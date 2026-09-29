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പത്തനംതിട്ടയിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ 20കാരിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; സുഹൃത്ത് പിടിയില്‍

മാരാമണ്‍ റിസോർട്ടില്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

PTA MURDER kulathupuzha girl dinsha murder jithu
കൊല്ലപ്പെട്ട ദിന്‍ഷ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 5:32 PM IST

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പത്തനംതിട്ട : കോഴഞ്ചേരിയിലുള്ള റിസോർട്ടില്‍ 20 കാരിയെ സുഹൃത്ത് കുത്തിക്കൊന്നു.കോഴഞ്ചേരി മരാമണില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസോർട്ടിലെ റിസപ്‌ഷനിസ്റ്റ് കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി ദിൻഷ (20) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

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സംഭവത്തിൽ ദിൻഷയുടെ സുഹൃത്തായ കീഴൂകര സ്വദേശി ജിത്തു പൊലീസ് പിടിയിലായി. മാരാമണ്‍ റിസോർട്ടില്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ദിൻഷ പ്രണയത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയത് പകയ്ക്ക് കാരണമായെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ദിഷയെ കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ കത്തിയുമായാണ് പ്രതി റിസോർട്ടിൽ എത്തിയത്. റിസോർട്ടിൽ എത്തിയ പ്രതി റിസപ്ഷനിൽ എത്തി ദിൻഷയെ വെളിയിലേക്ക് വിളിച്ച് കൊണ്ടു പോയി.

PTA MURDER kulathupuzha girl dinsha murder jithu
സംഭവം നടന്ന റിസോര്‍ട്ട് (ETV Bharat)

തുടർന്ന് കുറച്ചു മിനുട്ടുകൾ പുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചു. ഇതിനു ശേഷം പ്രതി ദിൻഷയുടെ കഴുത്തില്‍ പലതവണ കുത്തി. ആറ് തവണയോളം പ്രതി ദിൻഷയെ കുത്തി. ബഹളം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയവർ ദിൻഷയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ദിൻഷക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

PTA MURDER kulathupuzha girl dinsha murder jithu
കൊല്ലപ്പെട്ട ദിന്‍ഷ (ETV Bharat)

ദിൻഷ രണ്ടാഴ്‌ച മുൻപാണ് റിസോർട്ടില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ദിൻഷയെ ആക്രമിക്കാനായാണ് പ്രതി അവിടെ എത്തിയത് എന്ന് ഒരിക്കലും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നും വളരെ കൂൾ ആയാണ് അയാൾ റീസെപ്ഷനിൽ എത്തി ദിൻഷയോട് സംസാരിച്ചതെന്നും റിസോർട്ടിലെ ജീവനക്കാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പ്രതിയെ അവിടെ ഉള്ള മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

PTA MURDER kulathupuzha girl dinsha murder jithu
പിടിയിലായ പ്രതി ജിത്തു (ETV Bharat)

വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രതിയെ കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഒരു കുറ്റ ബോധവും ഇല്ലാതെയാണ് പ്രതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. കോയിപ്രം പൊലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

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TAGGED:

PTA MURDER
KULATHUPUZHA GIRL
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JITHU
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