്തില് നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട കൂടമ്മാളിന്റെ വാക്കുകളാണിത്.
മുകളില് നിന്നും താഴെ വന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പില് നില്ക്കുമ്പോഴാണ് മണ്ണ് ചെരിയുന്നത് കണ്ടത്. പിന്നാലെ മരവും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും മണ്ണും കല്ലുമെല്ലാം ഒലിച്ചെത്തി. അതിനിടയില്പ്പെട്ട് ലോറിയും പിന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോഴേക്കും തങ്ങള് അതിനടിയില്പ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാല് പരിക്കേല്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും നടുക്കത്തോടെ പറയുകയാണ് കൂടമ്മാള്.