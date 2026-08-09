പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ കരിങ്കൽ ക്വാറി പ്രവർത്തനം; ആശങ്കയിൽ പ്രദേശവാസികൾ
ഉരുൾപൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശത്ത് കരിങ്കൽ ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂലം ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് ഒറ്റപ്പാലം അനങ്ങനടി പഞ്ചായത്തിലെ പാവുക്കോണം നിവാസികൾ.
Published : August 9, 2026 at 8:54 PM IST
പാലക്കാട്: കനത്ത മഴയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശത്ത് കരിങ്കൽ ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രദേശവാസികൾ. ഒറ്റപ്പാലം അനങ്ങനടി പഞ്ചായത്തിലെ പാവുക്കോണം നിവാസികളാണ് ആശങ്കയിൽ കഴിയുന്നത്. ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ക്വാറിമൂലം മറ്റൊരു ചൂരൽമല ആവർത്തിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇവിടെത്തുകാരുടെ വലിയ ആശങ്ക.
2018ലെ പ്രളയത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ നാശനഷ്ടം വിതച്ച പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായ പാവുക്കോണത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു കരിങ്കൽ ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിത്യേന ടൺ കണക്കിന് കരിങ്കല്ലാണ് ഇവിടെ നിന്നും ടോറസുകളിൽ കയറ്റി പോകുന്നത്. മഴ കനക്കുമ്പോൾ ക്വാറിയോട് ചേർന്ന് വീടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം വലിയ ഭീതിയാണ്. ക്വാറിക്കുള്ളിൽ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള മണ്ണും കല്ലുമെല്ലാം ഉരുൾ എടുക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇവരുടെ കൺമുന്നിലുള്ളത്. ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തോടെ ക്വാറിയിൽ നടത്തുന്ന ഘനനം സമീപത്ത് നിരവധി വീടുകൾക്കാണ് ആഘാതം ഏൽപ്പിച്ചത്.
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ഇവയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനരോഷം കടുത്തപ്പോൾ ക്വാറിക്ക് ഒരുതവണ അനങ്ങനടി പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയെങ്കിലും ലാൻഡ് ട്രിബൂണൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ക്വാറിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. ഒരുതവണ ഉരുളടുത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെ ക്വാറിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നതാണ് പ്രദേശവാസികൾ ചോദ്യക്കുന്നത്.
ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്തും ക്വാറി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് പരാതി നൽകി ക്വാറിക്കെതിരെയുള്ള നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ സംയുക്ത സമിതി. ഒരുതവണ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു നടപടികൾക്കും അനങ്ങനടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന വലിയ ആക്ഷേപവും പ്രദേശവാസികൾ ഉയർത്തുന്നു.
''ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാൻ്റ് ടെക് എന്ന ക്വാറിയുടെ വിഷയത്തിൽ അന്നുമുതലെ നാട്ടുകാർ പരാതി ഉന്നയിച്ചതാണ്. വല്ലാതെ ജനരോഷം കടുത്തപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് 2024 ഫെബ്രുവരി- മാർച്ചിൽ ഈ ക്വാറിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി. ഇതിനെതിരെ ക്വാറി ഉടമകൾ ട്രൈബൂണലിൽ നിന്ന് സ്റ്റേ വാങ്ങി. എന്നാൽ അതിന് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോ സെക്രട്ടറിയോ അതിനെതിരെ യാതൊരു നീക്ക്പോക്കും നടത്തിയില്ല,'' പ്രദേശവാസിയായ ഇബ്രാഹിം മേനകം പറഞ്ഞു. ജനരോഷം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാണ് അധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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