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'മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത് തങ്ങള്‍ കൈവയ്‌ക്കാത്തയിടത്ത്, യാഥാര്‍ഥ്യം മനസിലാക്കണം'; പ്രതികരിച്ച് കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ

വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ പ്രതികരണവുമായി കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ. മേഖലയിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു. നിര്‍മാണം നടക്കുന്നത് ശാസ്‌ത്രീയമായെന്നും വിശദീകരണം.

KONKAN RAILWAY S RESPONSE WAYANAD LANDSLIDE KONKAN RAILWAY KONKAN RAILWAY ON LANDSLIDE
Wayanad landslide area. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 2:48 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: തുരങ്ക മുഖത്തിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലാണ് മേപ്പാടി ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ. അതിന്‍റെ ആഘാതമാണ് പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ ചെരിവിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെന്നും കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയർ ഗുൽസാർ അഹമ്മദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തുരങ്ക പാതയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്‌ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 250 മീറ്റർ അകലെയാണ് പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടായത്. ഇത് തുരങ്കമുഖത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 150 മീറ്റർ മുകളിലുമാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്കും ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഇതില്‍ അവ്യക്തതയുണ്ട്. യാഥാർഥ്യം മനസിലാക്കണമെന്നും ഗുൽസാർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

"ഉണ്ടായത് ഒരു സ്വാഭാവിക മണ്ണിടിച്ചിലാണ്. ഞങ്ങൾ തൊടാത്തതും കൈവയ്‌ക്കാത്തതുമായ സ്ഥലത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ സംഭവിച്ചത്. ആ മണ്ണും വെള്ളവും ചേർന്ന് ചെളിയായി കുത്തിയൊഴുകി വരുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ ഇത് ശക്തമായ മഴ പെയ്‌തത് കൊണ്ടുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലാണ്. അതിന്‍റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങളാണ് പദ്ധതി പ്രദേശത്തിലൂടെ ഒഴുകിവന്നത്. അത് മണ്ണെടുത്ത ചെരിവിനെയും വലിയതോതിൽ ബാധിച്ചു. ഇരു വശങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്ന ഭാഗവും ഈ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ടു.

KONKAN RAILWAY S RESPONSE WAYANAD LANDSLIDE KONKAN RAILWAY KONKAN RAILWAY ON LANDSLIDE
Photo from Wayanad landslide area. (ETV Bharat)

ഖനനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച വസ്‌തുക്കൾ അവിടെത്തന്നെ അനക്കം തട്ടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇത് വ്യക്തമാകും. ഇതാണ് യാഥാർഥ്യം. കുഴിച്ചെടുത്ത വസ്‌തുക്കൾ കാരണമാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നത് വസ്‌തുത വിരുദ്ധമാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കുഴിച്ചെടുത്ത വസ്‌തുക്കൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പാറ ചീളുകളടക്കമുണ്ട്.

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മൂടിയിട്ട മണ്ണ് മാത്രമാണ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ജൂൺ പകുതിയോടെ മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചതോടെ പണി നിർത്തിവച്ചിരുന്നതിനാൽ തുരങ്ക നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നില്ല. കട്ട് ആന്‍ഡ് കവർ ഏരിയയോട് ചേർന്നുള്ള ചെളി നീക്കം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ചരിവ് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാങ്കേതിക ജീവനക്കാർ ഇന്നലെ രാവിലെയും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്‌ടങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളും ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി. കോൺട്രാക്‌ടറാണ് മരിച്ചയാളുകളുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്‌ട പരിഹാരം നൽകുക. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടിയാണ് പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തത് " കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയർ ഗുൽസാർ അഹമ്മദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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